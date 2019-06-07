图片版权 Getty Images Image caption 內馬爾早前已經否認指控。

巴西足球员内马尔（Neymar，又译尼马）早前被指在法国巴黎一家酒店强暴一名女子，受害人近日在巴西一个电视节目公开指控。

特林达迪（Najila Trindade）在巴西电视台SBT Brasil一个节目指出，她与内马尔相约5月15日在巴黎一家酒店碰面，但会面之后演变成“袭击和强暴”。

现时效力法国球队巴黎圣日耳门的内马尔早前已经否认指控，又公开一段与对方的手机短信对话，尝试证明自己的清白。

他周三（6月5日）代表巴西出席一场国际比赛，但中途受伤离场，他形容那场赛事是他事业生涯中“最困难”的一场赛事。

特林达迪接受访问的情况（葡萄牙语）

特林达迪在节目中说了什么？

特林达迪在节目透露，她之前受内马尔吸引，因此答应跟他在巴黎酒店会面，获对方支付她的机票和酒店费用。她形容，自己只是个“普通人，是位模特儿和学室内设计的学生”。

她说自己与内马尔碰面前打算跟他上床，但见面后却发现内马尔的性格与想象中完全不同。她形容对方十分“粗暴”，跟她与内马尔用手机短讯沟通时的性格完全不同。

特林达迪又指控，她要求内马尔跟她上床时要用安全套，但对方拒绝，变得粗暴起来，最后强暴了她，她曾经要求内马尔停止但被拒绝。

另一家巴西电视台TV Record播放了内马尔与特林达迪一起在一个酒店房间的片段，片段据报由特林达迪拍摄。

内容显示两个人躺在床上，之后女方站起来开始掌击一名男性，这个男人以脚保护自己。

女方之后说：“我要打你，为什么，因为你昨天打我。”这段对话显示两人不是第一次见面。

双方之后都承认曾经两次会面。特林达迪说她再次跟内马尔见面，是为了证明她真的被内马尔强暴，也要寻求“公义”。

图片版权 Getty Images Image caption 内马尔经常在社交网站上载自己的奢华生活照。

内马尔说了什么？

内马尔本人没有评论特林达迪的电视访问，但他的父亲对巴西电视台TV Record说，事件很明显是一个“圈套”。内马尔的代言人批评，特林达迪的指控“不公平”，内马尔是一名“勒索的受害者”。

内马尔之后也亲身拍摄片段，形容当天发生的事情是“男女之间在四边墙内的关系，跟一般情侣没有分别”。他又说，双方之后继续在电话讯息联络，更在片段中展示讯息内容，包括一些特林达迪的亲密照片。

他说他要把事件公开，证明“什么事都没有发生”。但特林达迪否认尝试勒索内马尔，说自己要公义，不是财政上的赔偿。

特林达迪之后在巴西报案，指控内马尔强暴。他周四（6月6 日）在巴西警署作笔录后，对记者表示他感谢支持者的爱护。

他的代表律师弗雷塔斯（Maira Freita）说，他们已经澄清所有事情，有信心最终可以证明内马尔的清白。