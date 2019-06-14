林书豪：NBA总决赛首位登场夺冠的华人球星

图片版权 Sergio Estrada-USA TODAY Sports Image caption 林书豪（前排右二）随暴龙队夺冠，成为华裔美籍球员第一人。

林书豪（Jeremy Lin），一个打入美国篮球NBA的华裔球员，6月13日书写了一个史无前例的记录。

在美国篮球NBA的总决赛中，林书豪加盟的多伦多猛龙队客场以114比110战胜了勇士队，一举夺得总冠军。而林书豪，作为打入总决赛中的第一个华裔球星，也拿到了个人职业生涯的第一个总冠军。他的这一成绩，也使他成为第一个赢得总冠军的哈佛大学毕业生。

球星加学霸，林书豪想在华人世界里低调根本就不可能。

林书豪是谁？

图片版权 EPA Image caption 林书豪在2012年2月5日之前，是一个名不见经传的NBA替补队员。

1988年8月23日，林书豪出生在美国加利福利亚州，父母都是来自台湾的留学生。这样的身世，使海峡两岸和世界各地的华人对他倍感亲近。

虽然他从高中开始，就是当地有名的球员，应该没有太多人会预料到，这个喜欢打球也喜欢读书的男生，有朝一日会成为风靡美国和世界的篮球明星，因为他1.91米的身高，在高个子林立的篮球运动员中并没有太多优势。

高中毕业时，带着北加州乙组最佳球员和全加州最佳五人阵容的好成绩，进入哈佛大学经济系。四年的哈佛学习毕业后，他选择成为职业篮球运动员。

但林书豪的NBA之路却并非一帆风顺。一开始他在NBA的选拔中落选，后来终于凭借实力在2010年加盟了加州的勇士队。然而，在勇士队中他并没有太多机会表现和证明自己，平均出赛时间还不到10分钟，他只能算是备胎人选、板凳球员。

勇士队将他转给休士顿火箭队，后又被火箭队转给纽约尼克队。

2012年2月，是林书豪篮球运动生涯的分水岭，他场上精湛的球技，一举轰动了世界。

2012年2月4日，林书豪中场替补上阵，35分钟内拿下25分，还助攻7次，抢了5次篮板，得分不仅创下职业生涯的新高，也是两队得分最多的球员。

如此成绩帮助尼克队以99比92 后来居上，反败为胜。

紧接着的7场比赛，林书豪仿佛有神助一般场场有惊人表现，美国媒体为他疯狂造字：linsanity(林来疯)、linpossible(林可能)、lincredible(林惊奇)。

一时间，林书豪风靡美国，走红世界，更成为全球华人引以为傲的体坛明星。

2012年4月美国《时代》周刊将林书豪评为"年度风云人物"。

《时代》杂志指出，林书豪靠自己的努力和刻苦方能在NBA脱颖而出，他的成功打破了很多传统的偏见和成见。

撰写评语的美国时任教育部长邓肯称赞林书豪"给全球孩子上了很棒一课"。

美国《纽约邮报》在猛龙夺冠后如此写道：虽然林来疯时代可能结束，但是林书豪现在是一个NBA冠军了。

而林书豪自己在社交媒体Instagram上用中文和英文写道：冠军！！所有荣耀归于神！