图片版权 Getty Image caption 鲍里斯·贝克尔在网球生涯当中赢得过超过2500万美元的奖金。

今年较早前，前世界排名第一的网球运动员鲍里斯·贝克尔（Boris Becker，碧加）输了一场官司——他试图阻止拍卖他的奖杯珍藏未果，拍卖将于本周四（7月11日）在伦敦的拍卖行怀尔斯·哈代公司（Wyles Hardy & Co）进行。

这名德国网球巨星的这些纪念品估价25万美元，被拍卖所得款项将用于帮助清还他超过8000万美元的债务。

被拍卖的物品包括温布尔顿（Wimbledon，温布顿）、美国网球公开赛（US Open）以及戴维斯杯（Davis Cup，台维斯杯）的奖杯、奖牌以及服装。

不过，在运动冠军选手陷入财政危机这件事上，贝克尔绝不是个例：其他像球王马拉多纳（Diego Maradona，马纳当拿）、拳王迈克·泰森（Mike Tyson，泰臣）和高尔夫球员约翰·达利（John Daly）等在内的体育界传奇人物，即使在球场和擂台上赚得再多，也都未能逃过财务危机。

图片版权 Wyles and Hardy Image caption 贝克尔的奖杯将在伦敦拍卖。

而他们都有一个共通点：在退役之后都搅进了浑水里。

从职业运动生涯转向所谓的普通人生活，对于运动员来说是一个关键的时刻。这涉及很多方面，其中包括他们身体和精神上的健康。

退役也可能给他们的财政带来重大的影响。

瞬间破产的体育明星不在少数

2009年，《体育画报》（Sports Illustrated）杂志揭露了一个有关退役职业运动员与财务危机之间关系的惊人数字：大约60%的篮球运动员会在退役之后的五年内破产。

美式橄榄球运动员问题更严重：退役后两年内破产率接近80%。

图片版权 Getty Images Image caption 挪威前球星里瑟于2007年仍在为利物浦效力的时候就已经面临破产。

在英格兰，慈善机构XPro在2013年曾指出，每五名英超球员当中就要三个会在退役后五年内宣布破产——英格兰职业球员工会组织统计的数字则稍为低一些，在10%至20%之间。

上述这些运动项目当中的职业运动员收入都非常高——英超球员平均年收入估计超过330万美元——但是他们退役之后的破产问题却如此惊人。

有些甚至更夸张，在他们仍然在役的时候就已经破产了。

挪威球员约翰·阿尔尼·里瑟（John Arne Riise，怀斯）是2005年利物浦夺得欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）冠军时的成员，而这名后卫在2007年由一所英国法庭宣告破产。当时他的周薪是相当于6.2万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 拳王泰森很能挣钱，但同样挥金如土。

但是，有分析人士指，这个状况完全不令人意外。

运动生涯很短，人生却很长

“随着所有运动项目的职业选手薪酬越来越高，想要借他们的财富和成功获益的人也会变多。现实就是，运动员在签下合同那一天就开始成为目标了，”美国前职业篮球运动员克里斯·杜德利（Chris Dudley）在全国广播公司商业频道（CNBC）的网站上撰文写道。他现在是一名为运动员服务的财务顾问。

“在我16年的职业生涯当中，我看见过刚退役的队友什么都没有了，有些是因为财务投资计划、诈骗、不诚实或者不合资格的顾问，有些是因为退役后几年的挥霍钱财。”

财务问题对于每个人来说都是艰难的，但是对运动员而言可能尤其可怕。由于运动生涯通常都不长，而且还可能因为伤病而缩短，他们积累财富的窗口比其他人更小。

杜德利补充说：“运动生涯是短暂的，而积蓄却是要足够后半辈子的花费，要躲避风险，就需要下很多功夫，要很自律。”

图片版权 Getty Images Image caption 球王马拉多纳在2005年接受一家阿根廷电视台采访时表示，自己曾经破产。

退役的职业运动员要成功转型为代言人或者媒体名人，这样的机会毕竟有限。

而职业转型也可能受制于资历上的缺陷。比如，只有很小比例的足球明星有大学学位，而在巴西之类比较穷困的国家，他们甚至连中学都没读完——当今世界转会费最高的球员内马尔（Neymar，尼马）就是这样的一个例子。

毒品、离婚和蹲监狱

个人问题也同样可以导致经济上的损失。有些运动员可能染上某些恶习——赌博就经常是导致破产的一大原因。

滥用药物就令马拉多纳走向财富崩盘——他在2010年欠意大利当局3700万欧元的税收债务。

惹上官司也是另一种可能的原因。

迈克·泰森就是最突出的例子：他在2003年申请破产时，已经因为强奸和伤人两次入狱。

再者，就是离婚问题：鲍里斯·贝克尔除了在迪拜地产发展项目和尼日利亚石油项目上的商业投资失败之外，还在他的离婚协议当中损失惨重。