图片版权 Getty Images Image caption 据媒体报道，孙杨（左）曾在领奖台上向拒绝上台的英国泳手斯科特怒吼。

中国游泳名将孙杨在韩国光州进行的世界游泳锦标赛上三天内连夺两枚金牌，但是澳大利亚泳手马克·霍顿（Mack Horton，贺顿）与英国泳手邓肯·斯科特（Duncan Scott，史葛）拒绝与他同台领奖和握手合影的画面传遍世界，这名因禁药指控而受到西方体育界指责的中国运动员再次成为争议焦点。

周二（7月23日），27岁的孙杨在世锦赛男子200米自由泳决赛中获得冠军。这是他继周日400米自由泳夺冠之后三天内赢得的第二枚世锦赛金牌，不过他的参赛资格受到了对手的质疑——国际体育仲裁法庭（CAS）仍在处理孙杨去年的药检争议事件，将于9月展开听证，一旦裁定孙杨违规，他将面临禁赛。

在颁奖礼上，并列第三名的斯科特与银牌和并列的铜牌得主握手致意，但是却冷落了孙杨；在奏国歌仪式上，斯科特也没有站上季军的领奖台。

图片版权 Getty Images Image caption 孙杨在领奖后向斯科特说：“你是输家，我赢了。”

图片版权 Reuters Image caption 斯科特在颁奖后也拒绝与孙杨合影。

两天前，与孙杨积怨已久的霍顿就在400米自的颁奖礼上以这种方式作无声抗议。霍顿在2016年里约奥运会上就曾指责2014年因药检呈阳性而禁赛数月的孙杨是个“嗑药的骗子（drug cheat）”。

在光州击败霍顿夺金之后，孙杨在新闻发布会上评论霍顿的行为：“你可以对我不尊重，但是你必须要对中国尊重。”

当同样的一幕在周二再次上演之后，孙杨采取了更激烈的回应：从颁奖台上走下来之后，孙杨走到斯科特身前，回头用英语对这名对手说：“You loser! I win!（你是输家！我赢了！）”

国际泳联（FINA）在此前已经裁定，孙杨在去年9月的药检事件中没有违规，符合世锦赛参赛资格。

对于颁奖礼上的行为，国际泳联对霍顿、斯科特和孙杨三人均发出警告信，称他们均有“不恰当的行为”。

该组织的声明称：“国际泳联尊重言论自由的原则，但同时它应该在合适的语境下表达。”

药检风波

孙杨与霍顿在赛场内外的对立由来已久，而世界游泳界对此看法不一。

图片版权 Getty Images Image caption 霍顿（左）同样拒绝与孙杨同台。

两人在自由泳200、400、800和1500米几个项目上是彼此的对手，而霍顿在里约男子400米项目上击败孙杨夺冠后，直指孙杨是“骗子”，声称自己与药检呈阳性的运动员势不两立。

孙杨在2014年中国全国游泳冠军赛上药检呈阳性，曾被禁赛三个月。2018年9月，孙杨被指在尿液和血液取样时，用锤子将样本砸碎，拒绝药检人员取走样本。

澳大利亚广播公司（ABC）引述官方的调查报告指，当时三名药检人员当中仅有一人有正式的资格证明，而孙杨是在接受取样之后填写相关报表时发现了不妥，且在咨询中国游泳管理机构官员及自己的律师之后拒绝签署文件，并由保安人员用锤子砸碎样本，不交予药检人员。

报告最终裁定，药检人员采样过程不符合正规程序，而孙杨则未违反任何反兴奋剂条例。

国际泳联认可调查结果，但是世界反兴奋剂机构（WADA）向体育仲裁法庭提出上诉，后者定于今年9月就上诉作出裁决。

假如体育仲裁庭裁定孙杨违规，他将可能被剥夺本届世锦赛上的奖牌，并可能失去参加明年东京奥运的资格甚至面临终身禁赛，但是他也可能被再次裁定没有违规。

有很多运动员仍然站在霍顿的一边。在近年多个世界体育管理机构卷入丑闻的背景下，他们也将此视为国际泳联对禁药问题不作为的证据。

斯科特周二向媒体表示，他是“霍顿那一队的”，并且回应孙杨的说法指：“如果他不尊重我们这个体育项目，那我为什么应该尊重他？”

另一名英国泳手亚当·佩蒂（Adam Peaty，比迪）也支持队友的做法，表示“我甚至不明白为什么他（孙杨）能来这里”。

持同样看法的还有德国游泳选手雅各布·海德曼（Jacob Heidtmann）。他向德国媒体表示，很高兴终于有人对孙杨有所作为。

德新社引述海德曼说：“他在这里游泳，对于所有干净的运动员、所有支持干净体育的人，是一种冒犯。”

德国泳协的竞技主管则认为“国际泳联目前的态度不利于一场值得信任的反兴奋剂斗争”。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年里约奥运会，霍顿在400米自由泳项目中击败孙杨夺冠。

霍顿收到国际泳联的警告后仍然表态，他不会就此事向孙杨道歉。

同样接到警告信的澳大利亚泳协也声称，对霍顿的挫败感表示理解，并尊重他的立场。

争议不断

孙杨至今已夺得13枚游泳世锦赛金牌和三枚奥运金牌，但是也曾因为无证驾驶以及2018年亚运会上的赞助商领奖服风波引发争议。

而在两次涉及药检问题的事件上，孙杨则得到中国网民近乎一面倒的支持——他们将霍顿的指责和抗议看作“输不起”。

2016年指责孙杨之后，霍顿的个人社交媒体帐户就受到中国网民大量的评论攻击，在这一周，他的帐户再度成为目标。

“你做的每一件事情，对我来说都是失败的借口，”霍顿Instagram帐户下的一条评论说。

周一，中国媒体未有直接提及孙杨即将面对的药检事件听证，而霍顿拒绝与孙杨一同站上领奖台的事件成为新浪微博的热点话题之一。

中国大量网民将霍顿的行为看作缺乏体育道德，“做人不能太霍顿”成为部分网民间流传的流行语。

而在英文的社交网络，景象有所不一样。澳大利亚女子泳手凯特·坎贝尔（Cat Campbell，金葆）曾在Instagram上发布一张霍顿站在领奖台下的照片，并写上评论：“马克·霍顿，我们向你敬礼。”

另一名澳大利亚泳将大卫·麦凯昂（David McKeon）则在推特（Twitter）上说赞扬霍顿为“干净体育”而抗争。

奥运金牌得主玛迪·格罗夫斯（Maddie Groves）则向斯科特表示支持，表扬他“勇敢”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MaddieGroves_ Very brave from Duncan Scott. He has done that knowing that Mack was handed a warning. Did it anyway, true champion. — Maddie Groves (@MaddieGroves_) 2019年7月23日

中国的体育界名人当中则不乏为孙杨鸣不平的人，多名中国体育评论人在微博上呼吁中国注协采取回应。

图片版权 Sino Weibo

目前，中国泳协尚未就相关事件发表任何声明。

这并非第一次有中国游泳运动员遭受禁药方面的质疑。2012年伦敦奥运期间，时年16岁的叶诗文打破女子400米个人混合泳世界纪录之后也受到外界质疑。当时国际奥委会发言人指，相关指控“纯属谣言”。