图片版权 Xinhua Image caption 艾克森是历史上第一个没有华人血统而入选中国国家足球队的球员。

这一周，中国国家足球队再次走上争取出线世界杯之路，征战2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛。与以往不同的是，这一次有两名球员将以前所未有的方式吸引着人们的目光。

一名26岁、原名尼可·延纳里斯（Nico Yennaris）的球员在英国伦敦出生并长大，另一名30岁的前锋埃尔克森·德·奥利维拉·卡多索（Elkeson de Oliveira Cardoso）两个月前仍然是一个巴西公民。在中国男足国家队出发前往客场对阵马尔代夫的23人球员名单中，他们赫然在列。

两人均被广泛视为新一届中国男足国家队的主力球员。而在9月10日进行的比赛中，只要其中一人登场，就将创造历史——中国足球第一次有归化入籍球员代表国家队参加国际足联正式比赛。

这个14亿人口的国家，现在首次接受有外国血统人士代表国家足球队出场。

引入归化球员代表国家队是一个存在多年的想法，但直至2019年之前从未实施。据中国媒体报道，中国队的意大利籍主教练马尔切洛·里皮（Marcello Lippi）在今年较早前同意重执国家队教鞭的条件之一，就是球队开始引入归化入籍球员。

图片版权 Xinhua Image caption 意大利籍世界杯冠军教练里皮近年对中国足球的影响力非同一般。

这名世界杯冠军传奇教头在今年1月带领中国队在亚洲杯出局之后一度离职，但是仅仅在119天之后就重新回归。在那之后，归化入籍球员是一直是中国媒体围绕新一届国家队的一个热门话题。

延纳里斯现在的中文名叫李可，而埃尔克森则正式改中文名为艾克森。他们是目前中国队名单中的两名归化球员，但在过去8个月，已经或正在办理入籍中国的外国球员远不止他们两个。

这些球员都是谁？怎样的“歪果仁”（中国内地网民对“外国人”的称呼）才能代表中国队踢球？除了需要符合一系列的中国法律和国际足联（FIFA）规定之外，我们试着来解释这些球员成为“新中国人”需要哪些条件。

1. 双亲至少有一个是华人

中国球迷总是开玩笑说，世上有两种足球：一种是足球，一种是中国足球。中国人当然希望改变自己的足球现状，但是却并没有打算改变其足球的中国属性。

所以，当真正开始考虑归化入籍球员时，中国首先关注的是在足球发达国家那些具有中国血统的球员。

图片版权 Xinhua Image caption 2019年2月，侯永永首次代表北京国安在中国足协超级杯中出场，成为第一个在中国足协比赛中上场的归化入籍球员。

今年1月，中国足球超级联赛俱乐部北京中赫国安宣布签入来自英国的李可和来自挪威的侯永永（John Hou Saeter），两人都被注册为中国籍球员，不占用在中超规定中有限的外援名额。

他们就这样成为了中国足球历史上最早的归化入籍球员。

两人此前都没有在中国生活过，但是他们的母亲都是中国人，因此按国际足联规定，入籍后已符合代表国家队出场的条件。

移居中国并在中超里踢了几个月之后，他们对于未来可能有机会代表中国队踢球的愿景，都给出了积极的回应。

图片版权 Xinhua Image caption 侯永永（左）和李可是中超历史上第一批归化入籍球员。

“我的母亲出生于中国，代表中国踢球对于我的家庭来说也是一种荣耀，”侯永永在今年较早前向中国媒体表示。

而李可则表示，他“始终都知道自己的根在中国”。

目前入选国家队大名单并且很可能成为主力的是李可，而且他已经在6月的友谊赛中代表中国队出场过一次。不过，21岁的侯永永仍然被看作是未来的候选人。

2. 出身欧洲知名俱乐部

虽然归化入籍球员在今年已经无异于是中国足球的一项新政策，但是并不代表中国足协和各俱乐部会为任何符合法律条件的球员争取入籍。

一直以来，中国足球发展的首要目标，都是要让男足国家队打进世界杯决赛圈，但是中国队自从2002年打进韩日世界杯之后，就再也没有从外围赛中出线过。甚至在20岁以下的“青年”世界杯，中国也有14年未曾入围。

图片版权 Getty Images Image caption 李可来自英超俱乐部阿森纳的青训梯队。

在酷爱足球的中国领导人习近平看重的足球改革方案中，有投入大量资金的青训规划，但引入归化球员意在短期内为国家队取得成功，比如出线卡塔尔世界杯。

李可是英超劲旅阿森纳（Arsenal，阿仙奴）青训体系的产品，而侯永永则保持着挪威俱乐部罗森伯格（Rosenberg，洛辛堡）成年队历史上最年轻出场球员的纪录（16岁零101天）。

图片版权 Getty Images Image caption 侯永永来自挪威罗森伯格俱乐部。

而且，在英格兰和挪威，他们都各自代表过出生国的青年国家队比赛。

今年2月，七届中超冠军广州恒大签下英超埃弗顿（Everton，爱华顿）的布朗宁（Tyias Browning）。中国媒体在6月报道，他已故的外祖父是广东江门人，1960年代移居英国，因此他有四分之一中国血统。

据报道，他在7月已取得中国国籍，不过国际足联仍在审核他的中国国家队比赛资格。

图片版权 Getty Images Image caption 侯永永曾代表挪威青年队。

3. 又或者，在中超鹤立鸡群

8月，中国又向前走了一步，帮助没有任何中国血统的艾克森完成入籍，并将其召入国家队。这名前锋已经以外援身份在中超效力6年，符合了国际足联对无血统移民须在归化国居住满5年才能代表国家队出场的规定。

他的入选意味着，即使你完全没有中国血统或中国亲人，中国国家队还是有可能对你敞开大门。

图片版权 Getty Images Image caption 高拉特（左）和艾克森（中）在2015年曾作为队友帮助广州恒大夺得亚洲俱乐部冠军联赛锦标；未来，他们与郑智（右）在中国国家队相聚的可能性仍然存在。

图片版权 Xinhua Image caption 艾克森是中超联赛历史射手王。

当然，在一个汉民族意识占绝对主导地位的国家里，要做到这一点并不容易。

为什么艾克森可以成为先例？他是中超联赛历史上进球最多的球员，至今已打入103球。

如今看来，中国球迷和里皮都期待他能够与留洋西班牙甲级联赛的武磊组成中国队的前锋组合，在关键时刻为球队攻城拔寨。

假如这还不够怎么办？与艾克森一样效力广州恒大的另一名高产前锋里卡多·高拉特（Ricardo Goulart）已经宣布放弃了巴西国籍，正在等候申请中国护照。

4. 当然，要放弃你的原国籍

里奥内尔·梅西（Lionel Messi）可以在持有西班牙护照的同时继续为阿根廷国家队效力，但是在中国，这种操作行不通。

中国国籍法并不允许公民拥有双重国籍，因此一旦得到批准入籍中国，就必须放弃其他任何一国护照。

图片版权 Xinhua Image caption 李可（右）在6月已代表中国队出战与菲律宾的友谊赛，在此之前他须先放弃英国国籍。

前往中国工作的外国人近年一直呈上升趋势，但是如今有人为了代表中国队踢球而放弃英国或者挪威这些国家的公民身份，仍然从侧面反映了中国护照的影响力似乎正在上升，或者至少这个国家足球领域的报酬足够吸引。

就在两年前，中超俱乐部在引进外援球员方面投入的金钱令世界足坛侧目，以至于中国足协开始采取措施，对任何外籍球员的转会费征收100%的“调节费”。

图片版权 Xinhua Image caption 艾克森在入籍中国之前，已经以外援身份在中超效力六年。

在2019年，艾克森在广州恒大的最新年薪是1000万欧元。

他过去曾经被巴西国家队征召过一次，但是在那场友谊赛中并未出场。现在，他在30岁的年纪迎来一个机会，同时为他自己和为中国一圆世界杯梦。

5. 还要有个正经的中文名字

如果归化入籍球员一时还不能掌握流利的中文，那他至少要有一个让全中国球迷叫起来更亲切的名字。

对于1990年代和21世纪初的亚洲足球有印象的人们会记得，当年日本国家队中那些巴西裔球员的日本姓名。

鲁伊·拉莫斯（Ruy Ramos）的名字变成了瑠伟，瓦格内尔·洛佩斯（Wagner Lopez）则变成了吕比须，而亚雷山德罗·桑托斯（Alessandro Santos）则成为了三都主。

现在入籍中国的这些归化球员，名字也要经过类似的“汉化”。

图片版权 Xinhua Image caption 艾克森或将继续在中国足球开创历史。

李可的名字来自他的英文名“Nico”的音译，艾克森的名字也是采取了相类似的逻辑。

而侯永永则是完全是他本来的中文名字，随母亲姓侯。

而一个未入选国家队，受到媒体关注也相对更少的归化球员，却被一些人认为是名字汉化最恰如其分的一个。

效力于中国第二级别足球联赛中甲广东华南虎的阿洛伊西奥（Aloisio dos Santos Goncalves）在今年7月获得中国国籍，媒体披露的注册文件当中，他的中文名字是洛国富。

图片版权 CNS Image caption 布朗宁（左）是广州恒大运作归化入籍球员，不过他的国家队参赛资格需待国际足联审核。

而媒体在报道布朗宁的中国寻根之旅时则曾提到，他外祖父姓蒋，根据家族谱系，布朗宁的中文名字可能会叫“蒋光泰”。

或许，这些会是日后入籍球员姓名汉化时更多使用的逻辑。

6. 最重要的一点，要会唱国歌

“起来！起来！起来！”

这是在中国国歌《义勇军进行曲》里最标志性的一句歌词，也可能是对李可和艾克森来说最容易学的一句。

不过，在他们披上中国队球衣站在赛前奏国歌仪式的队列当中之前，他们要学会的不仅是这一句，而是要能唱整首完整的国歌。

图片版权 Xinhua Image caption 归化入籍球员需要遵守中国足协的多项规定。

图片版权 CNS Image caption 最终，归化入籍政策的成效需要在赛场上验证。

这是中国足协对于归化入籍球员的其中一条管理规定，也是他们在成为中国球员之后需要做到的事。

剩下的，当然是需要他们在赛场上帮助球队获胜。

据中国媒体报道，李可和艾克森目前会说的中文都不多，但都在“努力学习”，而除了唱国歌，他们最被寄予厚望的贡献当然是要让中国国歌在卡塔尔世界杯赛场上响起。