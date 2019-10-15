图片版权 YONHAP Image caption 在韩国一方，媒体对于在平壤进行的这场比赛非常关注，但是朝鲜媒体却至今保持着沉默。

2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛，朝鲜男子足球国家队将要在主场迎战韩国国家队，这只是两队历史上第二次在平壤对阵，也是在竞争性比赛当中的第一次。这场比赛会否成为两国开启进一步交流与对话的契机？

本届预选赛第二阶段，朝鲜和韩国同被分在H组。两队各自在之前的两场小组比赛当中均告获胜。

而且，两队目前都未失一球，只不过韩国队已经打进10球，位列小组第一。朝鲜队目前则打进了3球。

所以，当两队在周二（10月15日）当地时间17时30分（英国夏令时9时30分）于平壤金日成体育场的对阵，是一场真正意义上的对决。

它所关系的可能不仅仅是赛事积分和国家荣誉。

最“怪”的比赛

事实上，由于朝鲜和韩国均是国际足联（FIFA）和亚洲足联（AFC）的成员，因此两国在国际比赛当中随时有可能有对阵的机会。

不过，他们的比赛在平壤举行则是历史上非常罕见的事情。平壤上一次举行朝鲜队与韩国队之间的男子足球比赛，还是1990年的一场友谊赛。

其他时候，两队的比赛多数是在韩国或者中立地进行。2010年世界杯预选赛上，两队也曾对碰，但当时两队的主客两轮比赛都是在中国的上海进行。

女子足球也一样，至今只有2017年的一场朝韩对阵的亚洲杯预选赛在平壤进行，其他时候都是安排在韩国或者第三国。

由于自1953年朝鲜半岛战争之后，两国一直未签署和平协议，因此两国在理论上仍处于战争状态，而朝鲜一般也不容许韩国国歌或者国旗在朝鲜的体育场上出现。

周二的比赛，将不会有电视直播，不会有韩国队球迷到场，看台上也不会有外国记者。

甚至连目前身在朝鲜的外国游客，也不会有机会观看这场比赛。

从战场到赛场

图片版权 Getty Images Image caption 2006年，韩国一个调查团队表示，朝鲜曾在1988年炸毁韩国的858航班，以此恐吓即将出席首尔（汉城）奥运会的各国队伍。

众所周知，朝鲜并不喜欢被半岛上的邻国击败，而且他们的应对方式往往相当负面。

2009年在首尔的那场比赛落败之后，朝鲜就指责韩国向朝鲜队提供了被污染的食物，韩国对此予以否认。

而更重要的是，这场比赛正值朝韩关系的一个关键时刻。理论上仍处于交战状态的两国，彼此关系陷入僵持，无核化谈判仍然停滞，而朝鲜又再开始向海发射导弹。

但是，过去也证明，要将两国距离接近，体育具有无可替代的作用。

1988年，朝鲜曾炸毁韩国运营的飞机，试图以此恫吓即将参加首尔（当时称汉城）奥运会的各国队伍。之后数十年里，两国关系一直冷至冰点，但是当中少数的几个亮点之一就是2002年的韩日世界杯。当时韩国队闯入半决赛，朝鲜足协主席李光根破天荒地向韩国足协发贺电，说这是“高丽民族优越性和不屈精神的一次深刻展示”。

而近年，两国关系的一些进展也总伴随着体育的元素。

2017年5月，文在寅当选韩国总统，两国关系随即开始解冰。文在寅将体育作为实现关系进展的一种手段。

上任一个月后，他就提议，东北亚的几个国家联合申请主办世界杯足球赛，其中包括韩国和朝鲜。

而当时，文在寅也向国际足联主席贾尼·因凡蒂诺（Gianni Infantino，因芬天奴）明确表示，这是为了促进朝韩关系。

朝韩联合的体育赛事

图片版权 Handout Image caption 2018年平昌冬奥会，朝韩联合女子冰上曲棍球队成为世界关注的一道风景。

理论上，在卡塔尔主办2022年世界杯之后，很快又让另一个或者几个亚洲国家主办世界杯，并不符合国际足联的规定。

但是没多久，2018年初的平昌冬季奥运会上出现了突破性的一幕。朝鲜和韩国代表团在开幕式当中一同高举半岛统一旗进场，并且两国还组成了唯一的一支联合女子冰上曲棍球队。

这是一个跳板，一次有限度但却实实在在的联合，令朝韩政客和外交官员都无比兴奋，联合主办世界杯的想法亦再次浮现。

2018年6月，韩国足协主席郑梦奎再次提起东北亚地区联合主办世界杯的想法——除了朝鲜之外，还向中国足协和日本足协发出了邀请。

而讨论也再次来到因凡蒂诺面前。

2018年8月，在雅加达举行的亚运会上，两国在很多项目上都以朝韩联队的形式参加。

就在亚运会之后，一个更直接和宏大的体育联合设想被提出来。

金正恩与文在寅的高峰会面之后，两国宣布有意联合申请2032年奥运会，让首尔和平壤一同承办赛事。

不过，这样做的前提是朝鲜先严格遵守世界反兴奋剂机构（WADA）的守则——而他们目前还没有做到。

一场重要的比赛

图片版权 Chung Sung-Jun Image caption 2002年，两队在韩国进行了一场友谊赛，当时两队球员还和官员一起拍了这样一张历史性的合照。

最近数月，朝鲜与韩国之间的关系又有些冷了下来。本月较早前，朝鲜又再次向朝鲜半岛东部海域方向试射了一枚导弹，引起首尔的关注。

韩联社报道指，观察人士希望，这场世界杯预选赛能够带来一个“加强接触的机会”。

到目前为止，平壤一直对此保持着沉默，而朝鲜媒体也完全未有提及这一场比赛。

这可能是因为，两国男足之间的比赛基本上都是韩国队占优（七胜八平），朝鲜队唯一一次取胜就是1990年的那场友谊赛。

如果这场比赛像过去大多数时候一样，是韩国队例行公事般地取胜，或许它不会带来多大的改变。

但是，如果比赛出现了意外的局面，朝鲜队爆冷取胜的话，它可能又将成为两国关系改善的一个契机。

足球对于朝韩两国来说，就是如此重要。