布拉特：卡塔尔世界杯应在冬天举行

Image caption 布拉特说，球员们必须在最佳的条件下参加世界杯比赛。

国际足联主席布拉特周三（17日）表示，2022年世界杯应该在冬季进行，因为卡塔尔的夏季气温炎热。

布拉特计划将在今年秋季召开的国际足联执委会会议上讨论这个议题。

但是英超反对这一改变，因为这种安排将会对英超赛程造成严重干扰。

布拉特说，“执委会肯定会支持我的建议。这样我们就可以彻底解决这个问题。”他补充说，“我们还有足够的时间。”

他将在今年10月召开的执委会会议上讨论这一建议。最新的医学证据显示，在平均摄氏40度到50度高温条件下举行比赛存在很大危险。

但是卡塔尔的冬季月份，平均气温可以下降到20度。

卡塔尔计划在配备空调的体育场内举行比赛。不过，如果国际足联希望在冬季比赛，他们也会同意。

布拉特表示，“世界杯应该是球迷的节日，想要世界杯有节日的感觉，比赛就不能在夏天进行。”

“你可以使体育馆降温，但是你不能使整个国家降温，更不能降低世界杯的热情气氛。球员们必须在最佳的条件下参加世界杯比赛。”

据报道，如果世界杯改在冬季举行，将会严重影响欧洲主流联赛的赛程安排。

但是布拉特指出，这种改变只会影响一个赛季，但是英超担心这种改变会干扰整个欧洲的3个赛季。

英超发言人表示，“英超的立场没有改变。我们之所以反对将世界杯改在冬季举行，主要是因为这种改变将影响欧洲各国国内的足球赛季。”

据信，英国足协担心欧洲各主流联赛为世界杯做出赛季调整会造成混乱。

（编译：路西 责编：李莉）