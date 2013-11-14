台湾来鸿：国民党内的“第二个太阳”

Image caption 马英九当选国民党主席

国民党第十九次全国代表大会在"万鞋齐发"下落幕，备受瞩目的“王金平党籍恢复案”在国民党全力疏通下，最后避开了敏感性的字眼，改以建请党“面对党内争议，研拟解决方案”，软性处理王金平的党籍争议。

另一项由国民党中央发动的"总统兼任党主席"提案，以"党内不能有两个太阳"为诉求，虽然频遭外界讥讽，但仍然在全体鼓掌声中通过。

虽然这次全代会暗潮汹涌，但是碰到要直接冲撞马英九党主席权力的议案，党中央还是发挥了疏通的功力，在"团结"的诉求下，并没有上演正面交锋的戏码。

服膺一元领导

但值得注意的是，国民党内的下一个接班梯队，台北市长郝龙斌、新北市长朱立伦、台中市长胡志强，这三个可能成为国民党"第二个太阳"的人物，又是怎样的态度？

全代会召开之际，郝、朱、胡在面对媒体询问"总统兼党主席"议案的态度时，都表达了支持的意见，这样的态度，并不令外界意外。

有评论者认为，与其说他们是对马英九的支持，不如说，是对"党、政权力一元化"的支持；过去虽然没有白纸黑字写出来，但国民党内的文化一直服膺于这样的传统，除了失去政权的那几年，迫不得已"党、政分离"之外，总统向来是掌握国民党实质权力的人。

在九月政争的过程中，郝、朱、胡对于马英九处理王金平的手段，并非没有微词，但都选择"远离政争"，说话也"点到为止"；国民党内曾经有人解读，"想要得到2016的总统提名，最佳的捷径，仍然是获得掌握党机器的那个人的支持。"

不论是郝、朱、胡，还是吴敦义，都没有当年马英九众望所归的声势，马英九当年敢在连战前面，公开表态要选党主席，因为马英九知道，没有党机器的支援，就算声望再高，总统还是会选得非常辛苦，想要把变数降到最低，首要之务就是掌握党机器，现在这几个人各拥一方，势均力敌，没有压倒性的声势作后盾，谁敢在此时公开与马英九唱反调？

另一个奥妙之处，是时间。

距离2016总统大选，变数仍多，就算有心争取总统提名，也还不到表态的时刻，但是再过一年，到2014，时间所带来的急迫感，可就不一样了。

胡志强说得最白

郝、朱、胡虽然都出席了全代会，但都只在会场待了约一个小时左右，就以另有行程为由，提前离开。在全代会结束之后，台中市长胡志强与台北市长郝龙斌，面对市议员以"万一2014国民党败选，党主席该不该负责？”的质询时，两人都不约而同地答称："党主席当然应该要为选举的成败负责。"

其中，胡志强说得更白，他指出，"明年五都选举，如果国民党输了三都，党主席当然应该肩负起成败的责任，没有一个政党主席能逃过这个责任。"市议员接着追问，所谓负责是否代表辞职下台？胡志强称："理论上是如此"。

胡志强曾自诩为马英九的"乌鸦"，一般认为，胡、马之间过去虽有交情，但两人关系实质上却有些紧张，胡志强担任台中市长已逾十年，虽然因为台中市改制升格为五都，依法胡志强仍然可以再当选一次台中市长，但以胡过去担任外交部长、驻美代表的资历，马英九早该延揽胡志强回中央，但马迟迟没有动作，显示胡未必见容于马。

郝龙斌话中藏玄机

相对于胡志强的“大白话”，郝龙斌则显得含蓄一点，他以“过去党主席负什么责任，未来也应该负什么责任”来回答。

郝龙斌此话说得有些巧妙，过去国民党败选，都是负责操盘的党秘书长下台以示负责，党主席并没有为败选负责而下台过，直到2000年国民党第一次失去政权，抗议群众集结至中央党部门口，李登辉才辞去党主席以示负责，其间还传出李登辉会辞党主席，是遭连战逼宫的传言，因此，郝龙斌所谓“过去党主席负什么责，未来也应负什么责”究竟其意为何？仍有不少揣测空间。

朱立伦避谈党主席责任

郝、朱、胡三人之中，一般认为，朱立伦与马英九关系较为亲近，也是三人之中较被看好争取2016总统大选者，但是明年是朱立伦决定要继续竟选新北市长，还是要直接问鼎总统大位的关键时刻，所以他的发言，在三人之中，更为谨慎，他以“此时讨论党主席是否负胜选或败选责任的问题，不如把施政工作做好。”完全避谈责任问题。

马英九并非不知他将要面对的权力接班问题，此次全代会中，一度曾经考量将郝、朱、胡三人增列至国民党副主席名单之中，但最后“一动不如一静”，取消了这个决定。

曾经有人说，国民党内的文化是“造反无胆”，所以就算马英九再不得人心，最终仍能安度万重山；造反需要鲜明的旗帜，需要具政治份量者登高一呼，但国民党稍具份量的政治人物，都太会算计了，如果不是被逼到墙角，如2000年的宋楚瑜，连退而求其次的“连宋配”都无望，哪一个有披荆斩棘的勇气，敢公开造反？

（责编：铃兰）

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读者反馈

馬英九的辦公室主任都因貪汙罪去職了, 到底是清廉在哪裡?

他提名的縣市長已有三個掛掉, 到底清廉甚麼的?<br><strong> </strong><br/>

平情而论，马英九的清廉洁净是值得肯定的，唯独论权谋论统御，终非总统大位之材，比喻他为国民党内的【太阳】，未免过于抬举了。国民党这个百年老店，偏安台湾，两蒋之后久没战事的洗炼，已无复昔日勇锐强横之势，近年且有不少党内资深大老游走两岸，有若临江之麋，更令人瞩目惊心。在可见的未来，这个聚焦错误、有欠朝气的党是出不了【太阳】的人物的。近日民众给这个党飞赠七千多只鞋子的厚礼，意味着这个民主岛国在2016年将会再面临一次没有硝烟的政党轮替。面对彼岸的文攻武吓，面对彼岸的甜言利诱，只要岛内全民能觉醒洞察，能腰板挺直，政党轮替将会是福不是祸。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>