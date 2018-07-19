英国动态
头条新闻
BBC败给老歌星：一起震惊英国的索赔案
警察出马搜索嫌疑证据，BBC现场直播报道。震惊英国的一则名人新闻如何演变成维护个人隐私的轰动案件？
- 2018年 7月 19日
英国跳水王子戴利与丈夫迎来孩子
这对情侣通过代孕得到孩子，但表示他们收到了一些负面回应。
- 2018年 6月 30日
成功争取同工同酬 BBC向前中国总编道歉
BBC向她补发薪水，凯瑞将把收到的全款捐给性别平权与女权组织，用以帮助追求同工同酬的女性。
- 2018年 6月 30日
BBC精选
为何机器人抢不走你的工作——至少现在还不行
下面四个问题让人工智能暂时还没办法抢走你的工作，在机器人跨越这些障碍之前，我们人类还需要守护在它们旁边一起工作。
- 2018年 4月 5日
这是世界上最争强好胜的国家吗？
到新加坡的西方人发现，新加坡社会中有种独特的“怕输”精神，极端一点就成了贪婪而自私的态度，怕输背后的原因是什么？
- 2018年 4月 4日
监视无处不在 并将我们等而分之
如果你以为只有上班的地方才有闭路电视，那就错了。监视无处不在，并将我们等而分之。
- 2018年 4月 5日
漫话英伦
欧洲唯一设置有机场的大学
英国的克兰菲尔德大学是一所特殊的大学，它拥有自己的机场和飞机机队，这是一所正在塑造航空业未来的大学。
- 2018年 1月 12日
泰晤士河心岛上的“奇人异士”
泰晤士河沿岸约有180个河中小岛，其中30个河心岛有人居住，而那些住在岛上的居民，可以说都是“奇人异士”。
- 2018年 1月 5日
英国“千禧一代”陷“遗产大爆炸”争论
目前的年轻成年人的父母中有接近三分之二拥有可被继承的房产。
- 2018年 1月 1日
走进英国
打造五万英镑手表的神秘工作室
提到手工制作机械钟表，很多人想到的是瑞士名表，但是在英国，也有一些人正在学习和从事这门正在消失的技艺。
- 2018年 4月 4日
图辑：探秘伦敦城市绿地花园
伦敦有许多花园绿地属于私人所有，但其中一些私人花园每年会对公众开放一次。让我们来一探伦敦私家花园里的秘密。
- 2018年 3月 27日
英国私立学校教育魅力何在？
英国私立小学协会首席执行官戴维•汉森（David Hanson）接受访问，解释英国私立学校能够吸引全世界学生的原因。
- 2017年 12月 8日
人物特写
霍金教你怎样有意义地工作
上周逝世的科学家霍金告诫他的子女寻找有意义的工作，而像你我一般的普通人，如果不去工作，生活是否就会空洞乏味？
- 2018年 3月 20日
英国王子：与母亲戴妃相处充满欢乐
戴安娜王妃车祸逝世20周年，威廉王子与哈里王子在电视纪录片中大方谈及与母亲的生活点滴。
- 2017年 7月 24日
揭秘：华人在英军服役的百年沧桑
展览题为"狮龙共舞"——华籍英军史，回溯了一段鲜为人知的史实，19世纪与20世纪期间华人在英国军队中的贡献。
- 2017年 7月 6日
你问我答
经典商标是怎样练成的？
有的企业公司的商标延续了几个世纪，但有的商标却失败。究竟是什么让一个商标流传百年，历久不衰又让消费者接受并认同？
- 2017年 12月 12日
双职工家庭躲不过的难题：谁的工作优先？
彼此都满怀雄心壮志的双职工夫妻，如果再加上孩子，双职工父母要如何平衡职业需求与家庭关系，关键时刻谁的工作优先呢？
- 2017年 12月 6日
留学英国改变人生
很多同学出国留学前都会考虑这样一个问题，花费父母辛苦攒的钱去国外深造，到底能为自己带来什么？值不值得？
- 2017年 6月 14日
玩转英伦
地球上最南端的遥远牧场
1886年英国传教士在阿根廷火地岛创建的哈伯顿农庄，为不远千里而来的旅行者们提供一段深入感受世界尽头的震撼之旅。
- 2017年 12月 1日
苏格兰岛屿握着通往幸福的秘诀
苏格兰西部的外赫布里底群岛多雨、偏僻而且寒冷，但这里的居民被列为英国最幸福的人。他们幸福的秘诀是什么？
- 2017年 10月 24日
女胸罩 男秋裤 和一段不为人知的英国史
英国每年有"无胸罩日"，引发人们关注女性乳腺癌危机；其实男人似乎也应有"秋裤日"……
- 2017年 10月 14日