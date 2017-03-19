前英国财相奥斯本当议员身兼数职引热议

2017年3月19日

图像来源，AFP/GETTY IMAGES 图像加注文字， 前任英国财政大臣奥斯本不仅继续在英国下议院担任议员，而且还在社会上兼任很多职务。

英国脱欧公投后被新首相特里莎梅解职的前英国财政大臣奥斯本日前兼职出任《伦敦镖旗晚报》主编引发热议。

除继续在英国议会做一名切舍尔地区塔顿当地的议员外，刚刚就任报纸主编的英国前财相奥斯本还有以下工作：他不仅在美国做晚宴主讲嘉宾，他还是英国"北方经济引擎"合作组织的主席；他不单是"黑石"资金管理公司顾问，而且还是美国麦凯恩学院的研究员。

日前，英国政府的监察机构正在就英国议员从事第二职业是否有违道德标准进行讨论，并注意到奥斯本又接任的这项新工作。

但和奥斯本一道被特里莎梅解职的前英国教育大臣摩根并不以为然。她警告说，被特里莎梅"炒鱿鱼"的前任内阁成员们会找到"发声渠道"。

她说，如果议会下属的这个监察委员会打算禁止英国议员们在社会上兼职的话，"就该同时禁止议员出任政府部长职位"。

摩根说："当我们去年夏天一块儿被炒鱿鱼时，我们能跟政府指望什么呢？难道我们都得消失吗？"

前英国首相布莱尔也给奥斯本打气。他对BBC说："我不知道他是否能胜任这些工作，但对于《伦敦镖旗晚报》来讲可是件大好事。为什么呢？奥斯本不仅非常有能力，而且他当主编还会让政治变得更有趣。"

图像来源，PA 图像加注文字， 卸任后赚得显赫身家的前英国首相布莱尔对奥斯本的做法表示支持。

苏格兰保守党领袖戴维森说："我琢磨着奥斯本一定比我厉害。我当了十年记者，又从政了六年，可我都不敢说我能把这两份工作同时做好。"

在《伦敦镖旗晚报》当专栏作家、前英国自民党领袖克莱格对BBC说，他觉得奥斯本"揽的活儿太多了"。

他说："既想当一名报纸主编、还想接茬干英国议员，不仅穿梭美国搞学术、还要在金融城赚大钱……就算是奥斯本对自己的能力那么自信，我怀疑他干的事儿是不是也太多了。"

英国工党议员金诺克说："当我刚看到这个消息时，我觉得这肯定是假新闻，我都快被爆米花呛着了。"

负责这个监察委员会的比尤勋爵在回应奥斯本当报纸主编的新工作时说："我们的一些制度上只要适度，还是有益的。但好像现在的局面正变得惊涛骇浪。"

他说："除非某些人晚上只睡两个小时，在我看来，这是还能干得动的唯一出路。"

图像加注文字， 奥斯本上周五在《伦敦镖旗晚报》报社内讲话。

他说："我们的讨论并不针对奥斯本个人，而是要看议员们应该为自己在议会的本职工作付出多少时间。"