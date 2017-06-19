英媒：东航班机遇乱流高空惊魂逾20乘客受伤

2017年6月19日

图像来源，BLOOMBERG NEWS 图像加注文字， 东航飞机最近频频惊魂

《每日电讯报》周一（19日）电子版报道了中国东航从法国巴黎起飞前往昆明的航班由于遭遇强气流导致至少20人受伤的消息。

受伤者中有头部受伤，还有人骨折。

报道说，飞机在遭遇强气流时，有些乘客被从座椅上弹了起来，撞到头顶的行李箱上以及被掉下的行李砸伤等。

新华社的报道说，受伤者中有骨折、软组织受伤以及头部撕裂伤等，其中包括4人重伤。

乘客在社交媒体上说，有些人没有扣紧安全带。

据一名乘客说，强气流发生在飞机着陆前不久，飞机强烈的颠簸共持续了大约10分钟。

此外，还有一名老年乘客被摔到地上后昏了过去。

机组人员在飞机降落前对受伤者施行了紧急救助。

虽然飞机比预期晚点了一个小时，但在飞机降落时机舱内响起了掌声。

本月早些时候，也是东航的飞机在从澳大利亚悉尼起飞后，发现其中的一个发动机的整流罩出现破洞，不得不紧急返航。

尼加拉瓜运河叫停

《泰晤士报》内页的一篇文章说，由于中国和巴拿马关系的改善，中国打算投资尼加拉瓜修建一条新的运河的计划似乎没了动静。

尼加拉瓜大运河曾一度被称为历史上最大的工程，这项由中国富豪王靖投资的项目总长170英里，横跨尼加拉瓜并连接加勒比海和太平洋。

尼加拉瓜运河要比巴拿马运河长两倍，并足以容下40吨的货船通过。

但是，随着中国和巴拿马关系改善，该项目据传已经被搁置。

本来，该运河计划在今年开工，但是迄今为止没有任何迹象，而尼加拉瓜政府的投资机构也对此只字不提。该项目在2013年得到尼加拉瓜国会的批准。

据信，该运河计划被放弃的两大原因可能是，王靖在2015年的中国股市暴跌中损失惨重；但另一种说法是，他其实是中国政府的代表，当然王靖对此进行否认。

最近，中国和巴拿马宣布建立外交关系，同时巴拿马宣布与台湾断交。