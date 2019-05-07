穆斯林斋月：解疑你可能误解的六件事

你的器材不支持播放多媒体材料 斋戒月期间要考试，这些食谱可以帮助你（英文）

一年一度的穆斯林的斋月（Ramadan）开始了。全世界所有信仰伊斯兰教的人们在日出之后和日落之前这段时间不会进食或饮水。

这样做的目的是提升精神上的灵性，并通过较长时间的祈祷和自我克制来践行宗教戒律，因为斋月被认为是回归灵性的时段。

表面上看来，这似乎很简单直接，但是有一些讹传和误解，令人们长年以来看法不一。

这里列举了其中六种，并由沙贝·哈桑（Shabbir Hassan）给予分析解答。他是伊斯兰宗教文化的高级研究者，也是所谓的“哈非兹”（Hafidh）——就是说他能背诵整本《可兰经》。

不过，在大多数情况下，具体执行方式还是取决于人们所支持的不同学派，而下述的其中一些概念，也可以有不同解读。

刷牙属于破戒？

图片版权 Getty Images Image caption 芥末树是得到世卫组织推荐的洁牙用品。

据一些学者说，刷牙并不算破戒。

哈桑说，有些守戒的人误以为牙膏上的薄荷味也足以算得上破戒。

即使很多学者都认为刷牙是可以的，但哈桑还是想给那些特别小心的人一点建议。

“建议用最简单的牙膏——味道不那么浓的，薄荷含量较少的。”

他还推荐使用牙刷树——一种用来洁牙的树枝条，它非常淡，气味也比较天然。这种来自芥末树的枝条，受到世界卫生组织（WHO）的推荐，可用于清洁口腔。

不能吞口水？

图片版权 Getty Images Image caption 亲吻行为可能导致破戒。

咽下自己的口水，其实完全是允许的，并且事实上，也鼓励这样做。

“这种误解是毫无根据的，”哈桑说，“咽自己的口水是很自然的事，它肯定不会破戒。”

不过有一样是破戒的，就是和他人进行“体液交换”。

“吞咽别人的口水则有点不一样，这是在守戒期间应该避免的，”哈桑说。

“你不能和你的伴侣或者配偶接吻，也不能亲热。守戒这件事就是要控制你的欲望，包括对食物、饮水和亲密行为的欲望。”

守戒就是戒吃戒喝？

图片版权 Getty Images Image caption 斋戒月期间，不要说别人坏话喔

在斋月期间受限的活动不仅仅限于吃吃喝喝。

哈桑说，其他构成破戒的事情包括“和舌头有关的罪恶”。

他说：“如果你搬弄是非、诽谤或者诅咒他人，守戒的效果就会没那么好。”

不小心吃喝了东西也破戒？

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如果你真的一时忘记了自己正在守戒而吃了东西，你在意识到的那一刻立即停下来，那你的斋戒仍然算是有效的。

然而，如果你是在可以避免的情况下意外摄入了食物，比如在祈祷前的沐浴时吃了东西，那你就算是破戒了。

斋戒前的沐浴分为八个步骤，其中一个就是冲洗口腔，而在这个步骤当中意外吞了水，也算是破戒。

哈桑解释说：“当你在守戒期间进行沐浴时，你是应该最好避免漱口的。你只是冲洗一下嘴，然后直接把水吐出来。”

不能吃药？

图片版权 Getty Images Image caption 要问医生的第一件事情就是：我到底应不应该封斋？

英国穆斯林协会（MCB）和国际青光眼学会（International Glaucoma Association）发表了一份联合声明，敦促人们在斋戒期间继续使用一些药物，比如眼药水。

英国穆斯林协会发表了一份有关斋月健康实况备忘，用于给医院作参考。当中列明，眼药水、耳药水、针液注射以及尿道输液等等医疗用药不构成破戒。

不过，吞食药物则会构成破戒，因为内服药要在斋月开始前或结束后使用。

哈桑说：“首先，如果你有需要用药的健康状况，要问的第一件事情就是：我应不应该封斋？”

“在《可兰经》当中说得非常明确的是，你必须遵照医生嘱咐。”

无论如何都要守戒吗？

图片版权 Getty Images Image caption 老年人是可以不用封斋的。

在伊斯兰教义当中，守戒被认为是只有那些健康状况允许并且达到一定年龄——通常是15岁左右——的人才需要做的事。

根据英国穆斯林协会所指，这就排除了幼年儿童、（身体或精神）病患者、身体孱弱、怀孕或者哺乳期间的人。

那些不能够守戒的成年人，仍有其他方式让自己在不冒风险的情况下得到灵性上的回馈。

哈桑说：“如果患有自己知道很快会恢复的短期病症，他们可以在其它时间进行补偿。”

“如果是他们不能补回来的长期病症，他们可以做‘菲第叶’（fidyah）——每天捐献一点小钱助养贫困家庭。在英国，每天的数额在4－5英镑之间。”