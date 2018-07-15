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英国人引以为骄傲的全民公费医疗服务（NHS）刚过70大寿。

NHS是英国的一件国宝，国民的骄傲，世界上为数不多的国民免费医疗服务之一，也是中国和英国之间能够找到共同语言、有共同感兴趣话题、可以展开对话和交流的平台之一。

全民公费医疗作为一项全民享受的基本社会福利，其慷慨需要雄厚的资金支撑。它令世人眼红，而无底洞似的开支则令历届政府头疼。

NHS十分昂贵，而且越来越贵。

多年来经费不足、濒临破产奔溃的言论不绝于耳，服务质量下降和医护人员超负荷工作的抱怨也不曾间断，每次大选激烈论战中必有NHS经费增减议题。

进入21世纪，医疗改革被提上政府日程，也出现了初级医生"史上首次"全体大罢工。

放在英国脱欧的大背景下，NHS系统的医护人员和科研资源又成为激烈辩论话题。

在NHS70华诞放眼未来，前途未卜之际，BBC图说历史，回首70年历史重要节点。

图片版权 NHS England Image caption 二战结束后，英国时任卫生大臣卫生大臣的安奈林•贝文（Aneurin Bevan ）宣布成立面向全体国民的免费医疗服务系统NHS（National Healthcare Service），也译"国民医疗服务体系"。他1948年7月5日在曼彻斯特公园医院（今天叫特拉福德医院）宣布NHS正式启动。

1948年7月5日：NHS诞生

第二次世界大战后，英国在废墟上重建，1946年通过全民健康服务法（National Health Service Act 1946），在战时政府拨款的紧急医疗服务（EMS）基础上组建了全民医疗保健服务体系。

1948年7月5日，NHS在曼彻斯特公园医院（Park Hospital）正式启动。

时任卫生大臣安奈林•贝文（Aneurin Bevan ）是NHS的主要设计师。这个系统整合了原来各自为政的医院、医生、护士、药剂师、验光师，成为一个完整的全国医疗保健服务机构，经费来自财政拨款。

最初的NHS是名副其实全部免费，看病、用药、住院、手术都免费，而且每一个人都有资格享受这一服务，包括短期逗留和来访者。

这就为"世上最贵的医疗报销单"埋下了伏笔。70年来，维持全民免费医疗服务的开支在各种因素的交互作用下日益庞大，包括民众寿命延长、医学和生命科技研发和成本上升、人工费用上涨，各类移民和外来人口增多，等等。

图片版权 Reuters Image caption 公立医院

1952年：开始收费

到1950年代，NHS的开支超过了议会和财政部最初的预估。

从创立后第六年开始实行处方收费，每张处方1先令（5分），普通牙科治疗每次收费1英镑。

当时，贝文已经成了劳工大臣。他对NHS开始收处方费很不满，遂辞职抗议。

1965年，NHS取消收费，1968年又恢复。

图片版权 Getty Images Image caption 5岁的戴维·赫斯特在伦敦新开的LCC伍德拜里保健中心轻症诊所治牙。

1954年：确定吸烟和癌症有关联

英国科学家理查德·多尔爵士（Sir Richard Doll）1940年代开始研究当时肺癌急剧上升的原因。根据他对伦敦20家医院的病患的研究，烟民比不抽烟的人患肺癌的几率高得多。

他和奥斯汀·B·希尔爵士（Sir Austin Bradford Hill）共同撰写的研究报告发表在《英国医学杂志》（BMJ） 上。

他本人在研究过程中成功戒烟，92岁才寿终正寝。

英国政府1954年正式认可吸烟和癌症有关联。

图片版权 Shutterstock Image caption 理查德爵士2004年还精神抖擞 。

1958年：第一个大规模注射疫苗项目实施

全国所有15岁以下的少儿都注射小儿麻痹和白喉疫苗。

此前，小儿麻痹症和白喉发病率很高，疫情严重时一年有5000人死于这两种病。

1958年春季，NHS出动巡回医疗车，到各地给儿童打防疫针。

图片版权 Getty Images Image caption 平克斯教授发明了口服避孕药，但直到1967年英国法律才准许未婚女性使用。这是1966年平克斯教授在伦敦 街头。

1961年：口服避孕药问世

起初，法律规定口服避孕药片只能提供给已婚女性，直到 1967年法律修订后才取消了这条限令。

1962 - 1968年期间，使用口服避孕药的英国女性人数从5万增加到100万。

这种“神奇药片”的发明者是格雷戈里·平克斯（ Gregory Pincus）教授。

1962年：英国首例全髋关节置换手术成功

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1968年：英国首例心脏移植手术成功

英国首例心脏移植手术1968年在伦敦市中心的国家心脏专科医院（National Heart Hospital）完成，主刀的是南非出生的外科医生唐纳德·罗斯 （Donald Ross）。

他带着18个人组成的手术团队为45岁的患者弗雷德里克·韦斯特（Frederick West）做了心脏移植手术。

捐献心脏的是26岁的工人派特里克·莱恩（Patrick Ryan）。

韦斯特手术后第47天因感染不治去世。

此后10年内，由于担心手术失败，NHS只做了6例心脏移植手术。

图片版权 Alamy Image caption 1968年，希拉·桑恩斯接受不孕症治疗后生了六胞胎，这是其中三个存活下来的孩子一岁时跟妈妈合影。从左到右，分别是苏珊、罗杰和朱莉。

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1968年：英国妈妈接受不孕症治疗后生了六胞胎

希拉·桑恩斯接受不孕症治疗后，于1968年在伯明翰妇产医院剖腹产生下六胞胎，四个女孩，二个男孩。

为她配备的医疗小组有28人。她注射的是绒促性素（gonadotrophin.）。

六胞胎里一名女婴出生后不久死亡，后来又有两个婴儿死亡。

生六胞胎的概率大约是三十亿分之一。

图片版权 Alamy Image caption 1969年，六胞胎的父母拜瑞和希拉跟他们的小宝宝一时成了名人，上了《女性》杂志封面。

1972年：CT（电脑断层造影）扫描仪首次投入使用

CT扫描仪利用X射线和电脑生成人体内脏器官、血管和骨骼的截面影像，为医生诊治疾病提供参考。

英国工程师戈德福里·纽博德·亨斯菲尔德（Godfrey Newbold Hounsfield）1967年的这个创意发明到1972年变成现实，1973年获得专利。

亨斯菲尔德和在美国研制出同样仪器的工程师艾伦·考麦克（Allan Cormack）分享了诺贝尔奖。

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1978年：全世界首例试管婴儿诞生

体外受精人工受孕技术是英国奥德姆综合医院妇产科医生派特里克·斯泰普托（Patrick Steptoe）和剑桥大学物理学家罗伯特·爱德华兹（Robert Edwards）发明的。

世界首例试管婴儿，路易斯·布朗，1978年出生，立刻上了报纸头版头条。

图片版权 Getty Images Image caption 三岁的路易斯在花园嬉耍

图片版权 PA Image caption 2013年，路易斯35岁。她手里举着的是受精胚胎孵化器。

1985年：英国二岁幼童接受肝移植手术

本杰明·哈德威克（Benjamin Hardwick）二岁时在剑桥阿登布鲁克医院接受肝移植手术，是医学史上最年轻的此类手术患者。

手术成功，但他14个月后，刚刚庆祝完三岁生日，就去世了。

他的父母设立了本·哈德威克纪念基金，为儿童肝病患者提供医疗资助。

图片版权 PA Image caption 1984年，两岁的本杰明·哈德威克和妈妈黛比·哈德威克在医院等候接受肝移植手术

1998年：身体更健康 威尔士更美好

1998年发表了一份研究报告，直截了当陈列出贫困和不健康的关联。报告题目是《身体更健康 威尔士更美好》（Better Health Better Wales）。

2002年：首例基因疗法成功

伦敦大奥蒙德街儿童医院2002年用基因疗法治愈了瑞斯·埃文斯的重症联合免疫缺陷（SCID），俗称气泡男孩症。

当时埃文斯18个月大。

气泡男孩症的患者先天性缺乏免疫系统，必须在完全无菌的环境里才能存活。

图片版权 PA Image caption 基因疗法治好了瑞斯·埃文斯的气泡男孩症

2007年：医用机器手和禁烟令

这一年，伦敦圣玛丽医院用机器手治疗心跳过速或不规则病患。

这个机器手名叫达芬奇手术系统。

同年另一件大事是7月1日起，英格兰的餐馆、酒吧和其他公共场所全面禁烟。

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2012年：伦敦奥运会开幕式向NHS致敬

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2012年，英国首例手移植手术成功

2012年12月27日，马克·凯希尔在利兹综合医院移植了别人捐助的手。

图片版权 Shutterstock Image caption 凯希尔移植手成功。旁边是妻子西尔维亚

2018年：NHS70岁

今昔对比，无缝拼接的画面，为NHS祝寿。

图片版权 Getty Images / Reuters Image caption 1953年和2018年。英国公立医院的护士已经过了几代人。

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