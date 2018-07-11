BBC事实核查：红球衣是否英格兰足球致胜秘诀
世界杯半决赛在即，英格兰足球队即将对垒克罗地亚。英国球迷们想法设法希望找到让英格兰队再度捧杯的秘诀。
如果英格兰获胜，将与法国队一决高下争夺世界杯冠军；如果输了，英格兰只能黯然离场，让万千球迷心碎。
此时此刻，英国球迷们正在绞尽脑汁，希望找到让英格兰再度捧杯的征兆，毕竟距离1966年英格兰上一次赢得世界杯，已经星移斗转了50多年。
或许你认为赢得冠军全靠球员在场上的拼搏，但有的球迷却相信，球员场上的球衣颜色可能会影响比赛的结果。
这是因为英格兰上次赢球穿的就是红色球衣，所以红色与英格兰获胜便有了非常紧密的关联。
但是，英格兰队穿红球衣时真的就表现更好吗？
17场连胜
至今为止，英格兰已经有穿红色球衣连续17场保持不败的骄人纪录。
他们上一次穿红球衣输球还是8年前。在2010年的那场世界杯比赛中，英格兰1-4输给了德国。
不过，在周三（7月11日）迎战克罗地亚的半决赛中，英格兰将会穿白色球衣。
根据世界足联的规定，被指定为“主队”的球队可以穿传统颜色比赛球衣。如果“客队”的传统球衣与主队球衣“撞衫”，客队则穿他们的后备球衣。
但是，因为克罗地亚的传统球衣是红白格子相间，与英格兰队的传统球衣颜色"红"以及后备球衣"白"都有冲突，所以克罗地亚将以蓝黑球衣上场比赛。
英格兰队在世界杯的半决赛中，有过穿白球衣的历史。他们在1966和1990年的半决赛中都是白球衣上场。
不过，有些球迷还是觉得，如果英格兰队能在周三的半决赛中一袭红衣出场就好了。
他们在社交媒体推特上，对英格兰球队的表现与穿球衣之间的关系发表诸多意见。
这些球迷的担心有没有道理啊？
红与白
BBC事实查核分析了从1966年英格兰夺冠到本届世界杯四分之一决赛英格兰对瑞典期间共约600场英格兰队的比赛，其中包括友谊赛。
在1966-2018年期间，英格兰队一共穿白球衣449次。他们赢了258次（57%），平了109场（24%），输球82场（18%）。
穿红色球衣的比赛共104场。他们赢了53场（51%），平了31场（30%），输球20场（19%）。
如此看来，无论英格兰穿红还是穿白，输球的几率大约都是五分之一，实际上，穿白色球衣输球的百分比还稍稍低于穿红色球衣的比赛。
在这些年中，英格兰偶尔也会穿其它颜色的球衣出场。比如说，1996年，他们穿了一身靛蓝，不过在很多人眼里，这种颜色跟灰色差不多。
穿了靛蓝球衣上场，英格兰队的输球率还是20%，比白球衣略高少许。
1973年，英格兰队曾有三场比赛穿巴西球队那种黄色球衣，但是却没有巴西队的表现。他们三场全输了。
那么，球衣的颜色真的会影响球队的表现吗？
2008年，杜伦和普利茅斯大学的研究人员曾经发表论文，认为红色球衣与英格兰各大职业足球队多年来保持常胜状态有关联。
他们说，自从1947年以来，英格兰的足球劲旅，以红色为传统球衣的，夺冠的次数都比预期的多，比如，阿森纳队、利物浦和曼联都是红衣。
有一种理论认为，穿红衣也许能让一支球队在心理上占优势，这是因为红色总是让人联想到攻击，可能会让球队更有自信，也让对手感到咄咄逼人。
但还有一个更实际的原因可能是，红色与其它明亮的颜色一样，只不过让人看得更清晰而已。
这让场上队员更容易看到队友，特别是在传球的时候。
2015年，荷兰《运动科学杂志》（Journal of Sport Science）曾经做过一项研究, 通过视频检测赛场上不同颜色球衣的辨析度。
根据这个研究报告，英格兰的白色球衣是好消息，因为白色在绿色球场上最显眼。
如此说来，穿红还是穿白，胜负的机会几乎一样。
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