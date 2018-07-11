图片版权 Getty Images

世界杯半决赛在即，英格兰足球队即将对垒克罗地亚。英国球迷们想法设法希望找到让英格兰队再度捧杯的秘诀。

如果英格兰获胜，将与法国队一决高下争夺世界杯冠军；如果输了，英格兰只能黯然离场，让万千球迷心碎。

此时此刻，英国球迷们正在绞尽脑汁，希望找到让英格兰再度捧杯的征兆，毕竟距离1966年英格兰上一次赢得世界杯，已经星移斗转了50多年。

或许你认为赢得冠军全靠球员在场上的拼搏，但有的球迷却相信，球员场上的球衣颜色可能会影响比赛的结果。

这是因为英格兰上次赢球穿的就是红色球衣，所以红色与英格兰获胜便有了非常紧密的关联。

但是，英格兰队穿红球衣时真的就表现更好吗？

17场连胜

至今为止，英格兰已经有穿红色球衣连续17场保持不败的骄人纪录。

他们上一次穿红球衣输球还是8年前。在2010年的那场世界杯比赛中，英格兰1-4输给了德国。

图片版权 Getty Images Image caption 克罗地亚国家队著名的红白格子队服将不会出现在与英格兰队的半决赛大战中。

不过，在周三（7月11日）迎战克罗地亚的半决赛中，英格兰将会穿白色球衣。

根据世界足联的规定，被指定为“主队”的球队可以穿传统颜色比赛球衣。如果“客队”的传统球衣与主队球衣“撞衫”，客队则穿他们的后备球衣。

但是，因为克罗地亚的传统球衣是红白格子相间，与英格兰队的传统球衣颜色"红"以及后备球衣"白"都有冲突，所以克罗地亚将以蓝黑球衣上场比赛。

英格兰队在世界杯的半决赛中，有过穿白球衣的历史。他们在1966和1990年的半决赛中都是白球衣上场。

不过，有些球迷还是觉得，如果英格兰队能在周三的半决赛中一袭红衣出场就好了。

他们在社交媒体推特上，对英格兰球队的表现与穿球衣之间的关系发表诸多意见。

这些球迷的担心有没有道理啊？

红与白

BBC事实查核分析了从1966年英格兰夺冠到本届世界杯四分之一决赛英格兰对瑞典期间共约600场英格兰队的比赛，其中包括友谊赛。

在1966-2018年期间，英格兰队一共穿白球衣449次。他们赢了258次（57%），平了109场（24%），输球82场（18%）。

穿红色球衣的比赛共104场。他们赢了53场（51%），平了31场（30%），输球20场（19%）。

如此看来，无论英格兰穿红还是穿白，输球的几率大约都是五分之一，实际上，穿白色球衣输球的百分比还稍稍低于穿红色球衣的比赛。

在这些年中，英格兰偶尔也会穿其它颜色的球衣出场。比如说，1996年，他们穿了一身靛蓝，不过在很多人眼里，这种颜色跟灰色差不多。

穿了靛蓝球衣上场，英格兰队的输球率还是20%，比白球衣略高少许。

图片版权 Getty Images Image caption 1996年欧洲杯半决赛中，现在的英格兰主教练加里夫·索斯盖特穿靛蓝球衣出场，输给了德国。

1973年，英格兰队曾有三场比赛穿巴西球队那种黄色球衣，但是却没有巴西队的表现。他们三场全输了。

那么，球衣的颜色真的会影响球队的表现吗？

2008年，杜伦和普利茅斯大学的研究人员曾经发表论文，认为红色球衣与英格兰各大职业足球队多年来保持常胜状态有关联。

他们说，自从1947年以来，英格兰的足球劲旅，以红色为传统球衣的，夺冠的次数都比预期的多，比如，阿森纳队、利物浦和曼联都是红衣。

有一种理论认为，穿红衣也许能让一支球队在心理上占优势，这是因为红色总是让人联想到攻击，可能会让球队更有自信，也让对手感到咄咄逼人。

但还有一个更实际的原因可能是，红色与其它明亮的颜色一样，只不过让人看得更清晰而已。

这让场上队员更容易看到队友，特别是在传球的时候。

2015年，荷兰《运动科学杂志》（Journal of Sport Science）曾经做过一项研究, 通过视频检测赛场上不同颜色球衣的辨析度。

根据这个研究报告，英格兰的白色球衣是好消息，因为白色在绿色球场上最显眼。

如此说来，穿红还是穿白，胜负的机会几乎一样。

.