图片版权 Getty Images Image caption 特朗普总统访英前，已经和梅首相在布鲁塞尔的北约峰会上见过面。

在风景如画的英国首相乡间别墅契克斯庄园笑迎到访的美国总统特朗普夫妇前，特里莎·梅首相刚完成了几件大事：

批准两名内阁重臣为抗议她的脱欧计划递交的辞呈、立刻重组内阁；

被保守党的1922委员会召去开会听批评时，坚决回怼，宣告内部不团结无异于找死，给工党送分；

召集新内阁首次圆桌会，还在推特上发了一张新内阁全家福照片；

赶到布鲁塞尔参加北约峰会；

赶回英国准备接待美国总统夫妇的来访。

这一切，特朗普夫妇在契克斯庄园女主人的脸上或许看不到丝毫流露。

图片版权 AFP Image caption 特里莎·梅在脱欧掀起的英国政坛滔天巨浪中登上首相权座。她曾经支持留在欧盟。

图片版权 AFP/Getty Image caption 2016你年6月24日，前首相卡梅伦在脱欧公投结果出来后兑现自己的承诺，宣布辞职。

一周前，英国脱欧事务大臣戴维斯（戴德伟）和外交大臣约翰逊先后辞职，以示对首相特里莎·梅最新脱欧方案的不满和抗议。

一时间，英国政坛地震、内阁海啸、首相失控、政府垮台、特里莎·梅或被迫下台之类的说法不绝于耳。

特里莎·梅被脱欧公投掀起的巨浪推送进入首相府，脱欧谈判艰难缓慢，英国和欧盟计划10月达成最后协议，难道最后关头却要被另一个大浪打翻下台？

或者，硝烟散尽尸横遍野时，铁娘子依旧笑立沙场？

政坛女强人，对于腹背受敌、朝不保夕的险恶处境和其他各种形式的危机自不陌生。

祸兮福兮？

BBC政治事务助理编辑诺曼·史密斯指出，梅首相的持久力不可小觑；"看看她那张内阁会议桌周围，尸横遍地……而她还在那里。"

他认为大部分人不希望看到更多意外、混乱和可能出现的首相易人，人们真心厌倦了这些政治戏码，甚至是害怕了。

梅首相现在确实处境脆弱，岌岌可危，"但离剧终落幕还远着呢"。

BBC政治事务编辑库恩伯格认为有两种可以预见的情形。

图片版权 Downing Street Image caption 首相府说，新内阁首次会议富有成果

情景一：梅首相的欧盟政策遭到脱欧派议员的背叛、抛弃；她若坚持己见，他们会迫使她抛弃这个政策；她若抗拒，他们就抛弃她。

他们做得到吗？按照英国政治程序和保守党规章，可以在议会发动对首相的不信任投票，但并不保证成功，梅首相也可能在硝烟中屹立不倒。

但是，如果脱欧派议员们采取经常投反对票的策略，即政府的计划、措施提交议会表决时大家都投反对票，就可以让首相寸步难行，一事无成，最后自己下台。

他们现在还是有可能做到这点。

情景二：遭幕僚离弃自然是重挫，但换个角度看，两个令人费神费时的大臣走了，换上更顺心顺手的人，特里莎·梅的新内阁团队对她更忠诚。

从卫生大臣改任外交大臣的杰里米·亨特第一时间表态，将坚定不移地支持首相。

反对脱欧阵营也安静多了，因为首相的妥协方案实际上是一种站边姿态。

可以说保守党内部主流显得更齐心，也因此将更有力。

前保守党党魁霍华德勋爵呼吁各方都"谦和一点"，还在BBC广播4台《今日》节目中放话说，任何人如果发起对首相的不信任动议都是"极其愚蠢、极不明智之举"。

图片版权 PA Image caption 戴维斯曾负责脱欧事务

图片版权 PA Image caption 约翰逊7月9日 离开伦敦市中心的 外相官邸，神色凝重

第三要素

不过，上述无论哪一种情境成真，欧盟是否配合很关键。

如果欧盟态度松动，更灵活，梅首相可能有机会扳回比分；如果布鲁塞尔干脆利落地驳回她提出的妥协方案，那就会出现这样的尴尬局面：脱欧战略不存在了，梅的同事幕僚还有什么可捍卫的？

另外，因为不满脱欧妥协方案辞职的两位前内阁大臣离职后的言行、面目也很重要。他们会成为友善的批评者还是怒不可遏的对手？

他们的决定有可能左右局势。

从旁观者角度来看，梅首相的政府可能离解体和新一轮大选又近了一步，但经过这次震荡保守党内部主流也可能更强大。

晚上，她在议会保守党委员会挨批评，不服，反驳说，保守党内部现在还不团结，那就坐等工党领袖科尔宾乘机上台吧。

旁观者看来，梅首相现在或许无法完全掌控局势，但至少目前仍大权在握。

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今年6月，特里莎·梅表示希望在议会夏季休会前通过脱欧法案，10月份与欧盟达成协议。内阁辞职风波给这个时间表打了问号。

英国议会今年7月20日- 9月5日夏季休会。

按计划，英国应该在2019年3月29日退出欧盟，但双方还没有就脱欧后的双边贸易安排达成协议。

欧盟担心英国政坛不稳可能拖累脱欧进程。

英国在野的工党认为保守党"内讧"不重要，重要的是脱欧这件事本身。

反对脱欧的英国工党议员楚卡·乌姆纳看来，那就是政坛"一场肥皂剧变成了喜剧；要不是关系到数十万人的就业安全，本来是挺可笑的。"

图片版权 PA Image caption 左起：前外交大臣约翰逊、首相梅、前卫生大臣现外交大臣亨特。

外媒想多了？

外相鲍里斯·约翰逊7月9日辞职后，国际间许多评论员预言梅首相掌权的日子这下屈指可数了。

卫生大臣杰里米·亨特接任外相的任命宣布后，"中国女婿"字样在中国媒体遍地开花，因为亨特的夫人是华裔。

法国保守派报纸《费加罗报》（Le Figaro）宣称，约翰逊辞职"砸碎了来之不易的脱欧计划。威斯敏斯特的巷道走廊里，刀已出鞘。"

该报驻伦敦记者预计今夏是特里莎·梅的苦夏。

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当时，德国媒体无法不把伦敦威斯敏斯特的风波跟世界杯足球赛相提并论。

中间偏左的明镜在线直接把梅首相跟英格兰队主教练索斯盖特比照：相同的是都有一场接一场的硬仗要打，不同的是索斯盖特前面还有半决赛和决赛，而梅的决战之役已经开打。

"英国再赢一个点球也无济于事，因为欧盟在脱欧这件事上没有加时赛的规定。"

柏林的自由派媒体判断梅首相真的需要担心自己的职位是否难保了。

布鲁塞尔的谈判代表摊开双手：没办法，只能等伦敦政坛大戏谢幕再决定下一步行动。

西班牙报刊聚焦梅首相的政府陷入重大危机时被迫"走钢丝"，难免令人担心脱欧谈判因此延误。

荷兰报纸判断说"英国政府内阁彻头彻尾一团糟"。

俄国媒体认为梅首相已经无力内阁，但对英俄关系是否因此有变化保持缄默。

伊朗官方媒体和亲改革派媒体对英国政坛风波的看法相似，前者认为英国政府濒临崩溃，后者形容"辞职海啸"加深了内部分裂。