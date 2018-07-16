泰国溶洞事件背后的“探洞者”：穿行在没有自然光的荒野
近日，泰国12名少年足球员和教练被困山洞，经历了19天的救援终于成功出洞，最先发现他们的是两名英国专业洞穴潜水员。这一事件凸显了洞穴探险的风险，也显示出英国在这个领域十分专业。
英国有4000名洞穴探险者。许多人称，尽管洞穴探险有安全风险，但事故仍然罕见。那么，为什么洞穴探险这么流行？
“我仰卧躺着，在一池水中移动，洞顶岩石就在我面前，”埃克塞特大学洞穴探险俱乐部成员摩根（David Morgan）今年23岁，他回忆起了小时候印象最深的一次洞穴探险，“直到今天，我仍然记得当时不慌不忙从洞穴另一边出来时的成就感”。
英国有很多洞穴，大部分位于约克郡谷地、德比郡峰区、威尔士南部布雷肯比肯斯山脉和萨默塞特郡的门迪普丘陵。
洞穴探险的过程中，需要徒步、爬山、攀岩、绕绳下降、露营或潜入冰冷湖泊等。对于许多从未尝试过的人来说，他们可能会感到不安甚至恐惧。
安全吗？
英国洞穴探险协会（British Caving Association）的艾伦（Tim Allen）称，每年大约有7万人在约克郡谷地的洞穴中参加培训课程。
英国的大部分洞穴仍未被发掘。威斯敏斯特洞穴探险团队（Westminster Speleological Group）的休厄尔（Andy Sewell）有40年洞穴探险的经验。他说，大家知道有约60英里长的洞穴存在，但没有发现它。
至于安全方面，他认为，“你要很谨慎”，要保持镇定、不惊慌。
美国国家洞穴协会称，最常见的洞穴探险事故包括摔倒、被坠落物体砸到或体温过低。该协会也指出，多见的事故原因有判断错误、没有或只有极少洞穴探险经验等。
6月23日，12名11岁至16岁的泰国少年足球队员和他们的1名25岁的助理教练进入泰国北部清莱府一座国家公园内的洞穴“睡美人洞”（Tham Luang），结果被困洞内。营救他们的国际救援团队包括潜水专家和专业的洞穴潜水员。泰国一名前海豹突击队员沙曼（Saman Gunan）在协助救援时，因氧气用尽而在洞穴内身亡。
艾伦说，洞穴探险肯定有风险，但事故却并不常见。
他认为，多年来天气预报技术的进步，加上衣物越来越保暖，洞穴探险已经越来越安全了。
艾伦今年57岁，他从青少年时期就开始探索洞穴，目前每周仍然会去两次，这么多年他只遇到了两次事故。其中一次，大雨之后他被冲进了一个洞穴，当地的救援团队赶来设法将他救了出去。
他说，坏运气和错误的判断有时仍会导致事故，但是总体来说这不是一项很危险的运动。
通往另一个世界的大门
在一家户外活动学校担任导师的福克斯（Mark Fox）表示，他带学生第一次到洞穴时，他们总是很焦虑、害怕。
“那里没有自然光，他们害怕光会灭，”他说。
探险的过程中，会有什么乐趣？20年前就开始洞穴探险的福克斯说：“进入洞穴就像进入了通往另一个世界的大门。”
他在苏格兰探险之旅中看到史前动物剑齿虎、犀牛和熊的残骸，“你很难想象，那些东西已经在那里存在了6500万到7000万年了，”他兴奋地说。
22岁的戴维斯（Ari Cooper-Davis）来自英国坎布里亚郡，他认为洞穴探险可以“让人放松精神”，但整个过程仍有许多问题要处理。
他说：“要考虑很多事情，我去哪儿，怎么出去，有多长时间探索，有没有足够的电池撑到最后，需不需要什么设备保障安全？”
专业洞穴探险者宾丁（Chris Binding）认为，除了去另外一个星球，没有比洞穴探险更棒的体验了。他也指出，这比大多数人想像的更安全，“真的，这和晚上去爬山没什么不同”。
戴维斯承认，洞穴探险听起来并不有趣，“很冷，很黑，很潮湿，很累人。膝盖会痛，头会撞到洞顶，还要在厚厚的淤泥中爬行”。
但他也认为，所有这些体验组合成了一个丰富多彩、让人兴奋的冒险旅途，洞穴里也有美景，壮观的瀑布在阳光中涌下。
“洞穴是英国最后几个未被开发的地区之一，你可以成为发现某些新事物的第一人。这是一种奇妙的感觉。”