图片版权 Wild Wookey Image caption 萨默塞特郡的一处洞穴

近日，泰国12名少年足球员和教练被困山洞，经历了19天的救援终于成功出洞，最先发现他们的是两名英国专业洞穴潜水员。这一事件凸显了洞穴探险的风险，也显示出英国在这个领域十分专业。

英国有4000名洞穴探险者。许多人称，尽管洞穴探险有安全风险，但事故仍然罕见。那么，为什么洞穴探险这么流行？

“我仰卧躺着，在一池水中移动，洞顶岩石就在我面前，”埃克塞特大学洞穴探险俱乐部成员摩根（David Morgan）今年23岁，他回忆起了小时候印象最深的一次洞穴探险，“直到今天，我仍然记得当时不慌不忙从洞穴另一边出来时的成就感”。

英国有很多洞穴，大部分位于约克郡谷地、德比郡峰区、威尔士南部布雷肯比肯斯山脉和萨默塞特郡的门迪普丘陵。

洞穴探险的过程中，需要徒步、爬山、攀岩、绕绳下降、露营或潜入冰冷湖泊等。对于许多从未尝试过的人来说，他们可能会感到不安甚至恐惧。

图片版权 Wild Wookey Image caption 英国洞穴探险协会称，约克郡谷地的洞穴中每年大约有7万人上培训课程。图为萨默塞特郡的一处洞穴。

安全吗？

英国洞穴探险协会（British Caving Association）的艾伦（Tim Allen）称，每年大约有7万人在约克郡谷地的洞穴中参加培训课程。

英国的大部分洞穴仍未被发掘。威斯敏斯特洞穴探险团队（Westminster Speleological Group）的休厄尔（Andy Sewell）有40年洞穴探险的经验。他说，大家知道有约60英里长的洞穴存在，但没有发现它。

至于安全方面，他认为，“你要很谨慎”，要保持镇定、不惊慌。

图片版权 Andy Sewell Image caption 休厄尔曾在1996年发现北爱尔兰的一处洞穴

美国国家洞穴协会称，最常见的洞穴探险事故包括摔倒、被坠落物体砸到或体温过低。该协会也指出，多见的事故原因有判断错误、没有或只有极少洞穴探险经验等。

6月23日，12名11岁至16岁的泰国少年足球队员和他们的1名25岁的助理教练进入泰国北部清莱府一座国家公园内的洞穴“睡美人洞”（Tham Luang），结果被困洞内。营救他们的国际救援团队包括潜水专家和专业的洞穴潜水员。泰国一名前海豹突击队员沙曼（Saman Gunan）在协助救援时，因氧气用尽而在洞穴内身亡。

图片版权 Andrew McLeod Image caption 埃克塞特大学洞穴探险俱乐部经常在德文郡附近的洞穴举行探险活动

艾伦说，洞穴探险肯定有风险，但事故却并不常见。

他认为，多年来天气预报技术的进步，加上衣物越来越保暖，洞穴探险已经越来越安全了。

艾伦今年57岁，他从青少年时期就开始探索洞穴，目前每周仍然会去两次，这么多年他只遇到了两次事故。其中一次，大雨之后他被冲进了一个洞穴，当地的救援团队赶来设法将他救了出去。

他说，坏运气和错误的判断有时仍会导致事故，但是总体来说这不是一项很危险的运动。

通往另一个世界的大门

在一家户外活动学校担任导师的福克斯（Mark Fox）表示，他带学生第一次到洞穴时，他们总是很焦虑、害怕。

“那里没有自然光，他们害怕光会灭，”他说。

探险的过程中，会有什么乐趣？20年前就开始洞穴探险的福克斯说：“进入洞穴就像进入了通往另一个世界的大门。”

图片版权 Mark Fox Image caption 福克斯说，探险的乐趣在于见到其他人没机会见到的东西

他在苏格兰探险之旅中看到史前动物剑齿虎、犀牛和熊的残骸，“你很难想象，那些东西已经在那里存在了6500万到7000万年了，”他兴奋地说。

22岁的戴维斯（Ari Cooper-Davis）来自英国坎布里亚郡，他认为洞穴探险可以“让人放松精神”，但整个过程仍有许多问题要处理。

他说：“要考虑很多事情，我去哪儿，怎么出去，有多长时间探索，有没有足够的电池撑到最后，需不需要什么设备保障安全？”

图片版权 Suzanne Owen Image caption 戴维斯说，他在第一次洞穴探险前，有一些害怕

专业洞穴探险者宾丁（Chris Binding）认为，除了去另外一个星球，没有比洞穴探险更棒的体验了。他也指出，这比大多数人想像的更安全，“真的，这和晚上去爬山没什么不同”。

戴维斯承认，洞穴探险听起来并不有趣，“很冷，很黑，很潮湿，很累人。膝盖会痛，头会撞到洞顶，还要在厚厚的淤泥中爬行”。

图片版权 Andrew Horeckyj Image caption 专业洞穴探险者宾丁（Chris Binding）认为，除了去另外一个星球，没有比洞穴探险更棒的体验了。

但他也认为，所有这些体验组合成了一个丰富多彩、让人兴奋的冒险旅途，洞穴里也有美景，壮观的瀑布在阳光中涌下。

“洞穴是英国最后几个未被开发的地区之一，你可以成为发现某些新事物的第一人。这是一种奇妙的感觉。”