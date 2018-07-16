英国王室发布一组路易王子受洗的全家福照片。

其中四张照片由名人摄影师马特.霍利约克 （Matt Holyoak）主笔。路易小王子是于上周一（7月9日）在圣詹姆斯宫皇家礼拜堂接受的洗礼。

他是剑桥公爵夫妇威廉和凯特的第三个孩子。

照片的拍摄地点是在克拉伦斯宫花园和客厅(the morning room)。据霍利约克说，拍摄时大家都很放松，气氛很好。

下面这张小王子咧着嘴喜笑的照片是由剑桥夫妇当天的私人摄影师马特·波蒂厄斯（Matt Porteous）捕捉到的瞬间。

图片版权 PA/Matt Porteous

Image caption 剑桥公爵一家五口，乔治王子、夏洛特公主以及路易王子。

受洗前，路易王子正在酣睡中。

凯特当时形容小王子“非常放松和安静”。凯特对坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比开玩笑说，“希望他受洗时也这样”。

受洗仪式大约40分钟。

全家福照片中还有薩塞克斯公爵夫妇、查尔斯王子夫妇以及凯特娘家人。

霍利约克说，希望他的照片抓到了受洗的“喜悦”。

Image caption 凯特与路易王子在受洗当天

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