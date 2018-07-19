歌星与BBC对簿公堂 个人隐私与新闻自由之争

图片版权 Reuters Image caption 77岁的英国老牌歌星克里夫·理查德爵士在维护隐私案中胜诉。

一次“突发新闻”直播报道，引发出一桩维护隐私权的案件。对簿公堂的是英国大名鼎鼎的人物和机构，也让本案围绕的个人隐私和新闻自由之争更加引起关注。

这一案件涉及的的诉方是英国赫赫有名的老牌歌星克利夫·理查德爵士（Sir Cliff Richard)，而辨方是蜚声全世界的英国广播公司BBC。

周三（7月18日）英国高等法院（High Court）判决：BBC侵犯了理查德爵士的个人隐私，必须作出赔偿。

裁决一出轰动英国，立刻成为各大媒体头条报道，并成为各大报纸周四的头版新闻。

陈年旧案

本案的起点，是2014年8月14日下午一次警察查案搜查行动。当天，南约克郡警方就理查德早年涉嫌性侵犯的指称，到他的一处乡间豪宅搜查，理查德当时人在外地。BBC派出直升飞机在豪宅上空拍摄推出突发新闻进行现场直播。

BBC一直坚持认为，这是记者在做分内的工作，并将这一次的报道行动，提名参加一次新闻奖的“独家新闻”类别评比。

然而，搜查行动之后，理查德没有被拘押，也没有被控罪。2016年6月，检控部门因为证据不足终止了指称他涉嫌性侵犯的案件。

2016年7月，理查德对BBC和南约克郡警队提起诉讼。他坚持，BBC的报道是对他个人隐私的“严重侵犯”。

法官判决：理查德胜诉，BBC以“追求轰动效果”的方式“严重”侵犯了他的隐私权。

虽然BBC方面认为当天是基于言论自由和新闻自由权限内的合情合理报道，但法官不予接受。

法官在裁决中还证实，在此案件开审之前，南约克郡警队已经承认对事件负责，并同意向理查德赔偿40万英镑。

媒体监督

图片版权 PA Image caption BBC新闻时事总监弗兰·恩斯沃斯在法庭裁决后表示，裁决的影响"不光涉及BBC，还包括所有媒体"。

BBC新闻时事总监弗兰·恩斯沃斯在法庭裁决后发表的声明表示：“对理查德爵士蒙受的压力致歉。我们理解此案对他的严重影响。”

“反思之后我们认为，有些事情的确可以用不同的方式处理，但是法官裁定公开点名理查德爵士是非法的。即便BBC没有动用直升飞机拍摄，即便不那么重点报道这个故事，法官仍然会认为这次报道是非法的，尽管裁决认为我们对搜查的报道正确无误。”

该声明还表示，裁决的影响“不仅关系到BBC，还包括所有媒体”。

“这不仅仅事关对个人的报道。这还意味今后警方的调查，对人们住宅的搜查可能会在没有媒体报道监督的情况下进行。这将让对警方活动进行监督更加困难，我们担心这还将影响公众知情权这一更大的原则。”

“我们认为，这不符合自由和新闻自由的原则，而这些是我们国家一代又一代人最看重的中心。”

国际巨星

克利夫·理查德爵士，原名哈里·韦伯（Harry Webb），今年77岁，是英国流行音乐历史上最受欢迎和演艺生涯最长的歌星之一，被誉为“英国猫王”。

他在1960至80年代曾风靡全球，2013年发行了他的第100张专辑。1995年，他被英国女王伊丽莎白二世授予爵位。

2012年，前BBC主持人萨维尔性侵丑闻曝光后，英国警方展开专案行动，对成百上千项性侵指称展开调查。

在这样的背景下，理查德也被指称曾在1980年代对未成年男童有性侵行为。

Image caption 英国广播公司BBC是全球最大的公营媒体

理查德说，自己清白无辜，却遭遇如此公开报道，身心都很受困扰。

他说，在2014年8月住宅被搜查直播报道之前一直定期工作，每隔一年半左右能推出新唱片，而且举办数场演唱会。但是，在检控官决定不再对他提出检控之前，他有两年的时间无法安心工作。

在法庭宣布裁决后，理查德当场落泪，说需要些时间来消化这一判决结果。他的代表律师说，此案的动机“并不是为了个人从中受益”，而是要"纠正错误”。

律师还说，此案提出了一些“重大的问题”，其中包括BBC管理层如何监管记者的工作以及BBC将重点放在抓独家新闻而不是尊重理查德的权益。

在回应法庭裁决时，南约克郡警队队长斯蒂芬·沃尔森表示，接受法庭的决定，并对“早期的”错误道歉。

而BBC则回应表示，正在考虑是否提出上诉。

新闻报道

对BBC的这一态度，曾经担任BBC信托会主席的前香港总督彭定康爵士表示，如果BBC不服裁决提出上诉，将是“不可理喻”的。

彭定康爵士在BBC的节目中认为，BBC应该 “吞下这个苦果，坦诚犯了错误，向理查德道歉，然后向前看，下不为例。”

他仍然对BBC的新闻报道加以肯定，说这一事件“瑕不掩瑜”，不能体现BBC最上乘的新闻报道。

根据英国高等法院周三的裁决，理查德将获得一般性赔偿金19万英镑，另外2万英镑追加赔偿针对BBC提名该报道参加“独家新闻”类别评比。

法庭还将就理查德蒙受的经济损失作出裁决，因为性侵指称曝光后，他的写书合同以及公开活动等被纷纷取消。

英国新闻界对法庭的这一裁决纷纷表示担忧。

英国《卫报》认为，法庭裁决将对英国媒体今后报道尚未提出指控的警方调查有重大影响。

由于英国法院普遍接受严格“遵循先例”的原则，英国报界编辑和媒体方面的律师表示，本裁决等同于为媒体今后报道设立新法。