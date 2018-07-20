英国警惕华为在英业务 工程流程引发隐忧

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近日英国政府针对华为宽带及移动基建设施发表报告。报告称，英国政府只能“有限保证”华为产品对国家安全没有威胁。

调查显示，华为工程流程存在缺陷，使得“英国电信网络暴露于新的风险之下”。

华为回应称，他们认识到“一些地方有待改进”。华为一位发言人随后补充：“我们感谢这种反馈，会致力于解决这些问题”。“网络安全仍然是华为的首要任务，我们会继续主动改善我们的工程流程及风险管理系统，”这位发言人称。

华为是世界最大电信设备制造商，也是英国宽带及移动网络设施主要供应商。

这份报告由华为网络安全认证中心（HCSEC）撰写。2010年，由于公众担心英国电信与其他公司使用华为产品会形成威胁，该中心由此成立。中心由包括情报机构政府通信总部（GCHQ）在内的英国安全部门监管。

图片版权 PA Image caption 该报告有英国情报机构政府通信总部的官员参与。

报告称，华为在此前已经明确的缺陷上“少有进展”，英国对此感到失望。

报告还指出，2017年英国曾派相关人士赴深圳考察，发现华为对第三方配件的使用情况未能妥善审查。

“经调查确认，不是所有的组件都通过这一流程进行管理，特别是对安全至关重要、应用于多种产品中的第三方软件，华为都未能有足够管控，”报告中写道。

与此同时，美国也正在加紧相关措施，禁止华为设备进入该国网络。

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由于担心北京方面可能强迫华为交出敏感数据，澳大利亚政府也在考虑禁止华为参与本国5G网络项目。

这是英国第四次针对华为推出年度报告。此前三份报告得出结论，华为对英国国家安全构成的所有风险“已得到缓解”。

潜在干扰

安全专家、英国政府通信总部前顾问艾伦·伍德沃德（Alan Woodward）表示：“要想使英国政府有信心在关键领域使用其设备，华为做的似乎不够。”

伍德沃德补充道，政府通信总部国家网络安全中心（NCSC）早前还曾对另一家中国公司中兴（ZTE）发出警告，使得人们更加关注北京通过的新法律，赋予政府干涉自己产品的权力。

英国政府通信总部国家网络安全中心表示，撰写这份报告的HCSEC监督委员会为评估华为风险“起到了宝贵作用”。