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在英国脱欧（Brexit）的讨论中，“无协议（no deal）脱欧”是一个令人有些不解的说法。因为，事实上有好几种协议必须完成。

主要的有如下两种：

脱欧协议——需要在英国正式脱离欧盟之前最终达成并获批

一项规定未来英国与欧盟关系的协议

有关英国与欧盟未来关系的谈判在最近的《英国脱欧白皮书》（Brexit White Paper）当中成为焦点，它看来甚至会持续到脱欧之后很长一段时间。

不过，当人们说现在要为无协议脱欧作准备时，指的是未能在《里斯本条约》第50条的框架下就脱欧条款达成协议。

谈判目前由欧盟一方的米歇尔·巴尼尔（Michel Barnier ）和英国一方的脱欧事务大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）负责。正是这些里斯本条约第50条框架下的谈判需要最终达成一个脱欧协议。

在这幕后还有很多的粗重活要完成，而这些工作由巴尼尔的副手萨宾·韦安德（Sabine Weyand）和英国官员奥利·罗宾斯（Ollie Robbins）所领导的专家团队负责。

但是最终，里斯本条约第50条的谈判是一个政治程序。

假如谈判失败，我们就要走向无协议的状态。

现在这一可能性又登上了新闻头条，因为时间已经不多了。

需严肃看待这种可能

第50条所规定的两年期限到2019年3月29日截至。除非28个欧盟成员国全体同意延期，否则脱欧协议要在这之前就达成并且完善细节。

没有具体的脱欧协议也意味着，脱欧之后不会有过渡期。

英国与欧盟的关系将出现瞬间断裂。

所以说，“无协议脱欧”的前景需要被严肃看待。

图片版权 AFP Image caption 巴尼尔呼吁各界为“无协议”脱欧做好准备。

在谈判事务当中，其中一个元素是你需要在压力之下显示出强硬——“别以为我们不会转身走人”之类的态度。

一些脱欧派支持者也说，无协议意味着英国将不需要向欧盟支持“分手费”，虽然这个论调很可能要搬到法庭上去一判究竟。

真正要担心的是，无论是政府还是企业，为应对无协议脱欧作准备的速度都需要加快。

周四（7月19日），欧盟发表了一份文件，警告所有国家，在所有的经济领域都应该加快制订应急方案。

该文件同时提到：

对于在英国的欧盟成员国公民以及在欧盟成员国的英国公民未来的权益，并没有具体的安排

将必须重新设立边境检查，英国与欧盟国家之间的交通运输将受到严重影响

欧盟单一市场将大幅缩小对英国的开放程度，而英国将成为面对这种状况的“第三个国家”

英国与欧盟的关系将不再由40多年里建立起来的欧盟法规规管，而是由更广义的国际公共法管理。

世贸组织规则

当中包括世界贸易组织（WTO）的基本法规，很多脱欧派支持者都说，他们对此再乐意不过。

不过需要指出的是，欧盟所有的贸易伙伴当中，没有其他国家与欧盟交易时是仅靠WTO条款规管的。

很多行业都一直在极力游说不要走这一条路，特别是那些依赖即时生产供应链的行业。

退回到WTO规则还意味着，北爱尔兰与爱尔兰之间也将设立严格的边境限制。

一旦脱欧进入无协议状态，爱尔兰的边境管制在最初几天要如何实际设立，目前仍远未明确。

不过，边境两边都表示他们将极力避免这一情况。

值得强调的是，英国政府表示将“不希望也不期待无协议的局面”。

不过，英国政府同样在加快制订应急方案。在整个八月和九月，各部门将发布一组大约70项的技术通告，以帮助各行业和广大市民及消费者在2019年3月应对无协议脱欧的状况。

欧盟自己则已经发布68项技术通告，重点是各个经济领域需要为脱欧所作的准备。

其中一个重大问题是时间。

如果双方在不久的将来都认定谈判不会成功，“无协议脱欧”局面将非常有可能出现的话，那双方至少需要几个月的时间为此作准备。

但是假如是在最后一刻才确定这一局面，状况就将极度艰难。这就将是人们所说的“断崖式脱欧”。

首要任务有哪些？

有一些任务是颇为紧迫的，比如说保证基础服务。

英国下议院公共管理委员会在周四的听证会上，公共服务主管约翰·曼佐尼（John Manzoni）强调，在“近乎不可想象”的断崖式脱欧局面下，要保护“食物和药物的供应链”。

他表示，卫生部已经宣布将会先行屯积药物。

马佐尼还提到了交通——如果英国在无协议的情况下脱离欧洲航空安全局（European Aviation Safety Agency），将需要尝试与各国单独商定双边协议，允许飞机来回。

另一个事例则出现在本周英国国家审计局的一份报告当中。

该报告称，目前全英89个邮政局每年发出10万个国际驾驶执照。在无协议脱欧的局面下，预计这个数字在第一年就将上升到4500个邮政局发布多达700万个驾驶执照——因为要将前往欧盟国家的行程计算在内。

换句话说，每一个经济领域都需要为无协议脱欧做准备，以防万一。

我们总是被告知，要么全部事务都达成协议，要么就是一项协议都不达成。但是这样，可能恰恰是最大的赌博。