BBC事实核查：英国青少年性生活是否比以往更少

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已经不是第一次了，我们又听到一代不如一代的说法。

随便搜索一下"青少年的性生活是不是变少了"这样的总是，单在英国就弹出了150万条结果，包括大量明确回答"是"的文章——而很可能，这一切都是因为社交媒体。

最新的一些词条是来自于英国孕期咨询服务处（British Pregnancy Advisory Service，简称BPAS）的一份报告，它研究的是青少年怀孕率下降背后的原委。

它提出这一论点的依据是什么？

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该慈善机构对1000名青少年作了调查，发现他们将很多的重心放在了学习以及和家人共处上。

报告还举了英国通讯管理局（Ofcom）的数据，显示"过去3年年轻人用在互联网上的时间增加了45.5%"。

而报告还指出，在16岁以下的年轻人当中，只有小部分（约30%）的人声称自己是性活跃者。

由此，报告假定："这一社会互动图景可能是青少年怀孕率下降的原因之一。"

报告的作者及政策研究主管凯瑟琳·奥布莱恩（Katherine O'Brien）向BBC事实核查部门表示，该研究并不能显示青少年性活跃度在下降，因为它仅搜集了一段时期的数据。

她指出，在接受调查的青少年中，只有非常小的一部分（14%）表示他们"很少或者几乎不"使用避孕；奥布莱恩称，虽然这个比例很低，但仍然显示青少年怀孕率的下降可能是因为青少年的性生活较过去几代人少。

不过她强调，这是猜测，而她"不想作过多推断"。

正如报告本身所指出的，我们并不知道这当中代表了多少无保护措施的性生活"剧情"，于是这14%或许代表的是那些"只有过一两次性生活"的年轻人。

紧急避孕措施现在比过去更容易获得，也可能是青少年怀孕率下降的原因之一——而我们并不知道，接受调查的青少年当中，说自己"很少或者从不"使用避孕措施的人是否包括采取事后措施的那些。

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我们有一些来自英国全国性态度与生活方式调查报告（Natsal）的全英性行为统计数据。它由伦敦大学学院（University College London）的研究员在1990-91、1999-2001及2010-12年进行，是英国有史以来关于性行为最全面的调查。

调查发现，16岁以下的性活跃人士比例自90年代后期至今并未有明显改变（约30%），不过从20世纪中叶开始，第一次性经验的平均年龄就一直在下降。

从90年代初第一次进行调查至2010年代初的第三次调查之间，16-18岁的人士当中，表示自己已经有过性经验的比例有所上升。

青少年怀孕

很多媒体报道都将青少年怀孕率下降是性活动减少的证据——但是我们由此所能确定的只是无保护措施的性行为正在下降，或者事后药丸使用率在提高，或者二者并存。

这或许部分归功于政府为期10年青少年避孕计划（Teenage Pregnancy Strategy）的高度成功。该计划重点是提升避孕措施的普及率以及加强相关教育。

BPAS的报告确实指出，"避孕方法更普及和有效"是"青少年怀孕率下降的关键因素"。

其他国家——特别是美国——则有一些证据显示，它们的青少年可能确实性生活更少，不过英国这一方面的数据根本不存在。

此外还有更加复杂的因素——性调查基本上都出了名的不可靠。其中一个语气就是异性恋男性报称自己拥有的性伴侣数量常常比异性恋女性为多。

所以，要说到青少年的性生活是否变少了：我们并不真正知道青少年到底有多少性生活。我们同样并不真正知道过去的青少年有多少性生活。

事实上，我们并不真正知道任何人到底有多少性生活。