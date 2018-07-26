英国河里淘到大金块 500年不遇

图片版权 Paul Jacobs Image caption 金块是两年前在河里淘到的，但现在才公之于众。

一夜之间，英国媒体轰动了。从全国性严肃大报、地方小报和伦敦火车地铁上的免费报纸，从BBC到谷歌新闻，都被一块金砖刷了屏。

据称这是英国迄今为止被淘到的最大的天然金块，重85.7克，价值估计超过5万英镑。

不过，这个金块是两年前，2016年，在苏格兰一条神秘的河里，被一位神秘的淘金客发现的。"神秘"是因为那个幸运儿到现在仍隐名埋姓，也不公布具体在哪条河里找到金块的。

他的朋友，淘金器材供应商和黄金事务专家利昂·科克（Leon Kirk）7月25日晚上向媒体透露了这个消息。

科克说，他的神秘淘金客朋友不愿公布具体河流、水域的原因是怕导致淘金热，从而毁了那条河。

不过，他透露这位业余淘金发烧友过去两年里又在同一条河里找到了更多金砂，都比较细小。

"这种信息当然不能随便公开。"

图片版权 Paul Jacobs Image caption 淘金器材供应商、黄金专家利昂·科克（Leon Kirk）认为他朋友淘到的这块金以其稀有，估价至少5万英镑

淘金过程颇具戏剧感。

神秘淘金客过去20年来一直把淘金作为业余爱好。淘金在英国可以说是个比较神秘的圈子，行踪相对比较隐秘。

他说淘到那个金块的过程并不寻常，得穿上防水服，戴上潜水面具，俯卧在河里，用目光扫描捕捉，用圈子里的行话说，叫"狙击"。

他当时全副武装趴在水里，在河床的一条壑隙里发现一些细小的金砂，顺着河沟，发现一处坑洼，洼底有一块东西，是他熟悉的金黄色，不规则状，边棱圆润。

他说："我脱了手套，捡起那块东西，跳出水面，对我的朋友大喊'中彩了！'"

"我们都惊呆了，不敢相信是真的。我这辈子还没见过这样的东西。"

图片版权 Paul Jacobs Image caption 河里淘金的姿势之一：“狙击”

这块金子现在被它的主人存在保险箱里，也不确定该拿它怎么办。

他的朋友科克说，希望英国有哪个博物馆愿意把它买去。

不过，按照英国法律，金和银都属于皇家矿产，基本上都属于替女王管理地产的"皇冠地产"（The Crown Estate）公司所有。

在英国境内找到的金子，不管以什么方式找到的，得有皇冠地产发的许可才能拿走。

因此，科克的朋友即使把金块卖了，也可能得不到分文，因为卖金块所得钱财按法律必须交给皇家资产管理公司。

目前还不清楚这位神秘幸运儿是否获得了许可。

皇冠地产公司对媒体表示，在知道金块被找到的具体地点前无法置评。

图片版权 Paul Jacobs

格拉斯哥大学专家尼尔·克拉克研究了这块"最大金块"后认为很难判断它是否来自更大的金块。

但是，从圆润的棱角来看它应该在水里已经很长时间了，从体积来看，它挺大，又重，不大可能来自上游远方。

科克没有透露到底是哪条河，但好奇者可以到苏格兰的丹弗里斯-加洛韦（Dumfries and Galloway）的Wanlockhead 试试运气。

这块金子是英国500多年来被淘到的最大的，而且是在并非最佳淘金地的苏格兰找到的，因此很不寻常。

有些地方可以淘金，事先得申请许可，通常辛苦一天能有半克收获就算运气不错了。

图片版权 Geoff Robinson Photography Image caption 在安格尔西岛找到大金块的文森特·塞凯托（Vincent Thurkettle）有40年淘金经验

英国境内的河里藏着黄金，这是有历史记载的。

1808 年，英格兰西南部的康沃尔（Cornwall）有人淘到了重59克的金块。

2015年，苏格兰南部某地，有人找到一块据信价值1万英镑的金块。

2016年，北威尔士的安格尔西岛海边，有人发现一块重97克的金块，但据信很可能来自附近的海底沉船。这块金子后来依法交给了皇冠地产公司。