恋爱前必问的十个“专家级”问题

图片版权 Getty Images

在一个右滑代表喜欢的年代，有英国专家建议，情侣在确立关系前，先问一下彼此以下10个“关键问题”。

BBC记者莎曼·弗里曼-鲍威尔（Shamaan Freeman-Powell）撰文列举并详细解释了这10个问题。根据鲍威尔文章，这些问题源自一项调查，调查发现，当二人情感是建立在友谊、尊重、共同兴趣及实际的预期之上时，这份关系持续时间会长久。

这份调查由多位明星的离婚律师夏克顿（Baroness Shackleton）与艾克赛特大学（University of Exeter）的学者们共同进行。调查过程中，该团队采访了数十对情侣，其中包括43对结婚10年或在结婚不足10年分居的夫妻，以及10对共同生活15年以上的同性和异性情侣。

他们发现，不断问自己以下10个问题，对维系感情至关重要。

1. 我们“合适”吗？

根据调查，许多感情稳定的情侣都是从“朋友”开始，慢慢发展成亲密关系的。因此研究者认为，情侣们应从友谊开始时便问一下，与对方是否“合适”，从而进一步发展。

2. 我们的友谊基础牢固吗？

专家指出，友情基础帮助接受调查的情侣度过了丧亲之痛或感情出轨等重大人生难关。调查还发现，分居的夫妻往往缺乏牢固的感情基础。

3. 我们追求是否一致？

调查结果显示，感情好的情侣在对另一半和感情的价值观、希望、梦想、预期上通常一致。

图片版权 Getty Images

4. 我们的期望是否实际？

研究人员在分析两组样本时发现，成功的情侣对婚姻和感情的期望比较实际。这些情侣明白，感情不会一帆风顺，并做好了寻求专业帮助的准备，同时对感情用心经营。

5. 我们总是看到对方好的一面吗？

专家认为，同情心是恋人关系的关键，虽然建立伴侣之爱需要时间，但这种感情一旦形成，这些情侣会倾向于看到对方最好的一面，并在需要时体谅对方。

6. 我们两人是否都努力为爱情保鲜？

进展顺利的情侣会每天都展现出对彼此的关心，并定期以另一半可以理解的方式向对方作出体贴之举、表达欣赏之情。

7. 我们是否认为可以与对方讨论事情，提出问题？

开诚布公地交流可以拉近彼此距离。因此，要想拥有美好的感情，花时间与另一半聊一下你的一天，或者更深层的问题十分必要。

图片版权 Getty Images

8. 我们是否愿意共渡难关？

两个人应对变化的能力对一段感情至关重要。当一对情侣共同从困难中走出来，他们的感情通常也会更加牢固。

9. 我们是否会在遇到压力时行动一致？

研究人员发现，在遇到丧亲之痛、感情出轨、经济困难或对子女教育方式不一致等充满压力的时刻，情侣们如何应对是关键，这时需要良好的处理技巧。

10. 我们彼此周围是否有人支持这段感情？

每个人都希望家人、朋友可以喜欢自己的另一半。研究人员发现，亲密、全力支持的亲友会对各种家庭形态的情侣感情有极大帮助。尤其是感情良好情侣的女性一方，会从母亲、姐妹以及朋友中得到很多支持。