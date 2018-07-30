“一年时间找个老公”脱口秀女汉子的“壮举”

图片版权 SAMANTHA HANNAH Image caption 萨曼莎·汉娜

人们经常给自己规定个最后期限，要在某年某月之前做到健身、找到一个新工作或是搬到新家等等。

但英国女孩萨曼莎·汉娜（Samantha Hannah）独出心裁，给自己规定要在365天之内给自己找一个老公。

萨曼莎是名脱口秀喜剧演员（a stand-up comedian），她给自己规定要在苏格兰爱丁堡边缘艺术节（Edinburgh Festival Fringe）之前给自己找个老公，而且还要把找老公的经历用作自己在爱丁堡脱口秀表演的素材。

现年32岁的萨曼莎之所以突发奇想是因为厌倦了周围亲朋好友总是问她是否有意中人了，为什么还不成家等。

于是，萨曼莎决定给自己定一个期限，并在这个规定时间内完成"任务"。

图片版权 SAMANTHA HANNAH Image caption 萨曼莎将在英国爱丁堡边缘艺术节上表演喜剧脱口秀，素材就用自己找老公的亲身经历。

上网建档

当时，萨曼莎正在和朋友一起在澳大利亚和新西兰旅游。

她决定使用网上交友APP Tinder给自己建个档。

她在个人资料中这样介绍自己："我想在一年内找个老公，并将以此经历写个脱口秀节目。有人愿意来看我的演出，或者愿意当我的老公吗？"

图片版权 SAMANTHA HANNAH Image caption 萨曼莎的Tinder广告

尽管萨曼莎注明她可能会使用她在Tinder上与人约会互动的素材写喜剧，并没有使男士们却步。她收到了大量的回复。

萨曼莎约会不断。用她自己的话说，"我是一个很开通的人，有约必应。我想，如果真能找到老公将会是锦上添花。"

一系列的约会后，萨曼莎来到新西兰首都惠灵顿。她已经收集到脱口秀的足够素材，并决定就此而止。

她决定最后一次浏览Tinder，收尾。

图片版权 SAMANTHA HANNAH Image caption 萨曼莎和托比已经出入成双，但托比能否最终成为老公呢？

纯属巧合

打开Tinder,一则留言立刻吸引了她的目光。 留言的人叫托比（Toby）。 他问萨曼莎"老公找得如何了？"

托比住在伦敦，但来自新西兰。而收到这则信息时萨曼莎当时正在托比的老家惠灵顿旅游。

这该有多窍。而且，托比上Tinder 是为了做数据方面的一些研究，就恰巧看到了萨曼莎的"征友广告"。

图片版权 SAMANTHA HANNAH Image caption 托比问萨曼莎找老公的事进展得如何？

之后，两人就开始了网上通信交往。两人终于相约在伦敦。现在，两人已经成为正式的一对情人。

托比将会亲临现场，观看萨曼莎在爱丁堡的脱口秀演出。

12个月前，萨曼莎给自己规定要在一年内，即爱丁堡边缘艺术节时（8月23-26日），找到老公。

现在距离演出日期不到1个月，届时托比会求婚吗？

萨曼莎说，不想给托比太大压力。她说，"我现在意识到已经不再是找老公的事了，而是找一个能跟你合得来的人。"

萨曼莎会利用这一经历的素材表演喜剧脱口秀"怎样在一年之内找个老公？"

不知在看完这个表演后，托比会感觉如何？求婚还是分手？但愿会是个喜剧结局。