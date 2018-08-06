伦敦街头惊恐一幕 蟒蛇吞鸽子令人目瞪口呆

你的器材不支持播放多媒体材料 蟒蛇吃鸽子

一条热带大蟒蛇（the boa constrictor）在东伦敦一个繁忙街道上整吞一只鸽子，引起行人驻足围观，并被人用手机拍了下来，上传到社交媒体上，受到疯狂转发。

上周六早晨（8月4日），在东伦敦的高街Leytonstone上，一条蟒蛇正专心致志的生吞一只鸽子。

英国防止虐待动物协会（RSPCA）接到报告后已经把该蟒蛇送到了野生动物保护中心。

同时，RSPCA向公众征求信息，想弄清楚这只蟒蛇是怎么跑到大街上来的。

RSPCA的一名发言人说，"可能是有人找到了一个死鸽子，把它给了蟒蛇。"

一些行人表示，他们对在伦敦的大街上看到这一场景感到惊奇，因为这本来应该是在非洲野生动物园看到的景象。

RSPCA工作人员表示，蟒蛇跑到街道上很危险，它可能会被车辆碾压，或是受到其他动物的攻击等。

RSPCA说，这条蟒蛇很可能是被人遗弃的宠物。最近，英国发生了好几起类似的情况，包括蟒蛇出现在陌生人的床上、厕所里和柜橱中，让人受到惊吓。

英国防止虐待动物协会说，许多人没有意识到饲养宠物需要负责任，投入大量时间和精力。

他们可能是一时心血来潮，但之后又把这些宠物抛弃，导致每年被营救的宠物就有数百起。