约翰逊调侃穆斯林女子蒙面风波 事情不简单
经常语出惊人的英国前外相约翰逊这些天又惹事了，还是因为出言不逊，冒犯了社会各阶层的很多人，招致如潮的批评，有人呼吁开除他保守党党籍、剥夺他保守党党鞭职权，首相特里莎·梅也发声，要他道歉，还有呼声要求对他展开调查。
但是，据接近他的消息人士说，鲍里斯·约翰逊这次不道歉。他以前曾因为出言不逊冒犯了英联邦国家、奥巴马总统和希拉里·克林顿而道歉。
这次，他冒犯了穆斯林，尤其是穆斯林妇女。他在8曰6日的《每日电讯报》专栏文章里说，戴穆斯林面纱的女性看上去"就像邮筒"，还把她们跟"银行劫匪"相提并论。
"邮筒"和"银行劫匪"说出来后，举国哗然，批评和支持的两大阵营针锋相对，风波持续多日。
虽然约翰逊以前多次为自己的出言不逊道歉，但据接近约翰逊的消息人士说，这次他不准备道歉。
精明的政治计算？
约翰逊不是第一个也不是唯一一个用这种被认为轻蔑、粗鲁的口气谈论穆斯林妇女面纱、罩袍的知名人士。
看不惯并且公开说出对这种“令旁人感到害怕”的服饰的反感、不满和憎恶的政界人士不少，但大都话音刚落就随风飘散，很少被人穷追猛打。
但是，他的“邮筒”和“银行劫匪”比喻却在英国掀起轩然大波。背后有什么故事？
穆斯林女性面纱、头巾和罩袍近十年来在欧洲成了一个敏感公共话题，欧洲不少国家正在陆续立法禁止公共场所蒙面。
约翰逊自己辩护说，他那篇文章写的其实是反对立法禁止蒙面，只是个人认为这种服饰太“压抑”。
到此为止，都没问题。但约翰逊经常忍不住要抖一下机灵，幽默一下，所以在后面又加了一句，说他觉得女人穿着这种东西在外面走“很滑稽”，就像”邮筒“。
保守党内的支持者说，约翰逊说得一点没错！就是这样。
牛津伊斯兰教区大阿訇（伊玛姆）哈尔盖博士也出面力挺约翰逊。他给《泰晤士报》写文章，明确表示约翰逊不应该“为说真话道歉”。
他在信里说，面纱和罩袍（波卡和尼卡布，burka, niqab）就像部落忍者武士的丑陋服装，是伊斯兰教诞生前、跟《古兰经》无关，因此是“非穆斯林”的。
而且，它不但有安全隐患，还会导致穿戴的人缺乏维生素D，强化性别不平等，影响社区团结。
批评者认为，约翰逊的这两个比喻不但在宗教层面和政治层面很不妥，对穆斯林女性也是极大冒犯、轻侮，跟痞子言论没两样。
更有穆斯林议员把约翰逊的这次“过嘴瘾”解读为把穆斯林女性置于谁都可以轻蔑、调侃的劣势境地，尊严尽失。
倾向保守的《伦敦旗帜晚报》社论猛批约翰逊的“出格”言论，专栏作者马修·达昂考纳（Matthew d'Ancona)还指责约翰逊绝非口无遮拦，而是精心计算民意得失后才落笔写出那两个比喻的。
他声称，约翰逊是在拿社会上最弱势的少数群体开低级趣味的玩笑，争取一批敌视穆斯林的选民叫好，同时文章里又正色反对立法禁止蒙面，争取另一批自由派立场的选民支持，而立法禁止蒙面的结果将是那些最弱势的少数群体不再是少数，不再成为低级玩笑的对象。
他认为，约翰逊是重演骑墙故伎，谋求支持率的最大化。
罩袍面纱 有没有选择？
《古兰经》规定男女穆斯林信徒要衣着朴素端庄。端庄的男装就是从腹部到膝盖必须有遮掩；女装的端庄，通常被解读为除了丈夫和亲属，如果有其他男性在场，必须把自己尽量遮盖起来，可以露出脸、手和脚。
穆斯林女装和面纱遮盖身体的程度各异，包裹最严实的是波卡，整个脸部和躯干全部罩住，眼部还加网状纱幕。穆斯林学者围绕波卡面纱的分歧焦点在于，穿戴波卡究竟是必须还是建议？长袖衫长裤是否也需要用罩袍给蒙上才算端庄？
争议迄今未决。
英国一位穿波卡穿了20年的穆斯林妇女声称那百分之百是她自己的选择。她对BBC广播5台说，这些穿波卡的女性"在这个国家受的教育，上了这里的大专院校，她们对自己的行为很清楚。"
她不强迫自己的4个女儿穿波卡，但会告诉她们这种服装更具精神意义，能使她们更靠近真主。如果因为安全原因被要求脱下面纱，比如在银行或机场，她会照办。而且她说自己出门旅行时为了方便起见经常不戴面纱。
不少戴面纱的英国穆斯林女性都曾在街上被人骂过恐怖主义分子。
也有不少在西方生活的穆斯林女性不戴面纱，除非到伊斯兰国家或地区旅行、工作不得不戴。
蒙面波卡绝不只是一块布
英国有多少女性蒙面纱？英国穆斯林妇女理事会( WMC)和宗教慈善机构信仰重要（Faith Matters）都表示没有也不可能有精确数据。但一般共识是人数不多。
专注于种族平等议题的智库拉尼米德信托（Runnymede Trust）估计大约是英国穆斯林女性人口的不到1%。另一个智库，英国的未来（British Future）的估计是全国穆斯林女性人口的1-2%。
最新人口普查数据显示，英格兰和威尔士女性穆斯林人口约143万，1%就等于14300人。
当然，这些都是粗略估计。
欧洲情况也大致如此。到目前为止，通过立法禁止在公共场合戴全部遮盖的面纱的国家法国、比利时、奥地利、保加利亚、德国南部巴伐利亚州、丹麦。
英国斯旺西大学公共健康资深讲师阿赫迈德的研究显示，在立法禁止穆斯林面纱前，法国2009年的数据显示穆斯林女性在公开场合戴面纱的比例是0.1%，大约1900人。奥地利穆斯林面纱禁令颁布时估计受影响的人占全国穆斯林女性的0.03%。
欧洲反种族主义网络（ENAR）数据显示，比利时立法禁止穆斯林面纱前全国有150-200人戴只露双眼的面纱，丹麦的数字也一样。
另一个极端是伊朗，法律规定女性出门在外必须穿端庄得体的伊斯兰服装，在现实中这就意味着长及脚踝的罩袍，或者头巾加长外套。有些海报上，衣着不"端庄"的女性被漫画成没有包装的糖果或棒棒糖，引来一群苍蝇乱飞。
约翰逊的雷人语录
鲍里斯·约翰逊是英国政坛一道独特风景。因为他跟美国总统特朗普有着那么多相似之处，在风中乱飘的一头金发、对政治正确的藐视、口无遮拦不分场合，尤其是那些让人心惊肉跳或顿起疑窦的雷人雷语，以致于有“特朗普2.0”的说法。
未经证实的传闻说约翰逊跟特朗普竞选总统时的军师、美国右翼旗手史蒂夫·班农最近交往频繁，两人似乎在不少问题上有共同语言，比较投缘。至少，特朗普、约翰逊和班农对政治正确似乎都不太看重。
梅首相任命他出任英国外相时，英美不少媒体整理发表了英国政坛这位"奇葩"、前伦敦市长、硬脱欧派主力、新任英国外相的"雷人语录"。
作为一国的首席外交官，上任后马上要面对英国"脱欧"难题，约翰逊将跟那些他曾经言语得罪过的人和国家正式打交道。
"不善外交辞令"或许言轻了。
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他之前比较著名的出格言论包括：
- 2016年，他在英国《太阳报》一篇专栏文章里形容美国时任总统奥巴马"一半是肯尼亚人"。由于他具有"源自祖先对大英帝国的反感"，导致白宫里陈列的一尊英国前首相丘吉尔半身塑像被挪走。这个说法在美国极右翼圈子里流传甚广。
- 2016年，英国《星期日电讯报》发表了他将欧盟比作纳粹德国的言论，称欧盟不过是在重复以前拿破仑、希特勒和各色人等曾经尝试过的事，既试图再现欧洲罗马帝国"黄金时代"。欧洲理事会主席图斯克说这是疯话，但约翰逊的支持者为他辩护，称他说的没错。
- 2007年，他在《每日电讯报》专栏文章里形容当时正竞选美国总统的希拉里·克林顿看上去"就像精神病院里一个虐待狂护士"。他后来为此道歉。
- 2006年，他在一篇专栏文章里提到自己所在的保守党时写下"我们内部已经习惯了巴布亚新几内亚式的食人和弑主狂欢"这样的话，巴国领导人倍感震惊。约翰逊后来也为此道歉了，但普遍认为他只是敷衍了事。
- 2002年，他写专栏抨击时任首相布莱尔，提到女王伊丽莎白二世和英联邦，说女王出访英联邦国家时受到"挥舞着小旗的黑小子们"的欢迎，而部落武士们看到女王的专机降落会"露出西瓜式的笑容"。他后来为此道歉，但似乎旧习难改。