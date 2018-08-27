受习近平影响？中国游客热捧英国“炸鱼薯条”餐馆

Image caption 这家受到中国游客热捧的餐厅位于约克市附近

2015年，中国国家主席习近平曾在访问英国时品尝当地传统美食炸鱼薯条；如今，这份美食受到中国游客热捧，英国北约克郡的一家炸鱼和薯条餐馆生意十分火爆。

这家名为Scotts Fish and Chips的餐厅位于约克市附近。餐厅经理瓦塞（Roxy Vasai）称，目前一周有超过100名中国游客到店用餐。为了服务中国游客，餐厅把菜单翻译成中文，并且建立网站、在中国社交媒体上开设平台。

瓦塞说，会时常关注中国游客到店的情况，“我们留意着客车，当他们来了，我们会喊‘他们来了，有20，30，40人，我们快准备好吧。’”

Image caption 瓦塞表示，中国游客的涌入给他们带来了不少生意，他们对中国游客的印象也很好

餐厅内，一名中国女游客对BBC表示，给炸鱼薯条这道菜打满分。还有中国游客说，炸鱼薯条是中国最有名的英国美食，英文教科书上有提到，“我一直很想尝尝炸鱼薯条的味道”。

瓦塞表示，中国游客的涌入给他们带来了不少生意，他们对中国游客的印象也很好，“他们很友好，总是带着笑脸”。

当地旅游宣传组织Make It York工作人员威尔（Will Zhuang）指出，2015年，中国国家主席习近平访问英国时，品尝了一份炸鱼薯条，很多中国游客都受其影响。因此，许多中国旅游团把“吃炸鱼薯条”加入他们的行程中。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年10月，习近平访问英国时，当时的英国首相卡梅伦曾带他到一间乡村酒吧，品尝炸鱼薯条和当地啤酒。

2015年10月，习近平访问英国时，当时的英国首相卡梅伦曾带他到一间乡村酒吧，品尝炸鱼薯条和当地啤酒。根据新华社的报道，习近平称赞食物“very good”（非常好！）。

另外，位置或许也是餐厅受捧的原因之一，餐厅位于旅行团从伦敦到约克的主要路线上。

他说：“大部分的中国旅游团会去伦敦、剑桥，然后去约克。在去约克的路上，他们会经过A64公路，所以这也是一个理想的停车位置。”