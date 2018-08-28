手机礼仪：如何避免玩手机玩到没朋友

图片版权 EPA Image caption 用小小的屏幕看世界

很多人早晨醒来第一件事和睡前最后一件事都是看手机。根据英国通信管理局（Ofcom），手机从不离身，我们每12分钟就查看一次手机。

这种亲密关系看起来还会持续，因此我们提出使用手机的五项规定，值得遵循——包括正餐时间不看手机，付款台处关闭手机。

你不应该…

1.正餐时间用手机聊天

大多数人（81%）绝对不会这样做，而有一半人碰到过对方这么做。超过四分之一（26%）的年轻人对此表示承认。

英国礼节咨询机构的马瑟（Diana Mather）坚持认为，“在就餐、会议与宴会过程中，手机应该保持关机，收起放好。”

“你身边的人就是最重要的人。少了谁这个世界都照样转。”

有证据表明，这样做有利人际关系。英格兰国家队主教练索斯盖特（Gareth Southgate）的队员们在团队就餐时把手机收起来，高呼球队精神。出人意料，这支球队踢进了世界杯半决赛。纯属巧合？嗯，也许吧。

图片版权 PA Image caption 英格兰队就餐时禁止使用手机

对有些人而言，即使在餐桌前刷屏也不能接受。

55岁及以上的群体中，超过八成的人认为，不能接受查看手机通知栏。相比之下，年龄为18至34岁的群体中，约半数（46%）不能接受。

2.乘公交时大声公放音乐

巴士二层的手机扬声器发出尖利刺耳的嗡嗡声——这叫作“公放音乐”。

除了听音乐，也有人用手机大声播放视频，以及玩电子游戏。

有四分之三的人（76%）反对这种做法——但也没有因此而停手。

图片版权 Valery Sharifulin Image caption 乘公交时使用手提电话已成为不少乘客的习惯

3.在应该倾听的时候打电话

在收银台前还在通话。你是会挂机，礼貌地说一声"你好"，然后优雅地装好面包和小柑橘，还是会不顾一切继续聊天？

这是许多店员、前台和服务生感到不满的根源。一次在英国赛恩斯伯里的超市，一位收银员因顾客不肯结束通话而非常恼火，拒不为其提供服务。超市为此致歉。

图片版权 Yana Paskova Image caption 应该听电话的，还是面前的人﹖

礼节专家马瑟说，“发信息和打电话的行为非常无礼。”

“人类始终也是动物——外激素、个人魅力和气质的组合——如果不把注意力放在对方身上，就浪费了加深了解的大好机会。”

在本次下议院问答中，影子内阁大臣麦克德尔（John McDonnell）的同事可能错过一个对他稍加了解的机会。

在2016秋季的财政报告中，他也可圈可点，但并不是所有同事都有所察觉。

4.边走边看手机

那些人是低头族，眼睛紧紧盯着屏幕——就在你前面。你在内心大声喊，抬头看！抬头看！事实上并没有抬头，又是路障一族，他们在看手机的视线范围内对行人东躲西闪。

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推特博主@tiredhorizon提示公众注意，在公共场所、医院和转弯的卡车附近，将手机收好。

他说自己被迫推着垃圾车在路障族周围绕来绕去，也曾见到他们妨碍用病床推着病人的护工。这样不妥。

5.与别人一起看电视时摆弄手机

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这项规定看起来有待协商。有四成（41%）的成年人认为，与家人在沙发上看电视时，不能接受使用手机。

对于长辈一代（55岁以上），这更成问题。62%的人不赞成，而在较年轻的一代人中，只有两成反对。

所有数据来自英国通信管理局（Ofcom）的报告《让通信人人受用》（Making Communications Work for Everyone）