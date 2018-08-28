游客变盗贼，英国警方破智利犯罪团伙
- 2018年 8月 28日
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英国警方称，一个入屋盗窃团伙专门从智利飞到英国作案，以东南部的富人区住宅为目标，目前已被侦破。
这个团伙从数百个住宅中盗走了价值超过100万英镑的奢侈物品，部分贼赃已经被运出境。
警方通过追踪几宗盗窃案中使用过的车辆，侦破了这一团伙。
伦敦警察厅在过去8个月里拘捕了36名男子，另外还有39人被其他执法部门扣押。
这个被称为“精灵行动”（Operation Genie）的调查项目在2017年开始，当时伦敦和萨里发生一系列的入屋盗窃案件。
为了盗窃而进入英国
警方追踪了嫌疑人使用的数辆汽车，他们通常会在入境英国之后一星期内开始作案。
犯罪团伙在选择作案目标时相当谨慎，通常选择一些位于公园或者高尔夫球场边缘并且经常空置的物业。
盗贼会借助首层较为低矮的顶部或者一些花园内的家具爬上二楼，以此躲避地面楼层的警报器。之后，他们会在屋内盗走名牌设计的服饰、手提包、珠宝以及腕表等等。
在伦敦被拘的嫌疑人当中，有16人已经受到相关的盗贼罪名检控，其余20人中，有八人已经被驱逐出境。
剩下的12人在进行相关调查程序过后获释，之后也已经离开英国。
组织调查行动的督察蒂姆·柯尔特（Tim Court）表示，嫌疑人是“带着入屋盗窃的目的来到伦敦”的。
他表示：“我要感谢智利大使馆，他们提供了很大支持，帮助核实这些犯罪者的身份。”