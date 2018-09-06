英国家庭负债猛增 算完出了一身冷汗

图片版权 Getty Images Image caption 信用卡负债是最普遍的家庭负债

你以为英国人消费能力高，应该都很有钱，但其实英国家庭的负债情况可能会让你吓一跳。

根据英国国家审计局（National Audit Office, NAO）的报告，有多达830万英国人无力偿还债务或家庭帐单。

债务主要分为两种：有担保债务和无担保债务。

房屋贷款属于有担保债务，债权人有权在借贷者无力偿还时取回房屋所有权偿债。信用卡借贷属于无担保债务，一般利息比较高。

这是最常见的两种债务，2018年7月，英国房屋贷款总额达246亿英镑，比前一年增加7.6%。

2018年6月，英国信用卡持卡人消费金额达171亿英镑，比前一年增加8.1%。

负债多少？

根据金钱慈善组织（The Money Charity）的报告，2018年6月，英国人负债总额达1.6万亿英镑。

平均来看，英国家庭负债（包括房屋贷款）为58,540英镑（约合75,730美元）。

英国国家统计局（Office for National Statistics, ONS）的报告也显示，2017年，英国家庭全年支出超越收入，这是近30年来首次出现“入不敷出”。

国家统计局表示，因为过去10年来银行利率几乎一直在最低点，所以消费者现在借得更多，存得更少。

但是也有越来越多人无法负担债务，去年有60多万人向债务慈善机构寻求帮助，其中大多数人年龄不到40岁。

英格兰银行今年8月将基本利率从0.5%调高为0.75%，利率调高有利于存款，借款成本则是相应提高。

基本利率调高也带动其他借贷利率上升，其中房屋贷款以浮动利率计算的人受到的影响最大。