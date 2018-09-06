女大臣和男保镖：恐袭、内鬼、生死、性

女精英男保镖，经历了生死攸关的磨难，日久生情，出轨上床，这种情节无论如何都算不上新颖，但英国内政大臣和已婚男保镖的艳事（虚构）却把BBC的最新政治惊悚剧《保镖》赢得“10年来最成功英国电视剧”美誉，不同平台观剧人数累计超过1000万。

未遂刺杀、大规模恐怖袭击、伦敦街景和热辣的床戏，显然，《保镖》里的男女主角的环境和日常比现实要精彩、紧张、激烈得多。但逼真又是这部剧的一大魅力。

追剧的同时，人们脑子也许有一个念头挥之不去：剧中的故事情节和人物究竟有多真实？

内政大臣观后感

杰德·墨丘利奥（Jed Mercurio）主创的《保镖》，剧情围绕英国反恐背景下女内政大臣和男保镖的日常展开。女内政大臣朱莉娅·蒙塔格政治上属于保守派，主张英国出兵参加反恐战争；从部队退役的戴维·巴德（理查德·麦登饰）已婚，是两个孩子的父亲，在反恐问题上的立场跟朱莉娅正相反，而且对她所代表的政治现实满心愤懑，还有PTSD症（创伤后应激障碍）。

作为一部电视剧，而且是属于大众娱乐的惊悚剧，完全不阳春白雪，却被《卫报》拎出来向前内政大臣、现任首相特里莎·梅（Theresa May）问观后感，而刚从内政大臣位子上辞职几个月的安伯·拉德（Amber Rudd）则热情洋溢地给报纸撰文拥趸《保镖》，都从侧面印证了该剧的人气。

女主扮演者奇莉·霍斯承认，在为朱莉娅这个角色作准备时曾以安伯·拉德为参照样板。当然，朱莉娅不是安伯，“我们绝对不是在演安伯·拉德，”她说，但她提供了绝好的样板。

拉德2018年稍早辞去了内政大臣职务。她的前任是现任首相特里莎·梅。

拉德承认自己是《保镖》的粉丝。关于剧中人跟自己保镖偷情的事，她这么说：“公平地说，那个角色在私生活里有点贱，希望我在旧部下的眼里不是那样。”

她在《星期日泰晤士报》上撰文谈这部剧的观感，写到：“跟我做那份工作时的经历最贴切的部分就是对内政部冷酷无情的日常节奏的描述。”

另外，她对剧中大臣和保镖之间的关系和互动也表示有认同：“一方面始终保持职业性的距离，另一方面又变得十分亲近。”

Image caption 女主角朱莉娅是内政大臣，单身独居。

拉德的前任，现首相特里莎·梅对《保镖》的反应正相反。她2010-2016年任内政大臣。

《卫报》记者在梅首相出访非洲时向她提出这个问题，她说，第一集看了20分钟就停了，不准备继续追剧。

她解释说：“我看电视是为了放松。一部描写女内政大臣的剧，我不确定那是达到这个目的的最佳选择。”

工党的雅基·史密斯（Jacqui Smith）2007-2009年任内政大臣，也有保镖。她说《保镖》剧情大部分很真实。

恐袭、性

BBC表示，为了《保镖》在安全事务方面尽可能准确、真实，剧组征求了多名安全顾问的意见

从政治元素上确实可以找到一些相似点，比如戏里戏外的女内政大臣都是保守党，都支持出兵伊拉克和阿富汗。跟戏中相似，梅首相任内政大臣时，也曾因为要扩大安全监控而跟公民权益活动人士发生冲突。

但跟已婚男保镖上床这个情节，现实灵感可能是2009-2010年间内政大臣的妻子跟丈夫的保镖出轨，丑闻曝光后那位警官被开除。

有些英国政府官员对剧中男女主上床的戏觉得太离谱，主创墨丘利奥辩解说：“那是两个都很有魅力的人，处在同一个高压环境下。”

言外之意，那是人的本性？

英国小报《太阳报》则在头版正色提问：为什么顶级女精英都抵挡不住男保镖的魅力？

Image caption 男主角，朱莉娅的保镖巴德，身手不凡，但反对内政大臣的一切政治主张，最后却跟她出了轨

此保镖vs彼保镖

BBC的《保镖》勾起了不少观众对1992年好莱坞同名大片的回忆。不知是否为了蹭热点，英国电视五频道在BBC播出《保镖》时重播了好莱坞的《保镖》。

那部影片里，凯文·考斯纳演的前特种兵弗兰克被惠特尼·休斯顿演的歌后雷切尔雇来当保镖，后来两人日久生情，银幕上出现了热辣的床戏。

《卫报》对两部《保镖》分四点做了对比，最终结果是BBC2018胜过好莱坞1992。

头一项是男女主角之间的“化学反应”，弗兰克和雷切尔胜出。弗兰克和雷切尔如胶似漆般的亲吻令人信服、令人动情，因为有足够的情节铺垫；而戴维和朱莉娅上床很难令人信服，因为他恨她主张的一切。

其余三项，包括保镖的专业动作规范程度、暗杀企图和爆炸场景，比下来都是BBC的《保镖》胜过好莱坞的《保镖》。比如电影里刺客在奥斯卡颁奖仪式上试图刺杀雷切尔，那一段感觉比较廉价，而电视剧《保镖》第二集里狙击手试图刺杀朱莉娅被戴维成功阻止，那个紧张、揪心，堪称一流。

《卫报》还说，电影里的湖上炸船场景跟恐怖分子汽车炸弹袭击相比，那就是生日蛋糕的蜡烛跟焰火的差别。当然，年代不同，技术水平不可相提并论。

Image caption 警方反恐总指挥桑普森，和军情五处长官有竞争

关于细节真实

伦敦《旗帜晚报》找到一位据称多年在政府机构为部长级官员工作的消息来源，让她点评《保镖》的情节和细节的逼真程度。

专业术语和缩略语：据她判断，为剧组提供专业咨询的顾问一定很棒，演员们嘴里蹦出的那些保安术语、缩略语和专用词汇肯定是让专业人士过目把关的，十分精准。但就像在现实中一样，普通人听到这些词句，多半也不明白什么意思。

高层安保会议地点：内政部的高级别安保会议，在剧中若干次出现的是玻璃墙会议室。有的安全事务顾问说这是最写实的，但《旗帜晚报》消息来源指出这种级别的安保会议从来不会在玻璃墙办公室里开。反恐部门、安全部门负责人和内政大臣通常会在更隐秘的地方开机密会议。

不过那样的话朱莉娅的保镖戴维就无法从会场外看到里面的动静，视觉效果就不好了。

内政大臣不离手的红匣子：关于内政大臣的红盒子，现实世界里，政府部长大臣们都有一个类似的公文盒，但从来不会到哪儿都自己亲手捧着，一般都交给私人秘书。

女性一把手：剧中出现了若干级别很高的女性，比如伦敦警察厅反恐部门负责人安·桑普森。这是比较真实的体现。近年来英国政府高层女性比例在提升，担任第一把手的女性也在增多。

内政大臣的特别顾问：剧中有一个角色，内政大臣的特别顾问，有时会大喊大叫，爆粗口，对自己的上司单相思，但性格懦弱、虚伪。据《旗帜晚报》消息来源称，这个角色刻画得很真实，唯一不足的是喊叫和脏话还太少。

数据说话

对于电视剧，最直接的衡量标准莫过于收视率和观众人数。

在数据为王的时代，《保镖》的成功确实是有数据为证：第一集8月26日播出当晚电视观众680万，之后又有300多万人通过其他平台观看，比如机顶盒录像和iPlayer，播出第一周累计观众人数超过1000万。

这是2006年以来英国所有电视频道播出的新剧最高收视纪录。

作为对比，独立电视台ITV同一天同一时段首播明星荟萃、名著改编的古装剧《名利场》，观众只有310万。

墨丘利奥在推特上宣布计划拍第二季《保镖》。

前内政大臣拉德表示，自己很希望在第二季里扮演一个角色，但不是演政客。