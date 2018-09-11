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英国脱欧谈判进程仍然在阻力中前行——英国与欧盟希望在十月结束前能够最终达成所谓的“离婚”协议，决定脱欧之后英国与欧盟之间的经济合作方式，但是双方在大量细节问题上的明确分歧仍然未变。

脱欧问题的欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）表示，在六到八周内，即11月初之前达成脱协议仍然存在现实的可能性。

此前有报道指，欧盟各领袖有可能计划在11月中旬召开一次性峰会，签署脱欧协议。

BBC的阿德勒指出，巴尼耶的口风或许有所调整，但是他的实质立场仍然是不变的。

欧盟并不打算在英国脱欧的原则性问题上作任何妥协，但BBC的欧洲事务编辑卡佳·阿德勒（Katya Adler）指，欧盟同样意识到英国首相特里莎·梅（Teresa May）在国内面对的政治困境，因而“计划尽可能多”地给予她生存空间。

图片版权 AFP Image caption 欧盟谈判首席代表巴尼耶对英国脱欧方案的口风有所调整。

图片版权 Reuters Image caption 贝克表示，英国保守党可能会在脱欧计划问题上产生分歧。

特里莎·梅此前就脱欧之后英国与欧盟的关系提出所谓的“契克斯计划”，但随即遭到英国保守党人批评，并警告她如果坚持推行该计划，将会受到保守党的大规模反对。前脱欧次长斯蒂夫·贝克（Steve Baker）声称，今年稍后的下议院投票当中，将可能有多达80名保守党投反对票。

巴尼耶表示，如期达成脱欧协议至关重要，这样才能保证在2019年3月29日脱欧期限前，英国与欧盟的议会有足够时间考虑协议细节并进行表决。

但是在英国国内，保守党内的脱欧派持续向首相特里莎·梅施压，要求她改变方向。保守党中的反对者指，梅首相的内阁在7月所制订的提案规定英国将在脱欧后继续在商品贸易上奉行欧盟规则，这将不会在议会得到支持。

贝克表示，如果首相不就相关计划作重新考虑，将可能令政党面临“灾难性的分裂”。他指出，包括一些留欧派在内的很多议员都认为，梅首相的计划比留在欧盟更差，因为届时英国对欧盟规则不会再有发言权。

对于“契克斯计划”，议会中的反对者在最近几周提出的核心论点是，欧盟不会通过，因为它想要在市场可入程度和商品、服务守则上设定不一样的标准。

有脱欧派议员认为，这份计划在欧盟那里已经无望通过。不过巴尼耶对此表示否认，他形容计划是一份“非常重要”的文件，“它很有用，因为它明确定义了英国对于未来与欧盟关系的意愿”。

图片版权 Reuters Image caption 目前的谈判聚焦在以上问题的细节以及未来英国与欧盟的关系问题上。

巴尼耶称，英国与欧盟在很多问题上都有一致的观点，特别是在防务和安全等方面，脱欧条款的协议仍然有可能在六至八个星期内达成。

不过对于贸易关系，巴尼耶就警告说，英国提交方案当中的核心部分是对欧盟基础原则以及单一市场精神的挑战。

“在给予商品流通自由的情况下不给予服务自由，特别是人口流动自由，这是不可能的，”巴尼耶说。

脱欧谈判到了什么阶段？

根据英国脱欧公投的结果，英国将在2019年3月29日英国时间晚上11时正式脱离欧盟。英国与欧盟之间已经从三个方面暂时达成共识：英国将需要向欧盟缴纳的费用，北爱尔兰边境规则，以及英国与欧盟各自在对方境内居住的公民之后的状况。

目前的谈判聚焦在以上问题的细节以及未来英国与欧盟的关系问题上。为了给双方更多的时间，两边同意给予21个月时间的过渡期，以梳理清楚脱欧之后的双方关系。

而英国内阁刚刚就这一问题达成共识，目前需要等待欧盟方面的同意。

什么是“契克斯计划”

契克斯阁（Chequers Court）是英国首相的官方乡间别墅。今年7月，英国政府内阁在那里就脱欧之后英国与欧盟的关系达成共识，并发表了三页的协议提案。

图片版权 Crown Copyright via PA Image caption 特里莎·梅的内阁在7月达成契克斯计划，不过此后一系列官员因此辞职。

当中的重点提案是提出在脱欧之后，英国包括农产品在内的所有商品将继续跟随欧盟规则。方案还提出，将与欧盟签署一份协议，致力于边境和谐问题，避免在包括北爱尔兰在内的英国与欧盟边界出现摩擦。

英国议会将会监督英国的贸易政策，并有权选择与欧盟规则不一致的贸易规则。

而在涉及劳工和人口流动的服务协议上，英国政府的提案认为将要有“不一样的安排”。人口自由流动政策将会终结，英国将有权决定允许多少欧盟国家公民入境，而英国与欧盟将就双方公民进入对方境内学习和工作制定新的政策。

在司法管辖权上，英国与欧盟法庭将分别就英国与欧盟的协议制定联合制度框架。

英国政府表示，“契克斯计划”的目标有三个：

令英国能够独立制定贸易政策，自主决定非欧盟关税和与非欧盟国家达成贸易协议

终结欧洲法院在英国事务上的角色

不再向欧盟缴纳年度预算费用，但在一些具体的合作领域制定合适的财政合作计划

萨尔斯堡会面

BBC欧洲事务编辑阿德勒称，欧盟领导人本月稍后将会在萨尔斯堡召开会议，届时可能会给巴尼耶一个最新的谈判指导方案。

不过，阿德勒指，当中的实质很可能不会发生太大的改变。

图片版权 Reuters Image caption 约翰逊在一系列报纸文章中批评梅首相的契克斯计划。

欧盟高层官员在布鲁塞尔的会议将从11月12日的那一周开始，而由于外界广泛认为双方难以在10月内达成协议，届时的会议很可能变成英国脱欧的特别会议。

契克斯计划已经导致一些官员辞职，包括前外交大臣鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）和时任脱欧事务大臣大卫·戴维斯（David Davis）。二人均批评英国政府在此事上的政策方向。

刚刚过去的周末，约翰逊在《星期日邮报》一篇专栏中称，梅首相的计划是给英国穿上“自杀式炸弹背心”，而控制器却在布鲁塞尔的手上。

唐宁街10号则称，契克斯计划是眼下唯一能够既顺应英国民意又避免爱尔兰岛上出现“硬边界”的方案。

当被问到英国政府以外的脱欧派何时能提出不一样的完整方案时，前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）表示，他和其他人将在接下来的数周提交一个“完整的新想法”，但仍有赖于各部长将它梳理成一份能够在议会通过的计划。