图片版权 Getty Images Image caption 英国自由贸易经济学家组织称，完全脱离欧盟的恰当模拟从自由贸易中录得GDP2%至4%的长期收益。

一群英国保守党议员已同意一项与欧盟“彻底决裂”的计划，该计划指英国在“脱欧”后，自动退回以世界贸易组织规则为准的贸易关系。这些提议由英国自由贸易经济学家组织（Economists For Free Trade group）的一份报告提出。

让我们来看看他们在报告中的说法。

报告指，英国财政部在未来15年将获得大约800亿英镑的额外收入，GDP的长期总体增长约7%。

这些数据通过一些计算和假设得出，并非所有都经得起仔细推敲。

英国自由贸易经济学家组织断言，那些已经对“完全脱欧”（clean break）进行了适当建模的人报告说，自由贸易的长期收益占国内生产总值（GDP）的2％-4％。这份报告驳回了由财政部和英国政府跨部门脱欧分析小组完成的替代建模，这份研究得出的结论十分不同。

但这只是问题的一部分。英国自由贸易经济学家组织确信，他们是唯一正确进行数据建模的有关人员，尽管他们的观点只是少数人的观点。

萨塞克斯大学下属英国贸易政策观察团（UK Trade Policy Observatory）主任温特斯（Alan Winters）表示：“绝大多数经济学家认为，并不是这样。”

“因为硬脱欧（a hard Brexit）将大幅削减与欧盟的贸易，而欧盟迄今为止是我们最大的贸易伙伴。”

去年，英国向欧盟出口了近2740亿英镑的商品和服务，而对美国出口了1120亿英镑。在进口方面，英国从欧盟进口了3410亿英镑的商品和服务，从美国进口了700亿英镑。

英国自由贸易经济学家组织的报告还称，英国将不再需要每年向欧盟支付120亿英镑，尽管这个数字看起来有点过高。

根据英国财政部，英国2016年对欧盟预算的净年度支出达到96亿英镑，2017年的数字为89亿英镑。根据未来五年的预计，如果英国留在欧盟，对欧盟预算的净年度支出将上升到大约每年110亿英镑。

图片版权 Getty Images Image caption 如果一辆来自非欧盟国家的货车运抵多佛尔（Dover），即便不需要任何检查，它可能仍要耽搁60至90分钟。

英国自由贸易经济学家组织的报告称，英国可能选择拒绝支付“大部分或全部”据估约390亿英镑的“脱欧分手费”。作为“脱欧协议”的一部分，英国政府曾暂时同意将这笔钱支付给欧盟。

从理论上讲，英国可以这么做，但这可能引发欧盟的法律挑战，也肯定会伤害双方的关系。

该报告表明，英国脱欧后英国边境将出现拥堵现象的担忧被大大夸大。

该报告称，从非欧盟国家运往英国的货物中只有4%需要检查，未来与欧盟的贸易可能像原来一样无缝对接。

尽管非欧盟国家的货物甚少经过实物或书面核查，但民政事务专责委员会（Home Affairs Select Committee）的证据显示，实际情况却复杂得多。

例如， 一辆来自非欧盟国家的货车运抵多佛尔港（Dover），即便不需要任何检查，它可能仍要耽搁60至90分钟。英国可以通过加快清关过程和减免检查程序来提速，但是经由多佛尔港出口欧盟的英国货物仍需接受许多繁复的检查。

英国的出口程序将将变得更加复杂。一旦欧盟将英国定为第三方国家，所有英国动物源性出口产品都只能通过兽医边境检查站才能进入欧盟境内，其中涉及的实物检查或书面核查非常耗时。

图片版权 Getty Images Image caption 英国自由贸易经济学家组织的报告建议提高进口商品的关税（或进口费用），让价格更便宜。

英国自由贸易经济学家组织的报告指出，根据世界贸易组织（WTO）规则，卫生与植物检疫的方法（例如，食品安全检查）并不能作为一种“妨碍跨境贸易的秘密手段”。尽管如此，那并不能完全消除非关税壁垒，只能尽可能地减少检查。

欧洲改革中心的洛伊（Sam Lowe）说，"唯一能够取消对出口到欧盟的食品进行健康检查的国家，是欧洲经济区成员国和瑞士。他们不仅在区内实施欧盟规则，还对从世界其他地区进口的所有动物源性进口产品进行欧盟检查。"

食品价格

英国自由贸易经济学家组织的报告建议提高进口商品的关税（或进口费用），让价格更便宜。报告也提到，如果你对一个国家推行有关作法，在世贸组织的规定下，你也得对其他国家推行相关作法。

如果对所有农产品取消关税，廉价进口商品大量涌入，食品价格将下降，但英国农业可能会遭受重创。

因此，该报告称，"也许最具吸引力的目标产品"可能是我们根本不在英国生产的产品。 作为例子，该报告提到了橙子，但它的数量非常有限。

但也有很多人对英国自由贸易经济学家组织的政策建议表示十分怀疑。

根据今年早前英国上议院欧盟委员会发布的一份报告，无论是在英国生产更多产品，还是从非欧盟国家进口更多产品，都无法轻易取代欧盟的食品进口。

英国上议院的报告还预测，如果英国没有就脱欧达成协议，食品价格可能上涨。