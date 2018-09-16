威廉王子口误 把日本说成中国超尴尬

图片版权 Reuters Image caption 威廉王子看到筷子就问：你应该常吃中国菜？

你用筷子吃的是中国菜还是日本菜？可能很多英国人都搞不懂，包括威廉王子有时候也会出错引起尴尬。

威廉王子13日在参观伦敦新开幕的日本文化之家（Japan House）的时候，就犯了这样的一个错误，不小心把日本菜说成了中国菜。

位于伦敦肯辛顿的日本文化之家周四开幕，日本副首相麻生太郎和威廉王子都参加了开幕活动。

当时威廉王子和在场的英国学生一起体验如何使用筷子，他随口问说，“你们是不是常吃中国菜？”

同桌的学生静悄悄的还没回答，威廉王子马上改口，“对不起，我是说日本菜，你们常吃日本菜吗？”

中国筷子和日本筷子 中国筷子较长，前端比较粗圆，适合多人座大桌子夹菜

日本筷子较短，前端比较尖细，适合小桌子的个人定食

中国还是日本？

这不是第一次英国的重要人物把中国和日本两个国家搞混。

7月底，英国外相亨特访问中国，他想用自己中国妻子的话题来拉近双方关系，但没想到却把妻子说成日本人。

“我的妻子是日本人，”随后立即纠正，“我的妻子是中国人。抱歉，我犯了一个严重错误。”

他后来解释说，会把妻子说成是日本人，是因为片刻之前曾经和中国外长王毅用日语交谈。

图片版权 Reuters Image caption 威廉王子和学生体验日本铜器制作

日本文化中心

至于威廉王子，幸好他的一时口误对日本文化之家的访问活动没有太大的影响。

威廉王子品尝了日本名厨清水明准备的鲑鱼刺身（三文鱼生鱼片），还难得地在上午就喝酒，品尝日本清酒，并和麻生太郎一起举杯用日语“干杯”祝酒。

威廉王子说，“我妻子和我都爱吃寿司，也许哪天没什么人的时候我们会来吃顿午餐。”

口误闹笑话

去年底，台湾总统蔡英文在发表年终谈话的时候，也把自己上任500多天，说成“就任总统500多年”，把在座来宾都给吓坏了。

事后，政论节目评论人还挖苦蔡英文，说她一定是做总统做得太痛苦了，才会“度日如年”，把500多天说成500多年。

法国前总统奥朗德也在一次日本访问时把日本说成中国，他当时想就日本人质在阿尔及利亚被杀的事件向日本民众致意，但他却说成“向中国人民表示慰问。”

奥朗德没有意识到自己的口误，但是他的口译员发现错误，并修正了奥朗德的原话。