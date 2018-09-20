相爱却很少做爱 性福和幸福会此消彼长吗

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英国Mumsnet及Gransnet网站一项针对2000人的调查结果显示，过去一年中，大约18%的30岁以下受访者性生活次数少于10次，而在所有年龄段中，这一数字为29%。我们遇到了三对情侣，他们虽然疯狂相爱，但却属于这类人群。

“我们目前缺少性生活，原因主要在我，”35岁的阿曼达（Amanda）告诉BBC《维多利亚·德比希尔》（Victoria Derbyshire）栏目。

“我总是很疲惫，因为工作和家里的事情占据了我全部的精力，我的性欲好像已经消磨殆尽了。”

阿曼达和史蒂夫（Steve）结婚六年了。

Image caption 阿曼达和史蒂夫发现很难有时间和精力发生性关系。

当看到22个月大的儿子艾略特（Elliott）开心地在屋子里走来走去的时候，他们满眼笑意地看着对方，也向我们解释了他们为何现在每六周进行一次性行为。

“白天的性爱和下午的性爱——在有一个孩子的情况下这种事情是不会发生的，”来自伦敦的史蒂夫说。

“即使你让他小睡两小时，你也会想，‘我可能应该做点其他的事，或者补一下觉。’”

但来自组织Relate的顾问兼性治疗师马丁·伯罗（Martin Burrow）表示，对性生活不满意的不仅仅是有子女的人。

“我们很明确地看到，有更多的人表示他们对自己的性关系不满意，”马丁说。

“我不能确定，这是不是代表一种文化的转变，人们可以更自在地谈论性，还是说人们的性生活确实在减少。”

“不管有没有性生活，你都可以拥有成功的感情。”

“有些人不需要做爱就能幸福，有些人则需要。”

23岁的雅各布（Jacob）和夏洛特（Charlotte）非常相爱，但性不是他们感情的一部分。

Image caption 雅各布和夏洛特已经三年没有性生活了。

“我们在一起四年了。在最近的三年中，我们没有任何性生活，未来我们也没有打算有，”夏洛特说。

她对性不感兴趣，可是雅各布并非如此。

“在最初六个月，我们有某种程度尝试（做爱），想看一下会怎么样。但最终我们两个人都不是很满意。”

“雅各布不愿跟不想做爱的人发生性关系。”

对一些男性来说，这可能会是导致分手的决定性因素，但对雅各布来说不是。

“我跟一个非常棒的人有着非常美好的感情，”他说，“还有其他表达情感的方式。”

然而其他人并不总是这么善解人意。

夏洛特说：“我认为，除非一个人认为这（没有性生活）是正常的，否则我不会跟别人聊这个话题，因为这是我自己的选择。”

“有些人把性福放在幸福之前，这真的很可悲。”

来自布里斯托（Bristol）的汤姆（Thom）和史蒂夫（Steve）在一起四年，去年结为连理。他们二人间从未有过性生活。

Image caption 史蒂夫和汤姆已经结婚，但二人间从未发生过性关系。

他们两个人都对性不感兴趣，首次约会也是以睡在彼此身边而告终，他们开玩笑说，那是二人“最好的一夜情经历，什么事情都没有发生。”

汤姆认为，社会变得越来越性感化，但这“并不能反映人们的性生活越来越多”。

但他也补充道：“人们做爱面临的压力越来越大，人们可能在强迫自己进行越来越多的常规性生活。”

这对伴侣称，当他们告诉别人二人间从未有过性生活时，人们会很震惊，并且会问，如果不做爱他们如何相爱。

他们的回答非常简单：“既然你可以在不相爱的情况下做爱，为何不可在不做爱的同时彼此相爱呢？”

Image caption 马丁说，情侣间没有性关系也能保持亲密感。

马丁表示，当谈论一段感情中性生活的次数时，“并不存在正常值”。

他说，有的情侣可以“在不做爱的情况下仍保持高度的亲密感”。

而对其他人来说，他们性生活的数量往往会受育儿、工作、疲劳和疾病等因素影响而下降或波动。

阿曼达说，对于她和史蒂夫，在性生活不频繁的同时，沟通是保持感情健康且牢固的关键。

“不要太沮丧，”她对情况类似的新手爸妈建议到，“因为这种事情会发生在我们所有人身上。”

她一边看向史蒂夫一边笑道：“我们会恢复到原来的生活，我保证。”