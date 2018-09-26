“家庭作业是浪费时间”：引发名人对峙的课业大辩论

Image caption 长居英国的美国演员戴本德说，他宁愿自己的小孩嬉戏，也不要令他花太多时间做功课。

你还在上学的时候，觉得学校给你太多功课吗？到了现在，你觉得学校的老师给你的孩子太多功课吗？长居英国的美国演员戴本德（Rob Delaney）在社交网站上抛出这个问题，引发一场讨论。

戴本德在自己的推特（Twitter）帐号上问：“为甚么在英国，他们要给七岁的小朋友这么多功课？我想自己的孩子在外边嬉戏、画画和踢足球。谁知道我要怎样做，才能帮助我制止这个疯狂的情况？”

他又说，他听说有老师收到家长的反映，要求学校给自己的孩子更多家庭作业，他形容这些家长根本“不爱自己的孩子”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @robdelaney Love our kids’ school & teachers (including heads) just sense they’re being told to “teach to the test” just like in America, where people are obviously stupid. — rob delaney (@robdelaney) 2018年9月25日

戴本德发出留言后不够一天，就被重推1600多次，其中有赞成也有反对的意见。BBC足球节目主持人加里·莱因克尔（Gary Lineker）附和戴本德的说法，指功课是“浪费时间”，也给孩子和父母的关系带来压力。

同样是父亲的英国谐星兰加纳坦（Romesh Ranganathan）和曼福德（Jason Manford）也支持这个说法。兰加纳坦说，功课会制造压力，而且不会让孩子真正能学习甚么。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @RomeshRanga The idea that homework at that age is the best use of their time is so insane. It causes stress, ruins evenings and for no real furthering of learning. Can you tell I’m against? — Romesh Ranganathan (@RomeshRanga) 2018年9月25日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JasonManford Absolutely bang on @robdelaney! There’s no need for primary school kids to have homework other than reading a book they want to read! In a time where mental health is critical, it’s important for kids and adults to realise that their free time is theirs to do with what they like. https://t.co/a9E6Qgi3QM — Jason Manford (@JasonManford) 2018年9月25日

曼福德就认为，还在上小学的学生在课余时间读一本自己喜欢的书就可以，成年人应该让孩子自由选择自己喜欢的活动。曼福德还说，家长许多时候会帮自己的孩子做功课。他说有一个星期天，他花数小时为孩子的功课拼贴从杂志剪下的内容。

有这个想法的不只是名人。推特用户沃勒（Alison Waller）说，她拒绝跟孩子在周末花时间做功课。“一起在公园玩，没问题；烤蛋糕，没问题；聊天，没问题。学习有很多方法。”另一名家长沃尔什（Chris Walsh）还说，他孩子上学的学校，有家长联合起来要求校长减少功课，校方最后完全取消给孩子发功课的做法。

“懒惰的家长”

但在这场讨论中，同样有意见认为功课有它的好处。例如，英国电视节目主持人皮尔斯·摩根（Piers Morgan）说，英国的教育水平远低于中国，令人尴尬。他还说，莱因克尔指功课是“浪费时间”的说法，但同意这种说法的家长都是“懒惰的”。“大部份家长都明白，安排适合的功课是孩子教育的其中一个重要元素。”

位于英国伯克郡的威尔顿学校（Wellington College）校长汤马士（Julian Thomas）认为，讨论的重点应该是功课的质素。他认为，功课为孩子带来压力的原因是因为许多功课都“十分沉闷，没有甚么教育价值”。

图片版权 Getty Images Image caption 英国政府曾对国内部份地区发出有关学生功课量的指引，但后来收回。

那么，英国政府怎样看待这个事情？

英国政府1998年在英格兰和威尔士推出指引，建议当地5至7岁小孩每星期不应花多于一个小时做功课，而7至11岁的小孩每天晚上不应花多于半小时做功课。

这份指引推出前，英国教育研究所（Institute of Education）的数字显示，每10家英国学校有6家都会要求学生做功课。指引推出后，这个数字不跌反升：至1999年，每10家英国学校，有9家要求学生做功课。英国政府最后在2012年收回这个指引，说学校“应有权自己决定”。

所以说，如果戴本德真的认为他孩子的学校给的功课数量太多，他大概可以要求学校改变有关功课的做法。他这样做的话，那家学校的校长可能很快就会收到家长的意见。