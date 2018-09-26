“家庭作业是浪费时间”：引发名人对峙的课业大辩论
你还在上学的时候，觉得学校给你太多功课吗？到了现在，你觉得学校的老师给你的孩子太多功课吗？长居英国的美国演员戴本德（Rob Delaney）在社交网站上抛出这个问题，引发一场讨论。
戴本德在自己的推特（Twitter）帐号上问：“为甚么在英国，他们要给七岁的小朋友这么多功课？我想自己的孩子在外边嬉戏、画画和踢足球。谁知道我要怎样做，才能帮助我制止这个疯狂的情况？”
他又说，他听说有老师收到家长的反映，要求学校给自己的孩子更多家庭作业，他形容这些家长根本“不爱自己的孩子”。
戴本德发出留言后不够一天，就被重推1600多次，其中有赞成也有反对的意见。BBC足球节目主持人加里·莱因克尔（Gary Lineker）附和戴本德的说法，指功课是“浪费时间”，也给孩子和父母的关系带来压力。
同样是父亲的英国谐星兰加纳坦（Romesh Ranganathan）和曼福德（Jason Manford）也支持这个说法。兰加纳坦说，功课会制造压力，而且不会让孩子真正能学习甚么。
曼福德就认为，还在上小学的学生在课余时间读一本自己喜欢的书就可以，成年人应该让孩子自由选择自己喜欢的活动。曼福德还说，家长许多时候会帮自己的孩子做功课。他说有一个星期天，他花数小时为孩子的功课拼贴从杂志剪下的内容。
有这个想法的不只是名人。推特用户沃勒（Alison Waller）说，她拒绝跟孩子在周末花时间做功课。“一起在公园玩，没问题；烤蛋糕，没问题；聊天，没问题。学习有很多方法。”另一名家长沃尔什（Chris Walsh）还说，他孩子上学的学校，有家长联合起来要求校长减少功课，校方最后完全取消给孩子发功课的做法。
“懒惰的家长”
但在这场讨论中，同样有意见认为功课有它的好处。例如，英国电视节目主持人皮尔斯·摩根（Piers Morgan）说，英国的教育水平远低于中国，令人尴尬。他还说，莱因克尔指功课是“浪费时间”的说法，但同意这种说法的家长都是“懒惰的”。“大部份家长都明白，安排适合的功课是孩子教育的其中一个重要元素。”
位于英国伯克郡的威尔顿学校（Wellington College）校长汤马士（Julian Thomas）认为，讨论的重点应该是功课的质素。他认为，功课为孩子带来压力的原因是因为许多功课都“十分沉闷，没有甚么教育价值”。
那么，英国政府怎样看待这个事情？
英国政府1998年在英格兰和威尔士推出指引，建议当地5至7岁小孩每星期不应花多于一个小时做功课，而7至11岁的小孩每天晚上不应花多于半小时做功课。
这份指引推出前，英国教育研究所（Institute of Education）的数字显示，每10家英国学校有6家都会要求学生做功课。指引推出后，这个数字不跌反升：至1999年，每10家英国学校，有9家要求学生做功课。英国政府最后在2012年收回这个指引，说学校“应有权自己决定”。
所以说，如果戴本德真的认为他孩子的学校给的功课数量太多，他大概可以要求学校改变有关功课的做法。他这样做的话，那家学校的校长可能很快就会收到家长的意见。