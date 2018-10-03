英国脱欧倒计时：四种可能、五套模式、六个关键词

图片版权 PA Image caption 特里莎·梅首相在英国保守党年会闭幕式讲话前润色讲稿，字斟句酌。

英国脱欧进入倒计时，离最后期限不到6个月，“离婚协议”还没着落。在这关键时刻，执政的保守党召开年会， 脱欧是必谈话题。

首相特里莎·梅在闭幕讲话中宣布，脱离欧盟后的英国将“充满希望”，欣欣向荣。之前，因为脱欧问题跟首相翻脸、辞职的前外相鲍里斯·约翰逊借党代会平台再度抨击首相的“契克斯计划”（脱欧方案），称那将令英国蒙羞。

脱欧总指挥、脱欧事务大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）也在年会上严正警告：如果欧盟试图把英国“锁定”在关税联盟之内，那就只能“无协议脱欧”（No-deal Brexit），别无选择。

脱欧还涉及许多其他协议，但脱欧协议和规定脱欧后双方关系的协议是最主要的，而贸易和人员流动又是未来双方关系中最关键的两点。

脱欧是个复杂、繁琐、令人困惑的话题，下面这些关键词、可能性和可参考模式提供了一些入门钥匙。

图片版权 Getty Images Image caption 脱欧不只是英国和欧盟的事。这一盒欧洲巧克力的命运都将因此而改变。根据协议，加拿大对欧洲巧克力免关税，包括英国巧克力。脱欧后就不一样了。

五种参考模式

作为欧盟成员，英国与世界其他地方贸易遵循的是欧盟统一签订的协议，总共22项跟单个国家的双边协议，5项涉及多个国家的多边协议。这些协议覆盖52个国家。

退出欧盟就意味着退出这27个贸易协议，与52个市场的贸易协定需要重新谈判。

英国本身是个大市场，自带魅力，单独谈协议也可能更有利。这方面有5种模式可供参考。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大跟欧盟虽有贸易协议，农产品进出口还是受限制

1. 挪威模式 （The Norway model）

欧洲经济区成员，完全参与欧洲单一市场，必须向欧盟交费并遵循欧盟大部分法律，享受欧盟成员间的人员自由流动

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。

但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。

图片版权 Getty Images Image caption 奶酪，法国英国都有绝好品牌，常互通有无，免关税。脱欧后，法国奶酪进英国就得交关税，反过来也一样。

2. 瑞士模式

欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员，但不是欧洲经济区（EEA）成员，与欧盟签订双边经贸协议，覆盖部分但不是全部贸易领域，也分担欧盟预算但金额少于挪威。没有义务遵从欧盟法律，但必须实施欧盟的相关规则以便开展贸易；双方人员自由流动

瑞士与欧盟有自由贸易协议和120项双边经贸协议，绝大部分产业因此得以进入欧洲单一市场，但银行业和其他服务行业受到市场准入限制。瑞士出口的50%进入欧盟。

英国的银行和金融业占经济的80%。

瑞士和欧盟人员自由流动。但2016年瑞士全民公投赞成对欧盟劳工人数加以限制，没有付诸行动，却已经招致欧盟报复，暂停相关协议并冻结瑞士参与欧盟教育项目资格。

图片版权 AFP Image caption 土耳其跟欧盟有关税同盟，但在关键问题上没有发言权

3. 土耳其模式

与欧盟关税同盟，即向欧盟国家出口的工业产品没有关税和配额限制，但必须对从欧盟以外市场进口的商品征收欧盟统一的对外关税

土耳其不是EEA、EFTA成员，但与欧盟有关税同盟，就像安多拉和圣马利诺一样。它向欧盟出口工业产品没有关税，没有配额，但关税同盟不包括农产品和服务产品。

土耳其不能自行规定对来自世界其他地方的进口商品关税，必须用欧盟的税率，而且对这些关税的设置没有发言权。

4. 加拿大模式

加拿大与欧盟之间的综合性经济贸易协议（Ceta）尚未生效，协议取消了绝大部分商品的关税，但食品和服务排除在外，并规定要证明出口欧洲的商品原产地

图片版权 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本没有关税

综合性经济贸易协议（Ceta）谈判持续了7年，现在仍未生效。根据协议，加拿大享有欧洲单一市场优先准入资格，不需承担挪威和瑞士那样的义务，大部分关税取消，但一些“敏感”食品，比如鸡蛋和鸡，关税不免。

加拿大出口商必须能证明他们出口欧洲市场的商品全部是“加拿大制造”，以杜绝不符合协议规定的商品走后门进入欧盟；它们还必须采纳欧盟的产品标准和技术规范，而对这些标准和规范的设定没有发言权。

Ceta涵盖了服务业的一部分，不是全部。对于英国而言，这种模式无法为英国金融业提供它现在在欧盟享受的地位和权益。

图片版权 Getty Images Image caption 人员自由流动不但涉及人，还有经常随主人旅行度假的宠物。

5. 新加坡和香港模式

城邦国家，没有进出口关税，单边自由贸易

部分脱欧派人士主张英国采用新加坡或香港那种单边自由贸易政策，取消一切关税，只倚靠世贸组织框架。

没有关税对英国的农业和制造业有巨大的负面影响，工党和左派阵营对此支持不会很多。

图片版权 Reuters Image caption 世贸组织图标

默认选项：世界贸易组织（WTO）规则

WTO的规则适用于全体成员，不牵涉人员自由流动、分摊预算、采纳欧盟法律等条件。不过进出商品必须达到欧盟标准，需要支付欧盟的部分关税，服务进出口受限制

如果最后只能“无协议脱欧”，那么英国的贸易将遵循作为默认选项的WTO规则。

这意味着英国和欧盟相互征收跟其他国家同等的关税，实施同等的贸易限制。

这是因为WTO规则允许成员国对贸易伙伴采取优惠政策的空间很小，极少的例外中最主要的一条就是在签订了全方位双边贸易协议的情况下，允许双方相互优惠。

六个关键词

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进入脱欧倒计时，这几个词会更多碰到。

1.“无协议脱欧”（No deal）：双方未能根据《里斯本条约》第50条规定，在2019年3月29日最后截止期限前，英国和欧盟就如何脱离欧盟的具体条款达成正式协议，也没有就未来双边贸易达成协议。在无法延期、没有协议的情况下脱欧，意味着没有过渡期，一切嘎然而止。

2. 契克斯计划（Chequers）：英国首相特里莎·梅提出的脱欧计划，2018年7月6日在首相官方乡间别墅契克斯举行的内阁会议上通过。核心内容包括适用于双边商品贸易的“通用规则手册”，以及英国脱欧后与世界其他经济体进行贸易谈判期间保证英国和欧盟维持无摩擦贸易往来的海关协议。计划中包括终止人员自由流动条款。

根据人员流动自由的规定，欧盟成员国加上挪威、冰岛、列支敦士登和瑞士的公民可以自由往来、定居、学习、工作而不需签证，也没有技术要求。英国政府已经宣布，脱欧后目前在英国生活和工作的欧盟公民权益不受影响。

3. 软脱欧（Soft Brexit）：脱离欧盟，但在关键领域尽量贴近欧盟。根据这个粗泛的概念，英国可能留在欧洲单一市场或关税联盟内，或者两个成员资格都保留。为此英国可能需要在人员自由流动方面做出让步，比如允许欧盟公民在英国定居、工作、享受公共服务和福利等。

4. 硬脱欧（Hard Brexit）： 英国和欧盟之间现有的绝大部分纽带都切断，可以遇见随之而来的混乱导致经济受损是反脱欧阵营最常引用的论据。

5. 挪威模式（Norway Model）：根据这个模式，英国留在欧洲单一市场内， 作为条件，则必须允许人员自由流动、向欧盟预算供款（金额比现在要少）、遵守欧盟的大部分规则。

6. 关税伙伴 ，又称混合模式（Customes Partnership）：允许英国和欧盟之间的商品贸易过关免检，甚至可能消除爱尔兰边境难题，因为根据这个模式英国可以代表欧盟对来自其他地区的商品抽关税。如果这些货物进入英国市场，而英国关税又较低，则相关的商贸公司可以申请退还关税差额。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption “无协议脱欧”？那会出现什么情况？英国保守党2018年年会主要议题之一就是脱欧。标语上写的是“最佳脱欧协议”。

四种可能

英国脱欧进程如何推进，可以说列车已离开站台，但是前方有4条岔道。

1. 无协议脱欧：也常被用来指“硬脱欧”，即快刀斩乱麻，分道扬镳，彻底退出欧盟，以世界贸易组织（WTO）成员身份与欧盟和世界相处。英国对欧盟的出口将跟其他国家一样过海关交关税。 支持者认为这意味着全新的开端，英国得以真正作为一个独立国家跟世界各国签贸易协定。反对者认为这将在边境、海关造成巨大混乱，英国国内食品价格打涨，商品匮缺。

2. 有协议脱欧：双方就如何英国退出欧盟的方式和具体条款达成协议，就英国脱欧后双边的各种关系达成框架协议，主要涉及贸易和人员流动。梅首相的目标是在收回法律、财务和边境自主控制权的同时，尽可能维持无摩擦双边贸易，避免在北爱尔兰设立有形的边境。但这个设想遭到脱欧、留欧阵营的批评，欧盟也不同意。在最后时刻到来前，谈判继续。

3. 留在欧盟：脱欧已经进入倒计时，最后的时刻是2019年3月29日晚上格林尼治时间23:00点。现在逆转这个过程对英国来说政治上十分丢脸，也许需要先举行大选换个新首相才有可能。围绕英国脱欧进程是否可以逆转，欧盟内部也有争论。如果英国按第50条规定退出了欧盟，然后立刻重新加入，需要得到欧盟成员国全体同意。

另一种不太正式的留欧版本，类似于“软脱欧”，是跟欧盟达成协议， 留在海关联盟和单一市场内，接受人员自由流动，遵从欧盟法庭裁决。这跟不脱欧差别不大。

4. 再次公投：英国政府已经排除这种可能性，但还是有人在争取再次公投。鉴于议会难以就脱欧方式统一立场，有可能就梅首相跟布鲁塞尔达成的协议举行公投，由此突破僵局推动事态发展。在野的工党希望提前大选，而不是再次公投。