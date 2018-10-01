英国前军情六处首脑：悔不该力挺普京接班掌权

Image caption 克格勃请布莱尔看歌剧当然是醉翁之意不在酒。布莱尔去俄国看歌剧，关键是与谁一起看，在什么地方看。

在英国指责俄罗斯总统普京一手策划诺维乔克神经毒剂攻击，英俄关系陷入冷战结束以来最低点之际，英国情报机关军情六处（MI6）前首脑一语惊人。

前军情六处首脑理查德·迪尔拉夫爵士说，在近20年前普京作为一颗冉冉上升的政治新星，从一个地方官员飙升进入俄罗斯权力中心过程中，当时的布莱尔政府曾为普京的政治崛起“抛光”增亮。

克格勃密使

迪尔拉夫爵士1999-2004年间任英国秘密情报机关军情六处的首脑。他在任期间正好是俄国前总统叶利钦下台，普京从名不经传到大权独揽的权利过渡。

迪尔拉夫爵士爆料说，在2000年俄国总统大选前，一位克格勃高级官员亲自到伦敦与军情六处接触，请求军情六处的帮助。

克格勃官员请求军情六处给时任英国首相布莱尔递个话：能不能请布莱尔到圣彼得堡看一场歌剧，前苏联著名作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫创作的《战争与和平》。

看歌剧当然是醉翁之意不在酒。请布莱尔去俄国看歌剧，关键是与谁一起看，在什么地方看。

克格勃请英国军情六处帮忙运作的是，说服布莱尔去俄罗斯的圣彼得堡与普京一起看歌剧。

圣彼得堡是普京的政治发迹地，而此时的普京已经看好了克林姆林宫。

Image caption 迪尔拉夫爵士说，他现在很不愿意把普京称为"前克格勃情报官员，因为我把情报工作视为高尚的职业"。

“抛光”普京

迪尔拉夫爵士回忆说：“我们在伦敦反复讨论了很长时间，是否应该接受这个邀请。最后，我们的判断是，这是一个非同寻常和独特的开放接洽，我们应该接受邀请。”

军情六处内部是否后悔当初曾为普京“抛光”？迪尔拉夫爵士说，他肯定今天的军情六处会“非常后悔”。

但迪尔拉夫爵士强调，当时英国及西方国家都是看好普京的，英国与俄罗斯的关系是积极融洽的。

迪尔拉夫爵士说，普京上台后，“英国与俄罗斯有一到两年的时间关系很好。但随着普京政权的实质面目逐渐暴露，与俄国的关系开始变得尴尬和非常困难”。

图片版权 Met Police Image caption 英国首相特里莎·梅点名据信是俄国军队情报总局 "格鲁乌"的亚历山大·彼得罗夫和鲁斯兰·伯什罗夫就是毒杀案嫌疑人。

剑拔弩张

英国上个月在联合国安理会上点名指控两名俄军情报官员是企图在英国毒杀前俄罗斯间谍及其女儿的嫌疑人，从尴尬到困难的英俄关系降到了新低点。

在英国政府眼里，两名俄国特工跑到英国小镇索尔兹伯里投放杀伤力巨大的“诺维乔克”神经毒剂，绝不是俄国情报机构敢拍板的事，而是最高层的决策。

英国政府国家安全事务顾问本·华莱士剑指普京。华莱士对BBC表示，俄国总统普京“理所当然、最终”要为这一袭击案负责。

这个指称的严重性不容低估。以国家行为在英国本土上发动攻击，上一次这么做的是希特勒的德国。

施毒动机

英国认定是普京幕后一手操纵的投毒。但俄国对一个已没有价值的前双料间谍如此大动干戈，动机何在一直是个疑问。

迪尔拉夫爵士为军情六处当年的做法辩护时，不经意间倒是讲出了一个可能的解释。

迪尔拉夫爵士说，他现在很不愿意把普京称为“前克格勃情报官员，因为我把情报工作视为高尚的职业”。

他认为，今年三月在英国索尔兹伯里镇发生的刺杀前俄罗斯军事情报官谢尔盖·斯克里帕尔的企图，表明俄国的情报系统陷入了危机。

迪尔拉夫爵士解释说，当年把俄国纳入西方的怀抱，大大方便了英国和西方情报机构获取俄国的情报，“因为接触俄国有影响力的人物的机会大大增加了”。

迪尔拉夫爵士说：“为什么普京，如果是他的话，要下令刺杀斯克里帕尔？我认为这反映了俄国的危机。自苏联解体后，俄国的情报系统被西方彻底的渗透了，现在他们要关紧大门。他们要发出一个明确的信息：如果你被西方情报机构招募，那你就永远也不会逃过俄国的报复”。