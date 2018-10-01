图片版权 Gymshark Image caption 英国运动品牌Gymshark的创始人本·弗朗西斯（Ben Francis）

英国广播公司的系列报道《老板》（The Boss）将介绍全球各地的商业领袖，本周我们采访了英国运动品牌Gymshark的创始人本·弗朗西斯（Ben Francis）。

难以想象，创业时年仅19岁的弗朗西斯怎么会有时间和精力创立、运营这个运动品牌。

许多的创业者必须一边做一份朝九晚五的工作，一边经营初创企业。2012年，弗朗西斯白天要上学，晚上还要去送外卖比萨。

“我起床后先去（伯明翰的）阿斯顿大学念书，下午完成课程，然后下午五点到晚上十点在必胜客工作，”他说。

“我在送货途中回复关于Gymshark的邮件，然后回家处理网站的事情、设计新品。”

这种精疲力尽的生活持续了两年后，弗朗西斯公司的年收入达到了惊人的25万英镑。随后，他退学并辞去了必胜客的工作，全心全意打理自己的公司。

Gymshark的业绩也一路攀升，预计今年的营业额将达到一亿英镑。

图片版权 Gymshark Image caption Gymshark会免费向有影响力的健身达人提供服饰，比如莱克斯·格里芬（Lex Griffin）（右）和妮基·布莱克科特（Nikki Blackketter）

2012年创办Gymshark之前，弗朗西斯已经跃跃欲试想要创业了。

十几岁时，他创办了一个销售汽车牌照的网站。因为热衷健身，他还开发并发布了两款iPhone健身手机应用，其中一款他赚了约8000英镑。

随后他创办Gymshark，最初他想将其做成向健身狂人销售保健品的在线零售业务。“我那时经常去健身房，对这个行业很感兴趣，想参与健身行业，”他说。

不过弗朗西斯发现销售保健品的利润空间太小，就转向了另一个领域——运动服饰。

“我记得，当我环顾四周时找不到想穿的衣服，”他说，“所以我说‘我们自己做吧’。”

图片版权 Gymshark Image caption Gymshark制作运动服饰

在哥哥和一群朋友的帮助下，弗朗西斯购买了一台缝纫机和一台印刷机，开始在父母的车库里制作运动背心和T恤。

“我奶奶做过窗帘，她教我怎么缝纫，”他说。“我们有10张订单的话，也就是制作12到15件产品，需要将近一天时间。但是学习的过程很有趣。”

今年26岁的弗朗西斯坦言，公司首次涉足服装领域之后，并没有扩大业务的宏伟计划。“其实就是，我很想穿，所以我自己做了，”他说。

因此，他们开始生产适合身材苗条的青少年的运动背心，因为市场上的大多数产品都是为年纪稍长、已经练就肌肉块的人设计的。

弗朗西斯还说，定价时他会自己先想想愿意花多少钱购买，“没有什么深思熟虑的策略，我们只是会想，‘我会付20镑’”。

图片版权 Gymshark Image caption Gymshark创立六年后已经拥有超过120万顾客，其在西米德兰兹郡索利赫尔市的总部拥有215名员工。

Gymshark创立六年后已经拥有超过120万顾客，其在西米德兰兹郡索利赫尔市的总部拥有215名员工。

这家公司是如何迅速发展壮大的？简而言之，他们很会使用社交媒体。

Gymshark会免费向有影响力的健身达人提供服饰，比如莱克斯·格里芬（Lex Griffin）和妮基·布莱克科特（Nikki Blackketter），希望这些名人能够在社交媒体YouTube和Instagram上宣传他们的产品，将信息传达给他们的粉丝。

结果，效果比预期的还好，Gymshark销量迅速走高。同时，他们努力确保自己的社交媒体账户尽可能地有趣。如今，他们在Instagram上有240万粉丝，在脸书上有150万粉丝。最近，他们在世界各地举办活动，邀请品牌粉丝与这些网络红人见面。

Gymshark获得成功的另外一个关键原因是，他们请了更有经验的人士来帮助弗朗西斯。休伊特（Steve Hewitt）在运动服饰行业经验丰富，他在2015年加入公司担任总经理，去年4月升任首席执行官。

弗朗西斯仍是公司大股东，休伊特和首席战略官理查森（Paul Richardson）也持有大量股份。另一名股东是弗朗西斯的朋友摩根（Lewis Morgan），他曾帮助创立公司，但在几年前离开。

图片版权 Gymshark Image caption 许多粉丝会参加Gymshark举办的活动，与网红见面

英国时尚杂志《Drapers》撰稿人萨瑟兰（Emily Sutherland）认为，Gymshark成功的关键在于得当使用社交媒体上有影响力的网络红人。

萨瑟兰说，因为Gymshark是一家线上直接面向消费者的品牌，所以它能够“保持灵活，对市场变化迅速作出反应，而不会被昂贵的店铺成本压垮”。

Gymshark未来计划扩大其海外销量。他们的销量已经有40%来自美国，目标是到2020年拥有25家针对不同国家的网络店铺，而目前只有11家。

他们或许还会开设第一家实体店。

“我不经常购物，但我在构思在某地设立一个固定店铺的方案，”弗兰西斯说，“我还不确定，我们需要很大空间，我想打造一个很酷的地方。”