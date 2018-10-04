英国大学校园指导：如何做一个性工作者

新生入校，英国的大学也像中国的大学一样，校园里摆出一大排摊位，提供各种帮助指导。从报到注册到开银行账户到宿舍安顿，为新生排忧解难。

英国的一所大学里迎接新生的一个摊位却成了全国新闻，备受议论指责。

名校布里斯托大学的迎新摊位上，在招募校曲棍球队员的摊位与宣传国际特赦组织的摊位之间，“性工作者外展项目”（SWOP）也摆出了他们的摊位。

“性工作者外展项目”发推称：“每6个大学生里就有一个从事或考虑从事性工作。我们可以帮助你”。

不断上涨的生活费用和学费意味着，从未有这么多的大学生涉足性工作。SWOP相信这些人也需要我们的帮助。性工作也是工作"。 性工作者外展项目 SWOP

技术指导

SWOP的摊位上摆放的宣传小册子提供如何从妓的指导。宣传手册称：“你并不会因为只是卖春而受到刑事起诉。出售性服务本身并不犯法”。

宣传手册为考虑从事性工作的大学生提供了一系列的“安全避险”技巧指导：

如果没人为你放哨保驾，你就假装有。

让嫖客以为有人知道你在哪里。

假装打个电话，让人听上去你告诉对方你到了什么地方。

在（接客的）屋子里摆出男人的鞋子衣服”。

摊位上还摆放了免费赠送的安全套和润滑油。新生们，许多人是还不满18岁第一次离家的少男少女，被邀请“来玩玩我们的性指南大转盘游戏”。

备受争议

SWOP并不是妓女妓男自发的行会组织，而是慈善组织“布莱顿绿洲项目”的一部分。

这个慈善组织每年从包括英国国家医疗保健NHS、布莱顿市政府、英国内政部等公共机构以及六合彩福利基金等处得到近50万英镑的经费。

SWOP此举引起了巨大的争议。英国女权活动人士萨拉·迪特姆指责SWOP实际上是在“教唆卖淫”，把卖淫包装成“像加入划艇俱乐部一样令人羡慕的生活方式选择”。

迪特姆指出，卖淫是一个充满暴力和对女性剥削的行业，SWOP如此利用大学新生的天真，“是极不负责任的”。

英国医学期刊2001年在包括伦敦的3个英国城市所作的一个专项调查显示，在街头卖淫的妓女中有一半人、在室内接客的妓女中有四分之一，曾遭受嫖客的暴力攻击。

“性工作也是工作”

“性工作者外展项目”（SWOP）辩称，他们并不是要鼓励“美化”卖淫，而是为性工作者提供“不带成见的帮助和指导”。

“性工作者外展项目”组织说：“不断上涨的生活费用和学费意味着，从未有这么多的大学生涉足性工作。SWOP相信这些人也需要我们的帮助。性工作也是工作”。

图片版权 Thinkstock

“性工作者外展项目”SWOP到校园摆摊，是布莱顿大学学生会邀请的。学生会主席托米·埃布库恩说，邀请SWOP到校园迎新生活动上摆摊，是因为如果有需要的话，SWOP可以提供帮助，但并不是鼓励学生卖淫，这是误解。

英国斯旺西大学2015年作的一项调查显示，有5%的学生在大学某个阶段曾提供过性服务。补贴学费和生活费用是大学生卖淫的主要动机。

调查还显示，有20%的大学生有过卖淫的念头。

布莱顿大学发表声明说，布莱顿大学不提倡把从事性工作当作学生的选择之一。迎新生活动完全是由学生会负责组织的。但校方将与学生会磋商，进一步澄清邀请SWOP进入校园的理由。