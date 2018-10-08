移民政策调整 哪些专业在英国人才市场抢手

Image caption 特里莎·梅说，新的移民政策会顾及英国经济对技术人才的需求。提纲挈领的原则，具体细节还不清楚

英国脱欧进入倒计时，移民和劳工话题的政治敏感度和热度上升，就业和技术称为媒体关注焦点。

首相特里莎·梅公布了新的移民政策框架，保证在制定细则时会顾及英国经济对技术劳工的需求。

这是提纲挈领的原则，具体细节还不清楚。

哪些专业技术是英国经济最紧缺的？放在移民政策调整和脱欧大背景下，这个问题被许多有心移民英国的人视为风向标、指路牌。

图片版权 Getty Images Image caption 英国国民健康医疗系统NHS中相当比例的医生护士来自海外。

什么人算"技术劳工"？

她保证，脱欧之后，移民政策将把高技术劳工放在优先地位。

这个语境下，英国政府对非欧盟国家移民，采用比较粗略的工种分类，低技术工种包括：护理人员、司机、行政和秘书；高技术工种包括：建筑行业和农业"技术"工种，但没有具体说明、医疗和社会服务专业人士，比如社工和职业理疗师。

最高级别的技术工种包括：教师、科学家、工程师、医护人员。

不过，申请英国工作签证，除了这些专业技能，还需要满足年薪3万英镑的条件。

批评者认为这个门槛不合理，会把很多英国需要的人才挡在门外，比如教师、社工和建筑业技术工人。

最低年薪要求不适用于部分专业人士，比如护士，以及数学和科学教师。

不过，欧盟和英国之间有可能达成"劳工流动"协议，避免从自由流动直接变成技术移民模式。

图片版权 PA Image caption 农场季节工属于低技术类，却是英国需要的劳工

技术工种分类图

技术人才怎么定义？高和低，与英国经济对人才的需求未必始终同步共振。

比如，在科技领先的国家，物流仓储的体力工作正在被机器取代，没什么前途。但取代人力的人工智能需要高技术人才来开发。

总部在伦敦的慈善机构Nesta创新基金会2018年8月公布了一份英国工作技能分类学图谱。这张图谱根据4100万条网上招聘广告提供的1万多项工作技能和报酬信息，将工种和技能分门别类。

根据这张图谱，可以发现哪些技术较吃香，哪些较受冷落。

根据这个机构的分析，目前在英国，工资相对较高且增长较快的五大专业分别是：数据工程、资讯科技（IT）安全运营、市场营销研究、手机程序开发和网络发展设计。

新闻专业“不吃香”

工资相对较低且增长较慢的包括：运输和仓储、医疗行政和编码、普通商品推销、档案管理和图书馆业务，以及新闻和写作。

这个低收入慢增长群里垫底的新闻与写作主要指传统意义上的新闻和写作。

根据Nesta另一份调查，前途宽广的就业部门最需要的数码技术主要是那些用于完成非常规任务、数码解决方案和创造数码产品所需的技术。这跟行政后勤岗位需要的数码技术完全不同。

后者属于低工资慢增长类，而且在人工智能技术发展突飞猛进的时代，被机器取代的可能性真实而迫切。

图片版权 Getty Images Image caption 物流仓储的体力工作正在被机器取代，没什么前途。但取代人力的人工智能需要高技术人才来开发。

同时，英国最需要劳动力的10大工种又是另一张不同的清单：

社工和互理

普通推销

软件开发

办公室行政

车辆驾驶和维修

企业管理

会计和财务管理

商业分析和资讯科技项目

财会行政服务

零售

Nesta的数码分析和创新经济政策首席研究员艾莉莎·伊斯顿（Eliza Easton）说，英国的技术人才紧缺是有昂贵代价的，对经济增长的负面冲击不可忽视，而且会日趋严重。

这不仅因为新科技和自动化导致工作流失，还受到全球化、气候变化和人口老化等因素的影响。