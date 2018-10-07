百万英镑名画拍卖后自毁 班克斯谜局余音未了

图片版权 Sotheby's Image caption 班克斯作品“手持气球的女孩”在拍卖成交后旋即“自毁” 。

英国著名画家班克斯（Banksy，又译班克西）作品日前在拍卖会上以超过100万英镑的价格成交，然而画作却在成交后旋即“自毁”，震惊世人。事情发生后不久，班克斯发布一条视频，展示自己秘密将碎纸机安装在画作内部的过程。

当地时间10月5日，班克斯最著名的作品之一“手持气球的女孩”（Girl With Balloon）在伦敦苏富比拍卖行拍出，成交几分钟后，画有女孩和心型气球的画布突然自行粉碎。

而这幅画的作者班克斯则在Instagram上引用毕加索（Picasso，又译毕卡索）的话写道：“摧毁的冲动也是一种创造性的冲动——毕加索。”

在其社交媒体上发布的视频开始，班克斯表示：“几年前，我在一幅画作中秘密安置了一个粉碎机。”

视频中可以看到一个连帽衫的人安装粉碎机，随后画面显示：“以备画作被送去拍卖。”

随后视频显示出画作在拍卖场自行粉碎时用手机纪录的画面。

目前外界尚不清楚粉碎机是如何被启动的。

“我们被班克斯了”

“看起来我们被班克斯（Banksy-ed）了，”苏富比高级主管、欧洲当代艺术部门负责人亚历克斯·布兰兹克（Alex Branczik）表示。

班克斯则在自己的Instagram上发布碎纸时的照片，配文道：“走着，走着，没了……”

英国布兰德勒艺术博物馆（Brandler Art Galleries）主管约翰·布兰德勒（John Brandler）称，班克斯是“终极宣传艺术家”，表示这个噱头“精彩极了”。

“他让达米恩·赫斯特（Damien Hirst，英国当代艺术家）看上去像个业余的，”布兰德勒说。

班克斯是通过在英国各地的一系列涂鸦画作崭露头角的。

外界大多认为这位神秘的艺术家在布里斯托（Bristol）长大，但他的身份却在多年来一直是个谜。

班克斯最近的作品中包括2015年的迪士马乐园（Dismaland）开幕式，这座位于英国滨海韦斯顿（Weston-super-Mare）的迪士尼式游乐园被班克斯称为“少儿不宜的家庭主题乐园”。

2017年，“手持气球的女孩”被投票评选为英国人最喜欢的艺术作品，而这幅作品最早出现在伦敦大东街（Great Eastern Street）的一面墙上。

这幅画的画廊版以画布上喷漆和使用丙烯酸涂料为特色，安装在一块板上制作而成。

买家是否还要付款？

苏富比没有公开作品买家的身份。

截至目前，外界尚不清楚双方的合约是否仍有效力。

布兰兹克向《金融时报》表示，拍卖行正在试图“弄清楚”碎纸行为的真实意义。

他表示：“我们没有经历过这种局面……在艺术家刚刚达到一个（接近的）纪录时，作品突然自发被粉碎了。”

“我们正忙着弄清楚这在拍卖的背景下意味着什么。”

在苏富比网站的一份声明中，拍卖行将这一事件描述为“意料之外”，表示这已经成为“艺术世界历史”的一部分。

作品是增值了，还是被毁了？

公众对此意见不一。

一些人在社交媒体上推测，这个恶作剧可能会带高作品的价值。

然而有人质疑，买方是否仍需，或是否仍想支付成交价格。

布兰德勒对此表示，艺术作品的宣传效果越好，价格往往会越高。

“这是他（Banksy）能想到的最好的宣传噱头，”布兰德勒说。