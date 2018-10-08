瞄准俄罗斯：皇家三军联合演习凸现英国软肋

近来全球军演紧锣密鼓。俄中西伯利亚军演和美日南海军演不久，英国便在阿曼沙漠开始了世纪之交以来最大规模的海陆空三军联合演习。

5500名英军陆军，200辆装甲车，6艘皇家海军舰艇，包括英国皇家海军旗舰之一的两栖船坞登陆舰“海神之子”号（HMS Albion）以及8架台风战机，在阿曼沙漠49摄氏度的高温下演练快速打击和检验突发军事冲突的反应能力。

这个代号为“利剑3”的军演将历时一个月，耗资一亿英镑。

三军联演 假想敌一个

图片版权 EPA Image caption 英国国防参谋长尼克·卡特将军直言不讳："与俄国之间的错判引发连锁反应导致冲突升级，是目前对我们最大的威胁"。

在英国指责俄罗斯总统普京一手策划诺维乔克神经毒剂攻击，英俄关系陷入冷战结束以来最低点之际，最新的英国军演假想对手很明确：俄罗斯。

三军演习的重点之一是将装甲部队迅速投放到冲突爆发地点，战役结束后快速整装转移，迅速投入到下一个危险爆发点。

从东乌克兰的农田到爱沙尼亚的森林再到叙利亚和利比亚的沙漠，俄国近年来表现出的直接在世界多个地点同时出手干预的决心和行动，是英军制定演练对抗战略的考量。

英国国防参谋长尼克·卡特将军直言不讳：“与俄国之间的错判引发连锁反应导致冲突升级，是目前对我们最大的威胁”。

Image caption 英国战机抵达阿曼沙漠投入军演

轻装碰重武 自露软肋

英国皇家骑兵团在演习中扮演蓝军，演习前曾潜心研究俄军的战略战术。

但是，蓝军模仿俄军主力坦克，T-72主战坦克的，是弯刀式（Scimitar）轻甲侦察车和斯巴达人（Spartan）装甲运输车。

即便是给蓝军配备英国主战坦克，挑战者2型坦克（Challenger 2)，军事专家相信，也不敌俄军最新投入服役的T-14阿玛塔主战坦克（T-14 Armata ）。

最新的英国三军联演，也把英国军力连年衰减的事实暴露无遗。

上一次英军在阿曼沙漠举行联合军演，2001年进行的“利剑2”军演，投入演练的兵力和舰只是“利剑3”的4倍。

“利剑2”军演投入了66辆挑战者2型主战坦克，这一次只投入了18辆。

演习规模缩减的背后，是一个更令防务专家担忧的大背景：英国陆军的装甲和火炮装备陈旧，兵力锐减。

2010年，英国陆军作战兵力10万2千人，到今年7月已经缩减到了7万6千人。

俄国军演 尽显肌肉

图片版权 Reuters Image caption 俄军"东方-2018"战略演习出动30万军人，参演装备包括坦克、装甲运输车等车辆3.6万辆，1,000余架战机参与。

在英军开始军演前一个月，俄国从9月开始了“东方-2018”战略演习，这是继1981年苏联举行“西方-81”演习以来规模最大的一次。

俄罗斯国防部长表示，这场军演俄罗斯将出动30万军人，参演装备包括坦克、装甲运输车等车辆3.6万辆，1,000余架战机参与。相比之下，2014年俄军演习出动了10万军人，120架战机。

这场军演被绍伊古拿来与1981年前苏联举行的“西方-81”军演相提并论，并称在一些领域本次军演将复制“西方-81”，但在其他方面规模则将更大。“西方-81”被视为人类有史以来最大的军事演习，并以北大西洋公约组织（NATO）为假想敌。

参演部队来自俄中部军区、东部军区，以及太平洋舰队、北方舰队和空降部队。俄罗斯国防部介绍，演习一大亮点是在接近实战条件下演练巡航导弹集群的密集使用。

法新社问俄罗斯处于经济困难时期，举行如此大规模军演是否代价太高，克林姆林宫发言人表示，国际环境目前充满敌意，俄罗斯有必要采取行动保卫自己的安全。

以弱对强 高科技制胜

对一前一后互为假想敌的军演显示出的军力悬殊，英军“利剑3”军演陆军总指挥斯特宁准将打了个比喻：要测试肌肉的反应能力，用20公斤的哑铃就可以了，不必用200公斤。

斯特宁准将强调，演习针对的正是“高一个级别的对手”。

斯特宁准将说：“我们的对手装备可能比我们更好，训练可能比我们更有素，可能给我们带来最大的挑战”。

“利剑3”军演首次投入了小型遥控无人机(drones），用来侦察指认敌方目标。

此前，英国国防部还组织了一次大规模电子战演练。演练的目标是一旦普京对西方发动军事攻击，英国发动电子战攻击莫斯科供电系统，造成全城断电。

英国高级防务专家认为，除了动用核打击手段之外，能给英军创造制胜先机的只有高科技手段。