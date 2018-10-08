英国社会干预对家暴男的影响分析

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在英国，每年有超过100万人受家庭暴力（domestic abuse）之苦。处理这一问题时，重点通常会放在帮助受害者寻求安全上，但加害者呢？是否也应该对他们提供帮助？他们能被改变吗？

当安德鲁发现自己可能会失去家庭时，他想要做出一些改变。

在此之前，他长期虐待伴侣艾玛，导致她多次受伤。

他的暴力行为升级后，安德鲁从家里搬了出去，艾玛则想办法照顾他们的孩子。

而他们的孩子后来不再由二人抚养。

行为变化

Image caption 安德鲁接受了针对施害者的辅导。

艾玛接受了课程辅导，以帮助她从家暴关系中走出来，重塑自信。但安德鲁找到了一些针对他自己的东西。

想要停止虐待伴侣并寻求帮助的他找到了菲尼克斯家庭暴力服务中心（Phoenix Domestic Abuse Service），在那里接受每周一次的辅导。这个中心旨在帮助男性直面他们的行为并，为之做出改变。

安德鲁记得，第一次上课时，他走进一间房间，里面全是“大块头，长得很凶的大块头”，而他脑子里在想，“天啊，我都做了什么？”

但课程开始七个月后，他已经融入到这个团体，说自己开始去理解自己的行为所带来的影响。

每周课上，安德鲁的行为都会被质疑，使他不得不面对自己的举止。

通过角色扮演、任务解决及挑战性的讨论等方式，这个课程教导男性认识他们行为造成的后果。

“我不为过去的自己感到骄傲，但我为现在的自己感到自豪，”安德鲁说。

Image caption 安德鲁的伴侣艾玛加入了针对被害者的支持团体。

艾玛表示，她已经看到了安德鲁的改变。

“他不一样了。我们会说更多的话，他也会倾听了，”她说。

他们分居两年，现在重新住在一起，并努力让他们的孩子也回归家庭。

在课堂上帮助安德鲁的丽蒂亚称，干预是很重要的，因为“如果没人对那个人采取任何行动，他们便会继续这样的行为，并寻找下一个受害者。”

“他们在下一段关系很有可能会继续施暴。”

菲尼克斯中心每周都会与家暴关系中的双方见面，因为他们认为，如果加害者和受害者希望打破暴力循坏，那么他们双方都需要帮助，不管是以一起的方式还是单独进行。

“非常恶劣的暴力”

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但不是每个接受家暴辅导课程的人都见到了积极成效。

萨拉的伴侣曾对她施暴，后来男方被当地政府介绍接受辅导，但却没有任何好转。

“如果要说有什么变化的话，那就是辅导让他更加愤怒，”萨拉说。

而在课程进行期间和结束之后，男方的暴力行为一直在继续。

“（那是）非常恶劣的暴力行为，”她说。“勒你脖子，拽着你头发把你拉起来，把你从房间一边扔到另一边，拿你的头撞墙。”

萨拉认为，这些课程不足以做出实质性改变，加害者只有通过多年的治疗才能改进。

“他们需要改变整个大脑。必须进行长期的心理健康干预治疗，六周的辅导课程不会有用，因为他们太熟悉控制别人了，他们会在别人面前演戏。”

她对这个体系感到失望。

Image caption 一些接受辅导的施害者写下的话。

萨拉说，她没有得到任何重要的支持以保护她免遭伴侣毒手，他的伴侣知道她的住处，一直在骚扰她和她的孩子。

她认为所谓的加害者项目并没有让对她施暴的人承担责任。

据估计，英国每年有超过3千人参加这类课程，且这一数字每年都在增长。

去年，英国儿童和家事法庭咨询支持服务署（CAFCASS）共转介800个案例，是五年前的四倍。其中绝大多数是男性。

暴力循环

这些课程的成本以500英镑起步，金额由地方当局或当事人个人承担。

有的课程仅针对施暴者，有一些则对施暴者和受害者开设平行课程。然而，外界对于哪种方法最为有效一直争论不休。

吉恩·费德（Gene Feder）博士正在为一个施暴者课程进行第一次临床试验。

“如果你忽略施暴者，那你就是在无视这个问题的上游根源，”他说。“如果你只对被害者作出回应，那某种程度上你是在助长不断重复的暴力循环。”

Image caption 瑞秋曾是家庭暴力的受害者，现在为幸存者积极发声。

瑞秋·威廉姆斯（Rachel Williams）是家庭暴力的幸存者，她与丈夫在一起18年，期间她所遭受的暴力不断升级。

二人分开后，她的丈夫来到她工作的理发店，拿削短型霰弹枪近距离射中了她的腿。

瑞秋现在积极为家暴幸存者发声，也见到很多女性寻求帮助。

她听说，有施暴者在法庭上以这些辅导课程为例子，称他们已经改变，但事实上却仍在继续施暴，继续操控他们的伴侣，甚至还责怪伴侣让他们接受辅导。

她认为，人们不了解家庭暴力的真正影响，也不清楚施暴者会有多聪明，多么有手段。

“我们需要一直监控他们。唯一能判断他们是否改变的人只有他们的伴侣。”

Image caption 丹尼斯认为需要给施暴者改变的机会。

丹尼斯负责的施暴者课程已经运行超过20年。她说，应该给那些想要改变的人一个机会。

“由于种种原因，会有一些人无法改变，也会有人不想改变。但对想要改变的人来说，他们需要一个机会，我认为这些人是可以改变的。”