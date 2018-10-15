康桥再别到永别？ 剑桥拟出招限制中国游客
“轻轻的我走了/正如我轻轻的来/我轻轻的招手/作别西天的云彩。”
几乎一个世纪前中国现代诗人徐志摩的一首《再别康桥》，让今天的中国人依然痴迷，特别是徐志摩描述的风摆柳枝的康河夕照。
“那河畔的金柳/是夕阳中的新娘/波光里的艳影/在我的心头荡漾。”
中国大团 中国团大
有幸来英国旅游的中国人，多数一定要去一趟剑桥。到了剑桥的中国游客，一定要抱着康河边的老柳，甚至坐到树杈上照一张，尽管此柳可能已经非彼柳。
徐志摩时代，能走到英伦三岛的中国人凤毛麟角。今天，中国游客四海遨游，登陆英伦的游团散客、公费自费，一拨一波，接踵而至。
老柳树受不了了，剑桥受不了了。
剑桥前市长，市议会议员约翰·西普金说，来剑桥一日游的游客中，“中国游客占了相当高的比例”，而且，中国旅行社为了多赚钱，“组团过大”。
剑桥官方旅游管理服务机构，“访问剑桥”的负责人艾玛·索尔顿也表达了同样的担忧。她说，剑桥古镇窄巷里，经常拥塞人数超过50人的中国旅游团，堵住去路，挡住视线。
坐劈老柳 阳伞蔽景
索尔顿说，如果50多人站在国王学院门前，那就会造成问题。
虽然英国艳阳高照的天难得，但中国游客似乎还是习惯打个遮阳伞，让当地人莫名其妙。
国王学院里刻着徐志摩《再别康桥》开头和结尾两行诗句的那块大石头和旁边的老柳树，更是到剑桥的中国游客不会错过的。
市议员西普金惊呼，剑桥正在面临被中国游客“淹没”的危险。西普金称，游客让当地居民有喧宾夺主的感觉，剑桥这样下去将“自毁”。
剑桥官方旅游管理服务机构“访问剑桥”说，正在考虑出台限制中国游客数量的措施，比如规定一个旅游团人数的上限，以及协调不同旅游团的旅行线路，避免蜂拥一处等。
数量和质量
英国官方旅游管理机构“访问英国”的统计显示，2015-1017年间，在到剑桥访问并过夜的中国游客有17000人。
2016年，到剑桥一日游的中国游客有26万7千人。
英国旅游热点城市中，只有伦敦、爱丁堡和曼彻斯特，到访的中国游客人数超过剑桥。
在英国，中国游客的数量和游客的素质，像在世界其他地方一样，也是一个经常成为新闻的话题。
名不经传的小村镇，普通的路边鱼条店，一夜之间中国游客趋之若鹜，更让英国人莫名其妙。
比如，基德灵顿。没听说过？ 99%的英国人可能也没听说过。
自从2016年夏天旅游大巴把一车车的中国游客卸到这儿以来，这个距牛津以北大约5英里（约8公里）的基德灵顿村（Kidlington）的村民们宁静的生活就被搅翻了。
为什么一个幽静的英格兰村庄引来大批中国游客？小村的村民们也一直在扪心自问，不得其解，很苦恼。
基德灵顿之谜
基德灵顿没有什么特别的地方，但中国游客似乎对村里的一砖一瓦，一草一木都兴致盎然，一个劲儿的拍照，连门外的垃圾桶都不放过。
中国人的突然涌入不但成了村民们的谈资，也成了英国的全国新闻，甚至成了世界新闻。
记者们也跟着进了村，但似乎也理不出个头绪。英国媒体的"推论"之一是，中国游客被一家恶作剧的旅行社耍弄，说这个村庄是小说哈利·波特中主人翁的童年故居所在地。《太阳报》开玩笑说，或许是超自然的力量把中国人送到了基德灵顿。
解铃还须系铃人。中国游客为何来到基德灵顿？ 把他们送到那儿的中国导游揭了谜底。
说来很简单。北京市华远国际旅游有限公司的导游孙建锋解释说，不愿额外花68美元，去附近的布莱尼姆宫(Blenheim Palace)参观的中国游客，被导游"暂存"在了基德灵顿村。
布莱尼姆宫是温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)的祖居，去那里参观不是旅行团的必选项。
为什么放在基德灵顿村？因为原先的集合地点是在布莱尼姆宫附近。一些游客发现，不从旅游团订票，而是在布莱尼姆宫现场买票，只花大约25美元，因此悄悄自己步行前往那里。
导游丢了生意，其他已经付了高价的游客也很生气。
因此，导游“使坏”，那些选择不参观布莱尼姆宫的人就被留在8公里外的基德灵顿，从那里无法步行前往布莱尼姆宫。