康桥再别到永别？ 剑桥拟出招限制中国游客

“轻轻的我走了/正如我轻轻的来/我轻轻的招手/作别西天的云彩。”

几乎一个世纪前中国现代诗人徐志摩的一首《再别康桥》，让今天的中国人依然痴迷，特别是徐志摩描述的风摆柳枝的康河夕照。

“那河畔的金柳/是夕阳中的新娘/波光里的艳影/在我的心头荡漾。”

中国大团 中国团大

有幸来英国旅游的中国人，多数一定要去一趟剑桥。到了剑桥的中国游客，一定要抱着康河边的老柳，甚至坐到树杈上照一张，尽管此柳可能已经非彼柳。

徐志摩时代，能走到英伦三岛的中国人凤毛麟角。今天，中国游客四海遨游，登陆英伦的游团散客、公费自费，一拨一波，接踵而至。

老柳树受不了了，剑桥受不了了。

剑桥前市长，市议会议员约翰·西普金说，来剑桥一日游的游客中，“中国游客占了相当高的比例”，而且，中国旅行社为了多赚钱，“组团过大”。

剑桥官方旅游管理服务机构，“访问剑桥”的负责人艾玛·索尔顿也表达了同样的担忧。她说，剑桥古镇窄巷里，经常拥塞人数超过50人的中国旅游团，堵住去路，挡住视线。

Image caption 剑桥官方旅游管理服务机构"访问剑桥"说，正在考虑出台限制中国游客数量的措施，比如规定一个旅游团人数的上限，以及协调不同旅游团的旅行线路，避免蜂拥一处等。

坐劈老柳 阳伞蔽景

索尔顿说，如果50多人站在国王学院门前，那就会造成问题。

虽然英国艳阳高照的天难得，但中国游客似乎还是习惯打个遮阳伞，让当地人莫名其妙。

国王学院里刻着徐志摩《再别康桥》开头和结尾两行诗句的那块大石头和旁边的老柳树，更是到剑桥的中国游客不会错过的。

市议员西普金惊呼，剑桥正在面临被中国游客“淹没”的危险。西普金称，游客让当地居民有喧宾夺主的感觉，剑桥这样下去将“自毁”。

剑桥官方旅游管理服务机构“访问剑桥”说，正在考虑出台限制中国游客数量的措施，比如规定一个旅游团人数的上限，以及协调不同旅游团的旅行线路，避免蜂拥一处等。

Image caption 国王学院里刻着徐志摩《再别康桥》开头和结尾两行诗句的那块大石头更是到剑桥的中国游客不会错过的。

数量和质量

英国官方旅游管理机构“访问英国”的统计显示，2015-1017年间，在到剑桥访问并过夜的中国游客有17000人。

2016年，到剑桥一日游的中国游客有26万7千人。

英国旅游热点城市中，只有伦敦、爱丁堡和曼彻斯特，到访的中国游客人数超过剑桥。

在英国，中国游客的数量和游客的素质，像在世界其他地方一样，也是一个经常成为新闻的话题。

名不经传的小村镇，普通的路边鱼条店，一夜之间中国游客趋之若鹜，更让英国人莫名其妙。

比如，基德灵顿。没听说过？ 99%的英国人可能也没听说过。

自从2016年夏天旅游大巴把一车车的中国游客卸到这儿以来，这个距牛津以北大约5英里（约8公里）的基德灵顿村（Kidlington）的村民们宁静的生活就被搅翻了。

为什么一个幽静的英格兰村庄引来大批中国游客？小村的村民们也一直在扪心自问，不得其解，很苦恼。

基德灵顿之谜

图片版权 RUSSELL GRIFFIN Image caption 中国人的突然涌入不但成了村民们的谈资，也成了英国的全国新闻，甚至成了世界新闻。

基德灵顿没有什么特别的地方，但中国游客似乎对村里的一砖一瓦，一草一木都兴致盎然，一个劲儿的拍照，连门外的垃圾桶都不放过。

中国人的突然涌入不但成了村民们的谈资，也成了英国的全国新闻，甚至成了世界新闻。

记者们也跟着进了村，但似乎也理不出个头绪。英国媒体的"推论"之一是，中国游客被一家恶作剧的旅行社耍弄，说这个村庄是小说哈利·波特中主人翁的童年故居所在地。《太阳报》开玩笑说，或许是超自然的力量把中国人送到了基德灵顿。

解铃还须系铃人。中国游客为何来到基德灵顿？ 把他们送到那儿的中国导游揭了谜底。

说来很简单。北京市华远国际旅游有限公司的导游孙建锋解释说，不愿额外花68美元，去附近的布莱尼姆宫(Blenheim Palace)参观的中国游客，被导游"暂存"在了基德灵顿村。

布莱尼姆宫是温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)的祖居，去那里参观不是旅行团的必选项。

为什么放在基德灵顿村？因为原先的集合地点是在布莱尼姆宫附近。一些游客发现，不从旅游团订票，而是在布莱尼姆宫现场买票，只花大约25美元，因此悄悄自己步行前往那里。

导游丢了生意，其他已经付了高价的游客也很生气。

因此，导游“使坏”，那些选择不参观布莱尼姆宫的人就被留在8公里外的基德灵顿，从那里无法步行前往布莱尼姆宫。