哈里梅根宣布有喜 明年春季将迎来王室宝宝

英国萨塞克斯公爵夫妇哈里和梅根证实已经怀孕，两人的宝宝将于明年春天出生。

肯辛顿宫发布消息说，哈里和梅根“非常高兴地与公众一同分享这一喜讯”。

哈里（34岁）和梅根（37岁）于今年5月19日举行了一场盛大的皇室婚礼。

在哈里和梅根宣布这一喜讯同时，也正直他们开始对澳大利亚和新西兰进行为期16天访问之际。他们已经于周一（15日）抵达了悉尼。

这也是哈里和梅根完婚后首次代表王室的正式出访。

图片版权 EPA Image caption 哈里和梅根出席了尤金妮公主的婚礼，婚礼上梅根身穿一件深色蓝外套，引发她可能怀孕的揣测。

越南网民困惑

哈里和梅根怀孕这一喜讯迅速在网上传开，许多越南网民却对王室宝宝将于明年出生感到困惑。因为他们觉得，预产期应该在明年夏季才对。

这是因为按照许多东亚国家的习俗，人们一怀孕就会公布喜讯。

但西方的习惯是要在怀孕12周以后才会公布消息，因为这时基本上已经过了危险期，不会再出现流产等导致腹中胎儿夭折的可能性。

图片版权 Reuters Image caption 抵达澳大利亚

最近英国王室喜事多多，上周五（12日）女王伊丽莎白的孙女尤金妮公主刚刚与男友完婚。马上又传来哈里和梅根要做爸爸妈妈的喜讯。

据悉，哈里和梅根选择尤金妮婚礼之际先把这个好消息告诉了女王夫妇、查尔斯王子夫妇以及剑桥公爵夫妇等。

梅根的母亲多里娅‧拉格兰对这一喜讯感到喜出望外。她表示自己“期待着自己的第一个外孙/外孙女”。

哈里和梅根的王室宝宝将成为王室的第七位顺位继承人。

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英国首相特里莎·梅向哈里夫妇表示祝贺。

在哈里和梅根出席尤金妮公主的婚礼时，梅根身穿一件深色蓝外套，引发她可能怀孕的揣测。

哈里和梅根之前就曾表示过两人非常希望要个小宝宝。

但哈里和梅根的宝宝将不会有王子或公主的头衔，除非在孩子出生前女王干预。