外国富豪英国挥金被勒令说明财源 个案意义重大

图片版权 Getty Images Image caption 哈吉耶娃10年间在哈罗兹百货店购物消费总额达1600万英镑

在英国伦敦的百货名店哈罗兹里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈罗兹店的“忠实客户”档案上，一位老主顾仍显得“鹤立鸡群”。

2006至2016年间，这位被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗兹百货店购物消费总额达1600万英镑，平均一年在哈罗兹花掉160万英镑。

哈罗兹的账本记录显示，仅在2009年12月的某一天里，“A夫人”在店里仅购买宝诗龙（Boucheron）首饰一项，就花掉了12万多英镑。

勒令“说清楚”

中国人有句俗话，“花钱免灾”。但在“A夫人”身上，花钱的效果正相反，成了“花钱招灾”。

这位富婆的挥金如土被英国国家防治犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器，刚出台的《不明来源财富法令》（Unexplained Wealth Order），把“A夫人”提上了法庭。

“A夫人”成了《不明来源财富法令》瞄准的第一个目标。

这个案子自今年2月份就开庭了，到今天才曝光，是英国媒体据理力争大半年的结果。

“A夫人”的律师要求法庭对客户的身份保密，因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官同意媒体的曝光要求，法官判定公众对这个案子有知情权。

原来是行长夫人

图片版权 AFP Image caption 阿塞拜疆国际银行前行长亚亨哥尔·哈吉耶夫

“A夫人”原来是阿塞拜疆国营的国际银行行长的夫人，55岁的扎米拉·哈吉耶娃。

确切地说，哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长亚亨哥尔·哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪，判刑15年，被关在首都巴库的监狱里。

哈吉耶娃坚称，她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作，她丈夫当行长时的年薪也只相当于5万英镑。

买房买地买飞机

哈吉耶娃手持35张信用卡，这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。

除了在哈罗兹店里狂刷信用卡，哈吉耶娃还在距哈罗兹店3分钟步程的地方买了一栋1100万英镑的豪宅。

她还与丈夫花1000万英镑买下了米尔莱德（Mill Ride）高尔夫球俱乐部，花3100万英镑买了一架私人飞机。

英国国家防治犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令，哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产，如果无法说清财源，她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。

多起“说清楚”案

英国国家防治犯罪局NCA的侦查员相信，哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。

NCA相信，成功地将哈吉耶娃提上法庭，说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止外国富豪在英国"洗脏钱"的利器。

NCA经济犯罪组组长唐纳德·图恩说，如果对购买房地产和其他资产的资金来源的合法性无法确认，我们就要用这个新立法查清楚。

图恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起“说清楚”案同时在进行。

Image caption 英国政府承认，在2008年-2015年间，有3000多名外国富豪通过T1签证进入英国

“黄金签证”

哈吉耶娃在被要求“说清楚”的过程中，调查人员发现，她是在2010年获得T1签证入境英国进而获得永居的。

T1签证绰号“黄金签证”，实质是花钱买签证。2010年，哈吉耶娃的丈夫给了她100万英镑的“礼物”，购买英国的政府债券。

英国内政部当时没有对哈吉耶娃的钱财来源作任何调查。

英国政府承认，在2008年-2015年间，有3000多名外国富豪通过T1签证进入英国，他们大部分来自中国和俄国，他们给英国带来的总投资超过30亿英镑。

英国反贪污压力组织“国际透明”对启用《不明来源财富法令》表示欢迎。

“国际透明”负责人当肯·哈米斯说，该组织在英国范围内认定的合法性可能有问题的资产总额达40亿英镑，应该更广泛的利用《不明来源财富法令》查清这些资产的合法性。

英国国家防治犯罪局NCA表示有信心，启动《不明来源财富法令》的效应会很快显现出来，富豪带着“不干净”的钱来英国的动力会大打折扣。