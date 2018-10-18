英国伯明翰大学接受中国高考成绩的利与弊

Image caption 伯明翰大学是世界100强大学之一。

凭借中国大学高考成绩就能直接申请英国大学已经不再是梦想。英国伯明翰大学最近宣布将从2019年起接受中国学生的高考成绩。符合条件的学生可以直接到该校就读本科， 无需再像以前那样要先读一年的预科课程。

中国一年一度的高考被广泛认为是最具竞争性的考试， 每年有近1000万考生参加考试。许多人把高考比作“千军万马过独木桥”。可见其激烈程度。只有优秀的学子才能胜出。

而作为英国一流大学，罗素集团成员的伯明翰大学首开先河愿意接受中国学生的高考成绩，直接入读本科意味着什么？是中国影响力扩大，还是担心英国脱欧后对国际学生失去吸引力，抑或是金钱的诱惑力？

其实， 英国并不是第一个接受中国高考成绩的国家。 澳大利亚、美国、加拿大以及欧洲大陆的一些大学已经承认和接受中国高考成绩。这是否意味着今后会有更多的英国大学紧随其后呢？

英国罗汉普顿大学新闻学讲师沈平认为，不排除这种可能性。 因为生源问题是目前困扰英国各大学的一个重要问题。

他说， 特别是欧盟学生，他们在明年英国脱欧后所面临的一些不确定性，特别是在学费问题上。目前， 欧盟学生像英国本土学生一样缴纳学费。也就是说不用缴纳像国际学生那样的高昂学费，但脱欧后，他们的学费到底怎么交？这直接影响生源问题。

伯明翰大学校长大卫·伊斯特伍德勋爵表示， 一个多世纪以来伯明翰大学一直为顶尖人才提供挑战和发展的机会。他们欢迎来自全球各地的人才到伯明翰学习。 中国学生无疑也是其中的一部分。

他还说，“通过接受这一最严格和重要的考试成绩，我们把伯明翰大学丰富的教育机会提供给这些最勤奋的中国学生。”

无疑， 在伯明翰宣布这一政策之后， 将会吸引更多的中国留学生到该校就读。

语言问题

图片版权 Reuters Image caption 中国高等学校统一入学考试的场面

中国高考主要分文科类和理科类，但无论文理考生，英语都是必考的一门重要科目。 有人担心即使中国学生高考成绩优异，英语考试获高分，但并不能证明其实际英语水平， 特别在听、说、写作方面往往是中国学生的软肋。

“中国学生的确存在语言问题，” 沈平说。“即使他们雅思考试过了关，实际水平还是欠缺，口语能力还是很差”。

对此， 伯明翰称他们只考虑那些高考成绩突出，至少达到考试分数80％以上的学生。 并且， 他们还要满足额外的学术和英语水平要求。

中国留学生目前已经是英国大学国际留学生数量最多的群体（除欧盟国家学生之外）。目前，在英国高校就读的中国学生已经接近10万人。其中， 伯明翰大学的中国留学生有1337人，占英国高校中国留学生人数的第四位， 排在第一的是曼彻斯特大学。

对英国大学来说， 中国无疑是一个利润丰厚的市场。英国大学质量上乘，性比价较高。因此是中国留学生海外留学的一个不错的选择， 特别是英国的研究生课程， 只需要1年。

批评声音

但是， 有一些大学担心英国脱欧后回影响英国对国际学生的吸引力，因此才导致一些大学出台各种对策增加其对留学生的吸引力。

批评人士说， 英语语言测试并不能保证中国学生的竞争力，特别是在口语方面。 他们说， 中国的教学有太多死记硬背成分。

而且， 中国学生缺乏批判性思维技能， 而这正是英国大学所看重的素质。在这方面， 沈平认为，英国从小培养学生批判性思维能力，但许多亚洲学生死记硬背。只能多鼓励他们多参加讨论， 多问问为什么。

英国大学招生服务机构UCAS认为， 许多英国大学认为中国的高考成绩低于英国学生本科学习能力的资格水平。

图片版权 Getty Images Image caption 许多中国留学生学成回国。

现在许多英国大学都纷纷与中国合办学校，开展各种2＋1、3＋1等课程，即学生在中国学2年，再在英国学习1年，可以获得两国的学位。沈平表示，与中国大学合办学校，是英国大学的最大财源。

同样，招更多的中国学生绝对有金钱方面的考虑，因为随着中国经济实力的增强， 人民更加富有。与此同时，英国政府资金越来越少， 国际学生自然成了学校资金最重要的来源。

但问题是如何在金钱和学术方面做到平衡将是英国高校所面临的最大挑战之一。

沈平说，英国高校中某些课程的中国留学生比例已经失调，例如，有时一个班中的20个学生中有19名是中国人。这不是个别现象。它可能对学生的多样化以及教学吸引力都会带来一些问题。

英国网民意见

伯明翰大学的这一宣布也引起英国网民的关注。 他们当中许多人就此发表了自己的看法。 下面是一些节选：

一位署名geert87网友认为， 这是一种短视做法，并说这是英国经济模式失败的反应。他说， 只顾短期利益而无视英国最佳福祉。

署名Dave Wolfendale的网友担心，大多数中国学生英语不给力。

更有一位叫Bilbo Baggins的网友留言只用了3个美元符号， 即一切为了钱。

署名Mabelino的网友说，也许都是脱欧惹的祸。

一位叫Arouet的留言写到， 如果他们付钱，干脆直接把学位寄过去算了，更省时间。

一位叫 Siubhail的网友说，中国人成了英国大学的摇钱树。

网民Nick Tilley说，这又一次证实大学对金钱的兴趣要比学术实力大。

一位署名Thesiger网友算是比较正面的。该网友写到：“要求高考分数达到80％以上，意味着只有最聪明的学生才有资格不上预科，直接入学。我不认为这有损于学术标准。”