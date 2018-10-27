英伦时装业四大走势：环保、脱俗、独立和中国元素

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相比起巴黎、米兰和纽约，伦敦时装周或许不那么商业、主流，更没那几分奢华；虽然不是一线大牌当主角的地方，确仍然不断给业界带来惊喜和新鲜。

BBC中文回眸2018伦敦时装周，发现其前卫、多元的“英国制造”设计师们，似乎正在脱欧前夜把英伦时装的“另类美”主题提升到新高度……

另类主体一：再见！皮草

这季伦敦时装周，英国时装协会变革性地达到了“杜绝动物皮草”目标。所有与会设计师都不能展示有任何皮草元素的设计。英国时装协会表示，这一看似细节的小事，其实体现了一场文化变革，反应设计师运营、国际品牌和消费观念的发展趋势。

英国传统老牌博柏利（Burberry），便在本季伦敦时装周宣布，从此远离皮毛。品牌首席执行官马可·戈贝蒂（Marco Gobbetti）在接受《时装商业评论》采访时表示，从提西（Riccardo Tisci）发布的新款开始，博柏利所有设计将不再使用兔毛、狐狸毛、貂毛、浣熊毛和安哥拉山羊毛。

英国时装协会负责人拉什(Caroline Rush)在接受访问时说：“我们有义务教育设计师，鼓励他们发扬积极时尚精神，环保主题每一季都是伦敦时装周不变的宗旨。”

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多年以素食主义者自称的英国时装名师、原披头士乐队吉他手女儿麦卡特尼（Stella McCartney）在时装周上就发布了与阿迪达斯·史密斯合作款的运动鞋，与任何一款史密斯鞋不同，这款鞋是用非真皮的合成材料制成。麦卡特尼说：“与阿迪达斯史密斯合作的初衷，是希望史密斯鞋和其他品牌不再使用真皮。这款鞋会让你体会到人造皮革与真皮并无区别。”

一直以“有道德”品牌自居的Mother of Pearl，这一季应景推出了“没有多余装饰”系列，就近取材获取纯天然面料，品牌设计师Amy表示，希望这样的改变既不影响服装质量，又减少对环境的破坏。这个品牌最近还重新推出自己的网站，消费者有了选择过滤出环保购物的选项。不少时尚评论人认为，此举本身就将开启“革命性”全新购物方式。

另类主题二：模特多元化

除与皮草说“拜拜”之外，模特多元化在本季伦敦时装周也是一大另类看点。传统皮包骨的所谓“零号模特”此次显得多受冷落，反是诸多不同年龄段、不同体型、体态模特的出现成为人们关注的焦点。

英国超模凯特·摩丝（Kate Moss）非常支持模特多元的趋势。她说：“为什么只能用一个尺码的模特来代表不同身高胖瘦、不同肤色的人呢？”

患有白癜风的47岁“高龄”模特哈洛（Winnie Harlow）在本季时装周成了热门，分别出现在维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）10周年纪念首秀和House of Holland的新品展示会上。另外，来自伦敦的39岁布洛克(Samanta Bullock)，也在轮椅上实现她走秀的梦想。

设计师Steven Tai与“改变面容”慈善组织合作，启用有伤疤印记的模特走秀，他告诉BBC说：“模特多元化可赋予服装更深层的意义。我想准确真实地反应出我们生活的世界，这是我们应该担负起的社会责任，可能会影响年轻女孩的成长。”

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从历史角度看，模特多元化革命发生在英国似乎天经地义。因为时装模特的概念起源于英国。据信，出生在林肯郡的“时装之父”查尔斯·弗雷德里·沃斯（Charles Frederick Worth）在1850年代让妻子穿自己设计的礼服在众人面前展示。那以后，用模特展示服装设计的概念被引入世界时装界。

另类主题三：新锐、独立

伦敦时装周一向就带着一股前卫气质，业界评论家阿姆斯特朗(Lisa Armstrong)认为，“英国的新锐、独立设计师是带来新鲜趋势的主力军”。本届时装周，英国新锐设计师带来的关键词可以用这些词概括：花朵图案、浪漫主义的薄纱和塔夫绸、运动风、男女性别流动、和中国元素。

去年赢得女王亲临秀场的新人设计师奎因(Richard Quinn)，将动物图案加入到有他典型的花朵印花图案，他认为，创新的力量无限大，它会为我们的未来指引方向。

狄更斯笔下的郝薇香小姐穿越到伦敦时装周，设计师Molly Goddard、Simone Rocha和Erdem运用浪漫主义的褶皱薄纱和塔夫绸，为秀场带来最强视感。

设计师法斯特(Mark Fast)的羽毛礼服也顺应透明纱网的大潮，继纽约时装周成为主要看点之后，这样的纱网设计依旧是当季关键词。

受凯特王妃、尤金妮公主喜爱的Erdem品牌，强化性别流动性设计，他的设计是对这个时代男性和女性交叉修饰者的致敬。将女装变为男性化剪裁，具体表现把爱德华时期的拖鞋、双排扣西装外套等男性元素中，加入华丽花朵和褶边的修饰。

英国本土设计师Margaret Howell继续引领运动风潮流，她将自己夹克和健身房橡胶底帆布鞋的设计，与传统运动服品牌Fred Perry合作，同时又将灰色游泳服、运动鞋和自行车短裤的系列，与日本品牌美津浓(Mizuno)推出合作款。设计师表示，在上一季成功与户外品牌Barbour合作之后，她更加确信与运动服装的混搭将是一个新的趋势。

另类主题四：中国元素

近年来，中国元素日益成为西方设计师们取材的新热点，设计师Simon Rocha将中国清明节和18世纪的中国风一起加入到19春夏新品中，将之与她老家爱尔兰对星期天仪式感相结合。

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英国先锋设计师代表Zandra也表示中国元素是她设计生涯50年的重要灵感来源，它在这一季的礼服印花图案中有所体现。中国新锐设计师张卉山也强调中国元素，与中国艺术家合作，在花纹上运用2D和3D。

本季伦敦时装周设计师们将关注点转到个人体验中，比如华裔设计师黄薇(Jamie Wei Huang)将新品主题设定为“自己”，注重对心灵的关注。Jamie Wei Huang作为英国新锐设计师，一直坚持着“不止是穿着，却是生活态度、自我价值观的体现”的设计主旨。

半透明运动外套、男装元素、大枕头等就是在旅行主题下延伸出的一种态度，她说：“这是在过去与现在的对比中，体现出的一种自嘲的幽默。”

从超模、电视节目主持人变身设计师的艾里珊·钟（Alexa Chung），去年推出自己的品牌，第一次亮相伦敦时装周，设计灵感来源于对情感和体验的关注。以“到达和出发”做为主题，希望她的机场 “假日装”和“休闲装”成为治愈人们心灵的良药。她提到了一种名为“冒名顶替综合症”的心理疾病，她说：“我对这种怀疑自己的感受并不陌生，我的设计或许能将它治愈，为你带来积极态度和自信。”