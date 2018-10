图片版权 Blackpool Police/Getty Images Image caption 左边是警方提供的嫌疑人照片,右面是演员大卫·修默,相似度几何?

英国布莱克浦(Blackpool,另译黑池或黑潭)警方在脸书(Facebook)上发布一张照片,试图寻找一起餐厅盗窃案的嫌疑人,不料却激发了万千网友的喜剧回忆……

原因很简单,警方在网上分享的那张监控视频照片里手捧一箱啤酒的男人,容貌酷似美国著名电视剧《老友记》(Friends,另译《六人行》)中主角罗斯·盖勒(Ross Geller)扮演者大卫·修默(David Schwimmer)。

发布后几分钟内,布莱克浦警方的脸书帖子下面就被大量的网友段子刷屏,大家都在提及那部20世纪90年代红极一时的美国情景剧。

警方后来发表声明说,盗窃事件发生时,大卫·修默本人并不在英国境内。

“谢谢你们每一个人的迅速回应。我们详细调查过这件事,并且已经确定,大卫·修默在(事发)这一天身在美国,”警方的声明说。

“事情变成这样,我们很遗憾。”

帖子下的评论栏不经意间变成了一场网友回顾《老友记》经典台词的“回忆杀”——大约5万名网友加入了评论,很多人都套用了《老友记》那首曾经登上过热榜头名的主题曲《我会在你身边》(I'll be There for You)。

一个叫尼克·克罗斯顿(Nick Croston)的网友写道:“我想这家伙这一天,这一周,这一月甚至这一年,都不走运。”(主题曲当中一句歌词说:你的每一天、每一周、每一个月,甚至每一年你都这样倒霉……)

奥利·伯恩(Olly Byrne)则同样套用歌词写道:“我很惊讶你们没找到他……这就好像你永远在二档。”

集体“回忆杀”

另一些人则玩起了罗斯·盖勒那些最深入人心的台词。

“他不是应该在上班吗……还是说,他正‘on a break’(歇息或短暂分手之意)?”网友乔(Joe)说。(在《老友记》第三季第15集当中,罗斯和女友瑞秋·格林[Rachel Green,珍妮弗·安尼斯顿饰]争吵后,瑞秋提议两人“take a break”[冷静一下],罗斯后来将此视为分手,瑞秋则声称她只是要短暂分开冷静一下,并不是要结束恋人关系,这个争执贯穿了之后整部剧,反复成为笑点。)

杰伊·默多克(Jay Murdoch)写道:“看来警方本来已经包围他了,但是他一个‘pivot manoeuvre’(支轴转动)就逃脱了。”(此梗来自在另一集中,一向喜欢学者腔的罗斯叫瑞秋和钱德勒帮忙搬沙发,在过程中他一直大叫“pivot”,但是他的朋友们根本不知道他在说什么。)

克莱格·汤普森(Craig Thompson)则写道:“大概是那个时间,我看见他在店里,站在我后面……当时我正在付钱买‘我的三明治’。”(在第五季第9集当中,罗斯曾经因为同事吃了他的三明治而大发雷霆。)

图片版权 Getty Images Image caption 一场警方侦查不经意成为网络话题,而英国警方不得不煞有介事地澄清,修默在案发并不在英国境内。

在评论栏内,类似这样回顾剧集经典桥段的帖子还有很多,不过一些网友却想提醒其他《老友记》粉丝,这个帖子说的是一次真实存在的犯罪。

“他是个小偷,这事很严肃,”格蕾丝·希格厄姆(Grace Higham)写道,“不过这些评论太好笑了。”

布莱克浦警方指,该盗窃案发生在9月20日的一家餐厅里,呼吁任何知道关于这名小偷信息的人与警方联系。

《老友记》在1994年开播,直至2004年结束,共播出十季。剧集开播之后广受欢迎,在十年间红遍全球各地,成为观众的热点共同话题,六名主演身价也随着剧集热播飙升。其中珍妮弗·安尼斯顿就是《老友记》捧红为一线明星。修默则同样因为饰演学识渊博但性格木讷、耿直的罗斯而深入人心。

至于这位曾获艾美奖提名的演员在案发时是否曾在布莱克浦出现过,则成为剧迷眼中“莫须有”的谜题。